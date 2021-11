Taux de l’or aujourd’hui, prix de l’or le 15 novembre 2021 : l’or pourrait chuter à Rs 49100, l’argent à Rs 66500 en intrajournalier en raison de la faiblesse des indices mondiaux – Gold Price Forecast, Gold Price Outlook

À l’échelle mondiale, le métal jaune s’est détendu lundi, se retirant d’un pic de plus de cinq mois au cours de la dernière session, alors qu’un dollar ferme diminuait son attrait. Image : .

Prix ​​de l’or aujourd’hui, perspectives de prix de l’or, prévisions de prix de l’or : Les prix de l’or se négociaient faiblement en Inde lundi, alors que le métal jaune s’est détendu à l’échelle mondiale sur un dollar ferme. Sur Multi Commodity Exchange, les contrats à terme sur l’or de décembre ont chuté de Rs 135 ou 0,27% à Rs 49 179 pour 10 grammes, contre la clôture précédente de Rs 49 314. Les contrats à terme sur l’argent de décembre régnaient à Rs 66 534 par kg, tombant à Rs 610 ou 0,91%. À l’échelle mondiale, le métal jaune s’est détendu lundi, se retirant d’un pic de plus de cinq mois au cours de la dernière session, alors qu’un dollar ferme diminuait son attrait, selon .. L’or au comptant a chuté de 0,3% à 1 857,96 $ l’once, tandis que les contrats à terme sur l’or américain ont chuté de 0,4% à 1 860,50 $ l’once.

Ravindra Rao, CMT, EPAT, vice-président – Responsable de la recherche sur les matières premières, Kotak Securities

L’or du COMEX se négocie légèrement en baisse à près de 1863 $/oz après un gain de 0,2% hier. L’or a testé les sommets de juin, mais a du mal à prendre de l’élan, le soutien de la demande accrue étant donné qu’une couverture contre l’inflation et le vacillement des actions sont contrecarrés par la fermeté de l’indice du dollar américain, la crainte d’un resserrement monétaire de la Fed et un intérêt plus faible des investisseurs. L’or a stagné près du niveau de 1870 $/oz et à moins qu’il n’y ait de nouveaux déclencheurs, le prix peut rester instable . Les creux pourraient attirer l’achat.

Ravi Singh, vice-président et chef de la recherche, Share India Securities

Au cours des dernières semaines, nous avons constaté une volatilité accrue des prix de l’or en raison de l’amélioration des indicateurs macroéconomiques, du raffermissement du dollar américain, de l’attente d’une réduction anticipée des obligations de la Fed et de la hausse des rendements du Trésor américain. Cependant, les défis posés par la reprise stable des économies mondiales et la demande pendant la saison des festivals ont en quelque sorte maintenu la poussée vers le haut de l’attrait des valeurs refuges et poussé l’or à des niveaux plus élevés. Nous conseillons aux investisseurs de prendre une nouvelle position d’achat sur Gold MCX en cas de baisse.

Acheter Zone Proche – 49000 pour la cible de 49500

Zone de vente ci-dessous – 48800 pour l’objectif de 48500

Jigar Trivedi, analyste de recherche – Fondamentaux des matières premières, Anand Rathi Shares & Stock Brokers

Les prix de l’or ont augmenté vendredi et ont affiché leur meilleure semaine en six mois, terminant la semaine avec des gains de plus de 2,5% ou 47,4 $, l’attrait du lingot en tant que couverture contre l’inflation étant terni par une flambée des prix à la consommation aux États-Unis. Le dollar est devenu rouge vendredi après que l’enquête de l’Université du Michigan a montré une chute de la confiance des consommateurs américains début novembre à son plus bas niveau en une décennie alors que la flambée de l’inflation a réduit le niveau de vie des ménages, peu de décideurs pensant en faire assez pour atténuer le problème. . La semaine dernière, MCX Gold December s’est apprécié de plus de 2,8% ou Rs. 1 342 et le futur MCX Silver de décembre a augmenté de 4,4% ou Rs. 2 812. Par conséquent, nous n’excluons pas la possibilité d’un retrait technique des matières premières haussières. Le métal jaune pourrait poursuivre sa récente tendance haussière alors que les inquiétudes concernant une inflation plus élevée persistent. La popularité de l’or a été stimulée par la hausse de l’inflation et les investisseurs se sont tournés vers lui comme un vieil ami en cas de besoin. Nous nous attendons à ce que MCX Gold December se refroidisse à Rs. 49 100 par 10 grammes pendant l’intraday. Au milieu de la faiblesse du secteur des métaux industriels, l’argent devrait également baisser à Rs. 66 500 par kg.

