Taux de l’or aujourd’hui, prix de l’or le 14 septembre 2021 : le métal jaune en dessous de Rs 46500 peut devenir baissier ; vérifier le support, la résistance – Prévision du prix de l’or, Perspectives du prix de l’or

Prix ​​de l’or aujourd’hui, perspectives de prix de l’or, prévisions de prix de l’or : Les prix de l’or s’échangeaient faiblement en Inde mardi, reflétant les tendances internationales sur un dollar plus fort. Sur Multi Commodity Exchange, les contrats à terme sur l’or d’octobre se négociaient en baisse de 34 Rs à 46 874 Rs pour 10 grammes, contre 46 908 Rs à la clôture précédente. Les contrats à terme sur l’argent de décembre régnaient à Rs 63 130 par kg, en baisse de Rs 169. Il a clôturé à Rs 63 299 lors de la session précédente. À l’échelle mondiale, les prix des métaux jaunes ont légèrement baissé alors qu’un dollar plus fort a réduit l’attrait des lingots avant les données d’inflation américaines qui pourraient offrir des indices sur le calendrier possible de la réduction de la Réserve fédérale. L’or au comptant a chuté de 0,2% à 1 790,74 $ l’once. Les contrats à terme sur l’or américain ont baissé de 0,1% à 1 792,10 $.

Bhavik Patel, analyste de recherche technique principal, Tradebulls Securities

La tendance haussière de l’or sera menacée une fois que l’or dépassera les 1765 $. Les données d’inflation américaines d’aujourd’hui sont importantes à 18 heures, car deux données clés sur lesquelles la Fed américaine s’appuie pour orienter la décision sur sa politique monétaire actuelle sont les chiffres de l’emploi, ainsi que les données inflationnistes. Les chiffres de l’emploi sont décevants en raison du covid et aujourd’hui, si l’inflation est faible, nous pourrions assister à une nouvelle baisse des prix de l’or. La grâce salvatrice pour l’or est la vente sur les marchés boursiers. Les valorisations du marché des actions deviennent extrêmes car il existe un risque de correction du marché puisque les valorisations des actions ont augmenté à environ 21 fois les bénéfices.

L’or restera limité à une fourchette à moins qu’il ne puisse dépasser 1 830 $ l’once ou descendre en dessous de 1 765 $ l’once. Le marché de l’or est actuellement limité, en partie à cause de la réduction des attentes de la Réserve fédérale. Nous restons neutres sur l’or jusqu’à ce qu’il se négocie dans une fourchette de 1765 $ à 1830 $. Dans MCX, 46500 est le niveau auquel s’il casse, l’or peut devenir baissier. À l’heure actuelle, il se négocie près de sa fourchette de support et les fondamentaux ne sont pas en faveur de l’or. Septembre a été historiquement un mois fort pour l’or, mais cette année en raison de la pandémie, il n’y aura pas de forte demande d’or physique pour les mariages.

NS Ramaswamy, responsable des matières premières, Ventura Securities

Techniquement, les prix MCX Gold Oct vont s’échanger dans la fourchette de consolidation pour l’intraday. A la hausse, le prix de l’or MCX est confronté à une forte zone de résistance à 100 jours et à 200 jours (niveaux de 47 700) et à la baisse, il prendra un support solide à 46 700. Au cours des trois dernières semaines, le prix de l’or MCX se négociait dans une fourchette étroite de 47 700 à 46 700 niveaux et nous nous attendons à ce que la prochaine étape du mouvement ne reprenne qu’après une cassure au-dessus/en dessous de ce niveau. Sur la police Comex, actuellement, elle se négociera entre 1840 $/once et 1775 $/once au cours des prochains jours.

Ravindra Rao, CMT, EPAT, vice-président – Responsable de la recherche sur les matières premières, Kotak Securities

Les échanges d’or du COMEX ont peu changé près de 1793 $/oz après un gain de 0,1% hier. L’or a fait une pause après les pertes récentes alors que le dollar américain s’est arrêté après avoir atteint un sommet de deux semaines. La correction des rendements obligataires et certains afflux d’ETF ont également apporté leur soutien. Le prix de l’or est également soutenu par les préoccupations croissantes en matière d’inflation, les risques de virus persistants, les mesures de répression réglementaires de la Chine et les tensions géopolitiques croissantes. L’or pourrait rester instable avant les données d’inflation, mais une lecture conforme ou inférieure aux attentes pourrait apaiser les inquiétudes concernant le resserrement de la Fed et soutenir les prix de l’or

Abhishek Chauhan, responsable des matières premières et des devises, Swastika Investmart

L’or du Comex se négocie dans une fourchette de 1805 $ à 1780 $, ce qui en fait des niveaux de résistance et de support importants respectivement, chaque mouvement latéral ne peut être vu qu’au-dessus ou en dessous. Les données d’inflation aux États-Unis pourraient être le principal déclencheur des prix de l’or et de l’argent, où MCX Gold a une résistance à 47200 et un support à 46700.

(Les opinions exprimées dans cette histoire sont exprimées par les experts respectifs de la société de recherche et de courtage. Financial Express Online n’assume aucune responsabilité pour leurs conseils. Veuillez consulter votre conseiller en investissement avant d’investir.)

