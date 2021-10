Taux de l’or aujourd’hui, prix de l’or le 13 octobre 2021 : support de l’or à Rs 46950 ; vérifier la zone d’achat et de vente pour le métal jaune – Gold Price Forecast, Gold Price Outlook

À l’échelle mondiale, le métal jaune s’est stabilisé alors que les investisseurs attendaient les données sur l’inflation américaine et le compte rendu de la dernière réunion politique de la Réserve fédérale.

Prix ​​de l’or aujourd’hui, perspectives de prix de l’or, prévisions de prix de l’or : Les prix de l’or s’échangeaient à plat en Inde mercredi, alors que les prix mondiaux sont restés stables avant les données d’inflation aux États-Unis. Sur Multi Commodity Exchange, les contrats à terme sur l’or de décembre se négociaient à 47 195 Rs pour 10 grammes et les contrats à terme sur l’argent à 61 818 par kg, en hausse de 232 Rs ou 0,38%. À l’échelle mondiale, le métal jaune s’est stabilisé alors que les investisseurs attendaient les données sur l’inflation américaine et les minutes de la dernière réunion politique de la Réserve fédérale pour avoir des indices sur le moment où la banque centrale commencerait à retirer son plan de relance pandémique. L’or au comptant est resté stable à 1 760,46 $ l’once, et les contrats à terme sur l’or américain ont augmenté de 0,1 % à 1 761,20 $.

Bhavik Patel, analyste de recherche technique principal, Tradebulls Securities

L’or a enregistré un gain modeste hier alors que le FMI a réduit ses prévisions de croissance mondiale pour 2021 à 5,9 %, contre 6 % précédemment estimé en raison des risques croissants liés aux goulots d’étranglement de la chaîne d’approvisionnement et aux pressions sur les prix. C’est la deuxième fois que l’or ne parvient pas à se maintenir à des niveaux plus élevés après des nouvelles positives, la première étant un nombre d’emplois américain inférieur aux attentes. Le compte rendu de la réunion du FOMC d’aujourd’hui et le chiffre de l’inflation américaine seraient au centre de l’attention. Toute augmentation de la pression inflationniste peut donner à l’or des vents favorables. Le géant chinois de l’immobilier en difficulté, Evergrande, aurait raté un autre paiement de dette importante et les commerçants s’inquiètent de plus en plus d’un effet de contagion. Le dollar américain et le Trésor américain sont toujours forts, nous n’attendons donc pas de gains importants de l’or. Le support de l’or dans le MCX est aujourd’hui à 46950 et la résistance à 47450.

Tapan Patel, analyste principal (matières premières), HDFC Securities

Les prix de l’or se sont négociés ferme mercredi avec des prix de l’or au comptant au COMEX se négociant à près de 1761 $ l’once dans le commerce du matin. Les prix de l’or se sont maintenus au-dessus de 1760 $ l’once sur un dollar plus faible et des rendements obligataires américains plus faibles. L’indice du dollar s’échangeait près de 94,34, en baisse de 0,18% au début des échanges. Les prix de l’or se sont négociés avec une fourchette de négociation ferme avant les minutes du FOMC américain et les données d’inflation attendues plus tard dans la journée. Nous nous attendons à ce que les prix de l’or s’échangent latéralement pour augmenter pour la journée avec le support de l’or au comptant du COMEX à 1745 $ et la résistance à 1775 $ l’once. Le support MCX Gold de décembre se situe à Rs. 46900 et résistance à Rs. 47500 par 10 grammes.

Ravi Singh, vice-président et chef de la recherche, Share India Securities

Le raffermissement du dollar américain, l’anticipation d’une réduction de la Fed et la hausse des rendements du Trésor américain ont maintenu une pression à la baisse sur l’or depuis juin. Cependant, les défis qui se posent dans la reprise des économies mondiales et la demande festive augmenteront l’attrait des valeurs refuges dans les semaines à venir.

Zone d’achat – 47100 pour la cible de 47380

Vendre la zone ci-dessous – 46900 pour l’objectif de 46600

Ravindra Rao, CMT, EPAT, vice-président – Responsable de la recherche sur les matières premières, Kotak Securities

L’or du COMEX se négocie légèrement à la hausse près de 1762 $/oz après un gain de 0,2% hier. L’or a continué de s’échanger dans une large fourchette proche de 1750 $/oz au milieu de facteurs mitigés et cela pourrait ne pas changer à moins qu’il n’y ait de nouveaux déclencheurs. Du côté positif, l’or a été soutenu par la volatilité des marchés boursiers et le ralentissement de la croissance mondiale, comme l’indiquent les dernières perspectives économiques du FMI. Cependant, la hausse du dollar américain et des rendements obligataires pèse sur le prix de l’or dans un contexte d’anticipations accrues de resserrement monétaire de la Fed. L’or peut rester volatil dans un commerce mitigé, mais avec un sentiment de risque fragile, nous nous attendons à ce que les achats de valeurs refuges maintiennent les prix soutenus.

(Les opinions exprimées dans cette histoire sont exprimées par les experts respectifs de la société de recherche et de courtage. Financial Express Online n’assume aucune responsabilité pour leurs conseils. Veuillez consulter votre conseiller en investissement avant d’investir.)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.