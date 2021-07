Taux de l’or aujourd’hui, prix de l’or le 15 juillet 2021 : l’or se négocie près du plus haut de 4 semaines pourrait atteindre Rs 49 000 au cours des prochaines sessions – Prévisions du prix de l’or, Perspectives du prix de l’or

Le prix de l’or MCX se dirigera vers la résistance de la ligne de tendance qui atteint environ 49 000 niveaux au cours de la prochaine séance de bourse

Prix ​​de l’or aujourd’hui, perspectives de prix de l’or, prévisions de prix de l’or : Les prix de l’or en Inde se négociaient près d’un sommet de quatre semaines jeudi, reflétant les tendances mondiales. Sur Multi Commodity Exchange, les contrats à terme sur l’or d’août se négociaient à plat avec un biais positif à Rs 48 307 pour 10 grammes, contre la clôture précédente de Rs 48 299. Les contrats à terme sur l’argent de septembre régnaient à 69 575 Rs par kg, en hausse de 163 Rs ou 0,23 %. Lors de la session précédente, il avait clôturé à 69 412 roupies le kg. À l’échelle mondiale, les prix de l’or étaient stables jeudi, oscillant près d’un sommet de quatre semaines enregistré lors de la session précédente, après que le président de la Réserve fédérale américaine Jeremy Powell a signalé un puissant soutien à la reprise économique et renforcé l’attrait du métal en tant que couverture contre l’inflation, selon .. L’or au comptant était stable à 1 824,81 $ l’once, après avoir atteint un sommet depuis mercredi 16 juin à 1 829,55 $. Les contrats à terme sur l’or américain ont légèrement augmenté de 0,1% à 1 826,40 $ l’once.

Ravindra Rao, CMT, EPAT – Responsable Quantinsti – Recherche sur les matières premières, Kotak Securities

L’or du COMEX se négocie légèrement à la hausse près de 1826 $/oz. après une hausse de 0,8% lors de la session précédente. L’or a atteint 1831,1 $/oz. dans le commerce intraday hier, le plus haut niveau depuis le 17 juin et a conservé ses gains. L’or a augmenté dans les échanges intrajournaliers hier au milieu d’un dollar américain plus faible et d’un affaiblissement des États-Unis sur 10 ans. les rendements obligataires alors que l’incertitude sur la position de la Fed sur la réduction des achats d’obligations pèse. L’accent pour la journée serait de retour sur le deuxième jour de témoignage de Powell au Congrès pour évaluer davantage la situation monétaire. Les demandes de chômage aux États-Unis seront également examinées car une augmentation des demandes pourrait faire pression sur le dollar américain et à son tour soutenir le métal jaune. Le biais général peut être à la hausse à condition que le dollar américain reste plus bas.

Hareesh V, responsable de la recherche sur les matières premières, Geojit Financial Services

L’or au comptant a légèrement augmenté pour atteindre un sommet de quatre semaines suite aux commentaires accommodants de la chaîne de la Réserve fédérale américaine Jerome Powell, qui ont renforcé l’attrait du métal contre l’inflation. Les inquiétudes suscitées par l’augmentation des nouveaux cas de virus en raison de la variante Delta plus virulente ont également soutenu les prix. Pendant ce temps, un dollar américain fort et un sentiment économique optimiste continuent de peser sur sa demande de valeur refuge. Techniquement, si le support de 1800 $ persiste, il y a des chances que la reprise remonte vers 1845 $, suivie de niveaux de 1880 $. Cependant, une baisse inattendue en dessous de 1780 $ est un signal précoce de pression de liquidation.

NS Ramaswamy, responsable des matières premières, Ventura Securities

Techniquement, les prix de l’or MCX en août semblent positifs pour l’intraday. Hier, le prix de l’or MCX a clôturé au-dessus du niveau de résistance clé de la plage de consolidation et des moyennes mobiles à 200 jours. D’autre part, l’indicateur RSI se négocie au-dessus de la zone positive (59,30), ce qui suggère qu’on peut s’attendre à une dynamique positive du prix de l’or. À l’avenir, nous nous attendons à ce que le prix de l’or MCX se dirige vers la résistance de la ligne de tendance qui atteint environ 49 000 niveaux au cours de la prochaine séance de bourse. Sur le front du Comex, le prix de l’or a franchi le niveau de résistance clé des moyennes mobiles de 200 jours sur une base de clôture quotidienne et nous nous attendons à ce que le prix évolue vers 1855 $ à 1860 $/once dans les prochaines sessions.

Sandeep Matta, fondateur, conseiller en placement TRADEIT

L’or a enregistré une hausse significative des prix hier après que le président de la Fed s’est penché sur la politique monétaire en mentionnant que la Fed est encore loin de réduire son programme d’achat d’obligations et a réitéré que les pressions inflationnistes croissantes ne sont probablement que transitoires. L’opinion de la Fed selon laquelle la hausse de l’inflation n’est pas si inquiétante jusqu’à ce qu’elle constate des progrès substantiels vers le plein emploi créera un solide scénario de rupture pour le métal jaune. L’or sur MCX a franchi tous les niveaux de résistance hier avec le volume et a réussi à clôturer à des niveaux plus élevés. Nous sommes optimistes sur l’or et lui avons continuellement conseillé d’accumuler de l’or ces derniers jours. La tendance haussière des prix est clairement visible sur les graphiques techniques qui pourraient très bientôt porter le métal du paradis à la zone 49000.

Niveau clé pour le contrat GOLD AUG

Acheter la zone ci-dessus – 48200 pour la cible de 48430-48600

Zone de vente ci-dessous – 48190 pour la cible de 48030-47900

(Les opinions exprimées dans cette histoire sont exprimées par les experts respectifs des sociétés de recherche et de courtage. Financial Express Online n’assume aucune responsabilité pour leurs conseils. Veuillez consulter votre conseiller en investissement avant d’investir.)

