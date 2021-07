Taux de l’or aujourd’hui, prix de l’or le 14 juillet 2021 : l’or récupère 48 000 roupies malgré des indices mondiaux modérés ; peut se rallier jusqu’à Rs 48 375 – Prévisions du prix de l’or, perspectives du prix de l’or

in

Prix ​​de l’or aujourd’hui, perspectives de prix de l’or, prévisions de prix de l’or : Les prix de l’or en Inde s’échangeaient à la hausse mercredi, alors même que le métal jaune s’échangeait à plat sur les marchés mondiaux. Sur Multi Commodity Exchange, les contrats à terme sur l’or d’août se négociaient à Rs 86 ou 0,18% en hausse à Rs 47 975 pour 10 grammes, contre la dernière clôture de Rs 47 889. L’or MCX a récupéré 48 000 roupies peu après son ouverture. Les contrats à terme sur l’argent MCX de septembre étaient stables à Rs 69 087. Lors de la session précédente, les contrats à terme sur l’argent se sont établis à 69 081 Rs le kg. À l’échelle mondiale, les prix de l’or ont été modérés, plombés par un dollar ferme après que les données ont montré que les prix à la consommation aux États-Unis le mois dernier ont augmenté le plus en 13 ans, l’accent étant désormais mis sur le témoignage du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, devant le Congrès, selon .. L’or au comptant était stable à 1 806,07 $ l’once, tandis que les contrats à terme sur l’or américain étaient en baisse de 0,2% à 1 807,20 $ l’once.

Rahul Gupta, responsable de la recherche-devises, Emkay Global Financial Services

La flambée des données d’inflation aux États-Unis a surpris le marché et a poussé le dollar à la hausse. Mais maintenant, l’accent est mis sur le témoignage de deux jours du président de la Fed, Jerome Powell. Nous nous attendons à ce que Powell réitère une position accommodante, mais les négociants en or s’abstiendront de placer de nouveaux paris avant lui. Les prix de l’or MCX ont atteint un sommet de 48071 niveaux hier, mais les prix sont revenus pour clôturer à 47889 niveaux. Une cassure intrajournalière au-dessus de 48100 ouvrira des cibles de niveaux de 48299/48375 pour le compteur. Les zones autour de 47700 sont un support pour les creux de la journée. La faiblesse en dessous de ce niveau verra les prix glisser à nouveau vers les niveaux 47560/47500. Cependant, jusqu’à ce que les prix se négocient au-dessus de 46900, chaque baisse est une opportunité d’achat à long terme avec un objectif de 48500-49000.

Bhavik Patel, analyste de recherche technique principal, Tradebulls Securities

Les prix de l’or ont connu un mouvement brusque après que l’IPC américain ait augmenté de 0,9 % en juin. Les prix de l’or sont toujours en difficulté malgré des données d’inflation plus chaudes que prévu, car à court terme, la hausse de l’inflation pourrait forcer la Réserve fédérale à resserrer les taux d’intérêt plus tôt que prévu. Nous nous attendons donc à une hausse limitée malgré une inflation en hausse et qui ne semble pas transitoire. Dans MCX, le support de l’or se situe à 47500 et la résistance à 48300. L’achat sur creux est recommandé avec un stoploss de 47500.

Ravindra Rao, CMT, EPAT, vice-président – Responsable de la recherche sur les matières premières, Kotak Securities

Les échanges d’or du COMEX ont peu changé près de 1812 $/oz après un gain de 0,2% hier. L’or est instable car les attentes de resserrement monétaire de la Fed sont contrecarrées par un attrait accru pour le métal en tant que valeur refuge. Le soutien de l’augmentation des cas de virus et des actions agitées est contrecarré par un intérêt plus faible pour les ETF et un achat de consommateurs relâché. L’or pourrait rester proche de 1800$/oz en raison de facteurs mitigés, mais la fermeté du dollar américain pourrait continuer à peser.

Amit Khare, AVP- Research Commodities, Ganganagar Commodities

L’or et l’argent affichent une certaine réservation de bénéfices dans le graphique technique quotidien, l’indicateur Momentum RSI indiquant également la même chose dans le graphique quotidien. Il est donc conseillé aux traders de créer une position courte sur les niveaux de résistance proches de Bullion, les traders doivent également se concentrer sur les niveaux techniques importants indiqués ci-dessous pour la journée.

Août Gold Support 1 – 47650, Support 2 – 47500, Résistance 1 – 48100, Résistance 2 – 48300

Septembre Silver Support 1 – 68600, Support 2 – 68000, Résistance 1 – 69500, Résistance 2 – 70100

Sandeep Matta, fondateur, conseiller en investissement TradeIT

Au milieu des données de l’IPC américain plus élevées que prévu, les prix de l’or gardent des sentiments haussiers et parviennent à se négocier au-dessus de 1800 $ l’once. La hausse des prix dans le scénario actuel est une arme à double tranchant, elle peut soutenir les prix de l’or en tant que couverture contre l’inflation avec une mise en garde qui pourrait forcer la Fed à resserrer les taux d’intérêt plus tôt que prévu. L’or sur MCX se négocie également dans une fourchette étroite où les traders qualifiés gagnent de l’argent des deux côtés. La consolidation latérale devrait se poursuivre jusqu’à ce qu’elle se maintienne au-dessus de 48 000 niveaux.

Niveau clé pour le contrat GOLD AUG – 47892

Acheter la zone ci-dessus – 47707 pour la cible de 48068-48248

Zone de vente ci-dessous – 47875 pour la cible de 47760-47650

