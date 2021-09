Taux de l’or aujourd’hui, prix de l’or le 15 septembre 2021 : support de l’or MCX à Rs 46900 ; acheter sur les creux pour un mouvement probable jusqu’à Rs 47500 – Prévisions du prix de l’or, Perspectives du prix de l’or

in

L’or devrait rester dans une fourchette neutre jusqu’à ce que la réunion du FOMC ne soit pas conclue. La politique monétaire américaine continuera d’être un support essentiel pour le métal jaune. Image : .

Prix ​​de l’or aujourd’hui, perspectives de prix de l’or, prévisions de prix de l’or : Les prix de l’or et de l’argent en Inde ont chuté mercredi, alors même que le métal jaune s’est maintenu au-dessus du niveau psychologique clé de 1 800 $. Sur Multi Commodity Exchange, les contrats à terme sur l’or d’octobre étaient en baisse de 37 Rs à 47 223 Rs par 10 grammes, par rapport à la clôture précédente de 47 260 Rs. Les contrats à terme sur l’argent de décembre régnaient à 63 419 Rs par kg, en baisse de 166 Rs. Lors de la session précédente, les contrats à terme sur l’argent terminé à Rs 63 585. À l’échelle mondiale, le métal jaune s’est maintenu au-dessus du niveau psychologique clé de 1 800 $ alors que le dollar et les rendements obligataires ont subi des pressions après qu’une hausse plus modérée que prévu de l’inflation aux États-Unis a entraîné une incertitude quant au moment où la banque centrale américaine commencera à réduire ses achats d’actifs, selon .. L’or au comptant était stable à 1 802,86 $ l’once, après avoir atteint un sommet d’une semaine à 1 808,50 $ lors de la session précédente. Les contrats à terme sur l’or américain se sont détendus de 0,2% à 1 803,80 $.

Tapan Patel, analyste principal (matières premières), HDFC Securities

Les prix de l’or se sont négociés stables avec le COMEX Les prix de l’or au comptant s’échangeaient à près de 1803 $ l’once dans le commerce du matin. Les prix de l’or ont dépassé les 1800 $ l’once après que les données de l’IPC américain soient conformes aux attentes. Les données attendues de l’IPC américain alimenteront désormais le débat sur la réduction de la FED. Le dollar plus fort pourrait plafonner à la hausse des prix de l’or malgré la rupture de la fourchette de consolidation au-dessus de 1803 $ l’once. Nous nous attendons à ce que les prix de l’or s’échangent latéralement pour augmenter pour la journée avec le support de l’or au comptant du COMEX à 1790 $ et la résistance à 1815 $ l’once. Le support MCX Gold October se situe à Rs. 46900 et résistance à Rs. 46500 par 10 grammes.

Ravindra Rao, CMT, EPAT, vice-président – Responsable de la recherche sur les matières premières, Kotak Securities

L’or du COMEX se négocie légèrement en baisse à près de 1805 $/oz après un gain de 0,7% hier. L’or s’est arrêté à près de 1800 $/oz après le gain d’hier, mais reste soutenu par le vacillement du dollar américain, les inquiétudes renouvelées concernant le virus, les données économiques décevantes de la Chine, les inquiétudes concernant la répression réglementaire de la Chine et les tensions géopolitiques accrues. Les investisseurs en ETF sont passés à l’écart après de brefs afflux plus tôt dans la semaine. L’or pourrait connaître des échanges agités avec le dollar américain, mais les défis croissants pour l’économie mondiale et l’atténuation de la pression sur les prix aux États-Unis pourraient maintenir les prix soutenus.

Bhavik Patel, analyste de recherche technique principal, Tradebulls Securities

L’or a réussi à se maintenir au-dessus de 1800 $ alors que l’inflation à la consommation américaine est tombée en deçà des prévisions de 0,4%. Les chiffres ont fait pression sur le dollar américain et les investisseurs ont réagi car la faible inflation atténue le potentiel pour la Réserve fédérale de commencer à réduire ses achats mensuels d’actifs plus tard que tôt. Ainsi, l’or a atteint un sommet d’une semaine, mais le marché attend toujours des indications de la Fed américaine la semaine prochaine lors de leur réunion du FOMC, qui commencera à réduire leurs achats d’actifs. L’or devrait rester dans une fourchette neutre jusqu’à ce que la réunion du FOMC ne soit pas conclue. La politique monétaire américaine continuera d’être un support essentiel pour le métal jaune. Aujourd’hui, la stratégie d’achat sur creux devrait être utilisée pour le mouvement attendu jusqu’à 47500. Le support intrajournalier se situe autour de 47000 dans MCX.

Abhishek Chauhan, responsable des matières premières et des devises, Swastika Investmart

L’or du Comex se négocie à son niveau de résistance crucial de 1805 $ à 1810 $ au-dessus de ceux-ci, il pourrait évoluer vers 1835 $. Les faibles données d’inflation aux États-Unis et l’augmentation des cas de covid ont conduit à la flambée des prix de l’or lors de la dernière séance de bourse. Dans l’or MCX, il a une résistance à 47500 et un support à 46800.

Sandeep Matta, Fondateur TRADEIT, Conseiller en investissement

L’or dépasse les 1800 $/oz après la publication de l’indice des prix à la consommation, ce qui indique clairement que les pressions inflationnistes se profilent toujours dans l’économie et que c’est peut-être le bon moment pour s’asseoir sur des liquidités ou investir dans la valeur refuge. La configuration technique de l’or est haussière tandis que la résistance actuelle se situe d’abord à 1809 $ et ensuite à 1815,70 $, ce qui correspond à la moyenne mobile sur 100 jours de l’or. L’or sur CMX est également rentré dans une configuration haussière après le mouvement d’hier, mais les perspectives sont stables et limitées aujourd’hui.

Niveau clé pour l’OR – 47067

Acheter la zone ci-dessus – 47100 pour la cible de 47513-47767

Zone de vente ci-dessous – 47050 pour la cible de 46813-46690

(Les opinions exprimées dans cette histoire sont exprimées par les experts respectifs de la société de recherche et de courtage. Financial Express Online n’assume aucune responsabilité pour leurs conseils. Veuillez consulter votre conseiller en investissement avant d’investir.)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.