Taux de l’or aujourd’hui, prix de l’or le 13 juillet 2021 : l’or se débat après avoir atteint un sommet d’une semaine la veille ; support à Rs 47 500 – Prévision du prix de l’or, Perspectives du prix de l’or

Prix ​​de l’or aujourd’hui, perspectives de prix de l’or, prévisions de prix de l’or : Les prix de l’or en Inde ont connu des difficultés mardi, alors que le métal jaune sur les marchés mondiaux s’est stabilisé après avoir atteint un creux d’une semaine lors de la session précédente. Sur Multi Commodity Exchange, les contrats à terme sur l’or d’août s’échangeaient de 59 Rs en hausse à 47 833 Rs pour 10 grammes, contre 47 774 Rs à la clôture précédente. Les contrats à terme sur l’argent de septembre régnaient à 69 490 Rs par kg, en hausse de 115 Rs ou 0,8%. Les contrats à terme sur l’argent se sont établis à 69 375 roupies par kg lors de la session précédente. À l’échelle mondiale, les prix de l’or se sont stabilisés mardi après avoir atteint un creux d’une semaine lors de la session précédente, le dollar s’étant légèrement affaibli avant les données sur l’inflation américaine qui pourraient offrir des indices sur le calendrier probable du resserrement de la politique de la Réserve fédérale. L’or au comptant a augmenté de 0,1% à 1 807,22 $ l’once. Il est tombé à son plus bas niveau depuis le 6 juillet à 1 790,49 $ lundi. Les contrats à terme sur l’or américain ont augmenté de 0,1% à 1 808,1 $, selon ..

Bhavik Patel, analyste de recherche technique principal, Tradebulls Securities

L’or a du mal à se maintenir au-dessus de 1812 $ et ce qui est surprenant, c’est qu’il existe de nombreux vents favorables pour que l’or fasse monter les prix. La semaine dernière, nous avons vu les taux d’intérêt réels chuter en dessous de -1% pour la première fois depuis avril. Vendredi, la Chine a réduit ses taux d’intérêt et les réserves obligatoires des banques, libérant environ 1 000 milliards de yuans dans l’économie. Malgré toutes ces nouvelles positives, l’or reste terne après avoir grimpé à 1800 $. Avec des rendements du Trésor américain chutant à 1,3%, l’or devrait facilement s’échanger au-dessus de 1850 $. Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, s’adressera au Congrès cette semaine pour faire le point sur la politique monétaire actuelle de la Fed. Nous sommes neutres à positifs pour l’or et les chiffres de l’IPC américain d’aujourd’hui donneront une nouvelle orientation à l’or. Un IPC américain significativement plus élevé à partir de juin pourrait déclencher des craintes de diminution du marché, ce qui pèserait sur l’or. 47500 est le support qui semble être la grâce salvatrice pour les taureaux tandis que 48100-48200 semble être une forte résistance pour le marché de l’or.

NS Ramaswamy, responsable des matières premières, Ventura Securities

Techniquement, les prix de l’or MCX en août semblent positifs pour l’intraday. Cependant, le prix va se négocier à un niveau de mouvement latéral (48 300 à 47 300). D’un autre côté, l’indicateur ADX continue de tomber en dessous de 20 niveaux, ce qui suggère qu’un mouvement saccadé est à prévoir dans les prix de l’or pour les prochains jours. À l’avenir, nous nous attendons à ce que la prochaine étape du mouvement ne commence qu’à se briser au-dessus/en dessous de ces niveaux. A la hausse, le prix de l’or MCX fait face à une forte résistance à la moyenne mobile à 200 jours (48300) de même, à la baisse, il prendra un support solide aux niveaux de la moyenne mobile à 20 jours (47 300). À l’avenir, nous prévoyons que les prix de l’or vont osciller dans les prochains jours autour de ces deux moyennes mobiles.

Rahul Gupta, responsable de la recherche-devises, Emkay Global Financial Services

L’accent est mis sur les données de l’IPC américain qui sont attendues ce soir, puis sur le témoignage semestriel de Fed Powell au Congrès mercredi et jeudi. Cela pourrait fournir de nouveaux indices sur les perspectives de politique monétaire à court terme de la banque centrale américaine et jouer un rôle clé dans la détermination de la prochaine étape du métal jaune. En attendant, l’or restera sur une pointe suivant la dynamique du dollar américain. Toute réitération conciliante de Powell réduira les inquiétudes de diminution, donnant une impulsion aux prix de l’or. Les prix de l’or MCX ont atteint un creux de 47477 niveaux hier, mais les prix se sont redressés pour clôturer à 47774. Le compteur doit s’échanger régulièrement au-dessus des niveaux de 48 000 pour voir un rebond vers les zones 48180/48300. Les zones autour de 47700 sont un support immédiat pour les creux de la journée. Une cassure décisive en dessous de ce niveau verra les prix glisser vers les niveaux 47477/47345.

Ravindra Rao, CMT, EPAT, vice-président – Responsable de la recherche sur les matières premières, Kotak Securities

L’or du COMEX se négocie légèrement en baisse à près de 1805 $/oz après un gain de 0,6% vendredi. L’or s’est détendu alors que les rendements obligataires américains sont tombés de leurs plus bas dans un contexte de stabilité des marchés boursiers. L’intérêt plus faible des investisseurs et les attentes de resserrement monétaire de la Fed pèsent également sur les prix. Cependant, les prix de soutien augmentent les inquiétudes liées au virus, les tensions américano-chinoises et les inquiétudes inflationnistes. L’or peut rester instable en raison du manque de nouveaux indices, mais des défis croissants peuvent améliorer l’attrait des valeurs refuges.

Abhishek Chauhan, responsable des matières premières et des devises, Swastika Investmart

Les prix de l’or ont ouvert à Rs 47858. Les participants au marché examineront les données d’inflation américaine aujourd’hui et le témoignage économique du président de la Réserve fédérale Jerome Powell dans les deux prochains jours alors qu’ils évaluent les attentes de la Fed pour revenir sur la relance dès cette année. Le dollar américain est témoin d’un mouvement lié à la fourchette et incapable de se maintenir à des niveaux plus élevés, ce qui soutient les prix de l’or. L’or dans MCX se maintient au-dessus de 200 EMA quotidiennes. Cependant, le rendement américain à 10 ans a également rebondi après des niveaux plus bas, maintenant les prix de l’or dans une fourchette étroite. L’or a un support à 47400 et une résistance à 48000. L’argent a un support à 68400 et une résistance à 70100.

