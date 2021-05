Taux de l’or aujourd’hui, prix de l’or le 14 mai 2021: gagne 2% d’Akshaya Tritiya 2020 à cette année; pourquoi vous devriez acheter – Prévisions du prix de l’or, perspectives

L’or est en baisse de près de 3,5% sur une base annuelle sur les marchés internationaux et d’environ 4,5% sur les marchés indiens

Prix ​​de l’or aujourd’hui, perspectives, prévisions: Les prix de l’or ont chuté en Inde sur Akshaya Tritiya, alors que sur les marchés internationaux, le métal jaune a baissé sur un dollar plus ferme, ce qui a rendu les lingots plus chers pour les autres détenteurs de devises. Sur MCX, les contrats à terme sur l’or de juin ont chuté de Rs 70 à Rs 47,337 par 10 grammes, contre la clôture précédente de Rs 47,438. Les contrats à terme sur l’argent de juillet, en revanche, ont légèrement augmenté de Rs 97 ou 0,14 pour cent à Rs 70 570 par kg, par rapport à la clôture de la veille à Rs 70 473 par kg.

L’or a donné un gain modeste de près de 2% depuis Akshaya Tritiya 2020, en raison de la hausse du dollar américain, des rendements des bons du Trésor à 10 ans, des niveaux records de crypto-monnaies et de la flambée des marchés boursiers. «Étant donné que la monnaie tourne d’une classe d’actifs à une autre, l’or a connu une concurrence féroce cette année, les gestionnaires de fonds ayant réduit leurs positions longues et détourné leurs fonds en actions et en crypto-monnaies», a déclaré Bhavik Patel, analyste de recherche technique principal, Tradebulls Securities En ligne.

Les perspectives de l’or sont bonnes comme couverture de l’inflation

Patel reste optimiste sur l’or pour l’année à venir alors que les pressions inflationnistes augmentent et que l’or est mieux couvert contre l’inflation. Il avise que tout niveau entre Rs 45,500-46,500 est idéal pour investir dans l’or physique. L’or peut ne pas offrir des rendements à deux chiffres élevés pour l’année prochaine, mais en regardant la pression inflationniste, les bulles dans la classe d’actifs actions, l’or est un bien meilleur choix pour se couvrir et se diversifier par rapport à votre portefeuille d’actions traditionnel, a-t-il ajouté.

À l’échelle mondiale, l’or au comptant a reculé de 0,2% à 1 823,77 $ l’once. Bullion a perdu 0,4 pour cent jusqu’à présent cette semaine. Les contrats à terme sur l’or américains étaient stables à 1 823,20 $. L’indice du dollar est resté ferme près d’un sommet d’une semaine et était fixé pour un gain hebdomadaire contre ses rivaux, selon ..

Les prix de l’or ont été à la traîne et sous-performent jusqu’à présent les autres classes d’actifs. Le métal précieux recule de près de 3,5 pour cent sur une base annuelle sur les marchés internationaux et d’environ 4,5 pour cent sur les marchés indiens. “Cependant, les prix sont de retour en action depuis le mois dernier, après avoir formé une base proche de Rs 43 200 par 10g sur les bourses nationales, correspondant à la marque de 1680 $ / oz sur le marché international”, ont déclaré les analystes de Religare Broking. Le métal jaune gagne du terrain après avoir approché une région de survente sur le graphique hebdomadaire, comme indiqué par les oscillateurs techniques, couplé à un support de moyenne mobile sur 100 semaines.

Les graphiques techniques signalent un rallye des prix de l’or

Les analystes estiment que, comme les prix se négocient au-dessus de la moyenne mobile de 50 jours à 45 900 Rs par 10 g, on peut s’attendre à ce que les prix affichent une vigueur à moyen terme, où un soutien ferme pourrait être observé à 43 200 Rs par 10 g. Une cassure de la même chose signifierait cependant des niveaux inférieurs d’environ Rs 39 500 par 10g, coïncidant avec ses 200 semaines d’EMA sur les marchés intérieurs. Pointant vers le côté plus élevé, les prix pourraient faire un mouvement vers Rs 48500 par 10g au départ, ce qui serait un obstacle immédiat à venir, tout en dépassant le même, le métal jaune devrait assister à une hausse vers Rs 52000 par 10g à partir d’un support. perspective de terme. «Dans une perspective à plus long terme, la marge de manœuvre est toujours ouverte pour des niveaux d’environ 60 000 Rs par 10 g, dans un contexte d’anticipation d’un environnement de taux d’intérêt bas, d’un soutien budgétaire continu, d’une inflation dépassant les attentes et de la dégradation de la monnaie», ont ajouté ceux de Religare Broking. .

(Les opinions dans cette histoire sont exprimées par les experts respectifs de la société de recherche et de courtage. Financial Express Online n’assume aucune responsabilité pour leurs conseils. Veuillez consulter votre conseiller en placement avant d’investir.)

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.