Taux de l’or aujourd’hui, prix de l’or le 15 juin 2021 : or en dessous de 49 000 roupies avant la réunion de la Fed américaine ; les analystes conseillent de “vendre à la hausse” – Prévisions du prix de l’or, Perspectives du prix de l’or

Les prix de l’or se sont échangés près de 4 semaines au plus bas hier, atteignant un plus bas de 48105, alors que les rendements obligataires américains rebondissaient avant la réunion clé du FOMC

Prix ​​de l’or aujourd’hui, perspectives de prix de l’or, prévisions de prix de l’or : Les prix de l’or en Inde étaient en difficulté mardi, alors que le métal jaune sur le marché international se stabilisait. Les investisseurs attendaient la réunion de la Réserve fédérale américaine pour plus de clarté sur la hausse de l’inflation et la politique monétaire à l’avenir. Sur Multi Commodity Exchange, les contrats à terme sur l’or d’août se négociaient en hausse de 20 Rs, à 48 543 pour 10 grammes, contre 48 523 pour 10 grammes à la clôture précédente. Les contrats à terme sur l’argent de juillet, en revanche, étaient en baisse de 521 Rs ou 0,72% à 71 358 Rs le kg. Lors de la session précédente, les contrats à terme sur l’argent se sont terminés à 71 879 Rs le kg. À l’échelle mondiale, l’or au comptant est resté stable à 1 866,15 $ l’once, après avoir chuté à son plus bas niveau depuis le 17 mai à 1 843,99 $ lundi. Les contrats à terme sur l’or américain ont légèrement augmenté de 0,1% à 1 868,40 $ l’once, selon ..

Rahul Gupta, responsable de la recherche, Emkay Global Financial Services

Le prix de l’or s’est échangé à un plus bas de près de 4 semaines hier, atteignant un plus bas de 48105, alors que les rendements obligataires américains rebondissaient avant la réunion clé du FOMC prévue le 16 juin à 23h30. Tous les yeux seront rivés sur fed pour fournir plus de clarté sur la hausse de l’inflation et la reprise économique. La volatilité est susceptible de rester jusqu’à ce que l’événement se déroule. Techniquement, l’or MCX pourrait être témoin d’une baisse vers 48000 et un trading constant en dessous de ce prochain niveau est vu à 47500. A la hausse, la résistance cruciale se situe à 49000-49650-50000.

Bhavik Patel, analyste de recherche technique principal, Tradebulls Securities

La réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale s’est terminée mercredi. Si la Fed décidait de modifier sa déclaration d’inflation – « est une position transitoire », les marchés seraient pris au dépourvu. Les fonds spéculatifs commencent à retirer des bénéfices de la table alors que l’or a du mal à se maintenir au-dessus du niveau de 1900 $ et c’est la première fois en six semaines que l’or voit sa longueur nette chuter. La longueur nette de l’or s’élève actuellement à 107 664 contrats, en baisse de 2% par rapport à la semaine précédente. Alors que l’or perd un peu de son élan, l’intérêt pour l’argent augmente alors que les hedge funds ont réduit leurs paris baissiers la semaine dernière. La longueur nette de Silver a augmenté de 4 % par rapport à la semaine précédente et a augmenté pour la première fois en quatre semaines. Nous nous attendons à ce que l’or reste faible aujourd’hui jusqu’à ce que la déclaration du FOMC ne soit pas conclue et la vente à la hausse est recommandée près de 48800 avec un objectif de baisse attendu de 48200 et un stoploss de 49100 dans MCX. Toute violation inférieure à Rs. 48000 ouvrira les vannes jusqu’à 47400.

Ravindra Rao, CMT, EPAT, vice-président – Responsable de la recherche sur les matières premières chez Kotak Securities

L’or du COMEX se négocie légèrement en baisse à près de 1864 $/oz après une baisse de 0,7% hier. L’or reste sous pression par la reprise des taux obligataires américains alors que les acteurs du marché se positionnent pour la décision de la Fed. Les investisseurs en ETF sont également passés à l’écart. Cependant, les prix de soutien sont les actions agitées, les inquiétudes croissantes en matière d’inflation et les inquiétudes persistantes concernant les virus. L’or s’est déjà fortement corrigé en prévision de la position hawkish de la Fed, nous pourrions donc voir des échanges limités et agités avant la décision.

NS Ramaswamy, responsable des matières premières, Ventura Securities

Techniquement, les prix de l’or MCX en août semblent faibles en intraday. Au cours des deux dernières semaines, le prix MCX GOLD s’échangeait dans le mouvement latéral (niveaux de 48 200 à 49 700). Bientôt, nous nous attendons à ce qu’il éclate dans les prochains jours. D’autre part, l’indicateur Momentum RSI est passé d’une zone de surachat à une zone neutre (Trading à 49,78 niveaux). L’indicateur RSI sur le graphique journalier suggère une force dans l’élan à la baisse. Nous nous attendons à ce qu’il atteigne un support solide aux niveaux de 48 200 et qu’il franchisse un niveau inférieur à celui-ci qui pourrait glisser vers 47 750 à 47 500 au cours des prochaines sessions.

(Les opinions exprimées dans cette histoire sont exprimées par les experts respectifs des sociétés de recherche et de courtage. Financial Express Online n’assume aucune responsabilité pour leurs conseils. Veuillez consulter votre conseiller en investissement avant d’investir.)

