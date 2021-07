Taux de l’or aujourd’hui, prix de l’or le 16 juillet 2021 : l’or MCX établi pour le 4e gain hebdomadaire consécutif, bondit de 4 % en un mois

Un commerce constant au-dessus de 48750, poussera l’or MCX à 49400-49700, a déclaré un analyste. Image : .

Perspectives du prix de l’or, prévisions du prix de l’or : Les prix de l’or en Inde ont été fixés pour un quatrième gain hebdomadaire consécutif vendredi, reflétant les tendances internationales. L’or MCX a augmenté de près de 4% au cours des quatre dernières semaines. Sur Multi Commodity Exchange, les contrats à terme sur l’or d’août se négociaient en baisse de 33 Rs à 48 367 Rs pour 10 grammes, contre 48 400 Rs à la clôture précédente. Jusqu’à présent cette semaine, il a gagné un pour cent. Les contrats à terme sur l’argent de septembre régnaient à 69 842 Rs par kg, en hausse de 161 Rs ou 0,23 %. À l’échelle mondiale, les prix des métaux jaunes se dirigeaient vers le quatrième gain hebdomadaire consécutif, les investisseurs étant réconfortés par la position du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, selon laquelle la banque centrale américaine continuerait de soutenir l’économie et l’inflation serait transitoire, selon .. L’or au comptant est resté stable à 1 829,14 $ l’once, mais a gagné 1,2% jusqu’à présent cette semaine. Les contrats à terme sur l’or américain ont légèrement augmenté de 0,1% à 1 830,30 $.

Rahul Gupta, responsable de la recherche-devises, Emkay Global Financial Services

Les prix de l’or MCX ont continué d’augmenter et le compteur a atteint un sommet de 48501 jeudi. Les prix ont clôturé à 48400 avec des gains marginaux. La force intrajournalière au-dessus des niveaux 48500 sur une base cohérente déclenchera une nouvelle hausse vers les niveaux 48645/48730. Les zones autour de 48240-48150 sont un support en cas de creux. Tout renversement significatif ne sera déclenché que si les prix tombent en dessous des niveaux 48150 de manière cohérente. Dans l’ensemble, les traders luttent pour une direction claire, tout en augmentant légèrement, au milieu de l’indécision sur les prochains mouvements de la Réserve fédérale et des données mitigées. Les traders rechercheront les données des ventes au détail aux États-Unis et la confiance des consommateurs pour toute lecture sur l’inflation et la force de la reprise. Mais dans l’ensemble, tant que les prix se négocient au-dessus de 47500, chaque baisse est une opportunité d’achat à long terme avec un objectif de 48750. Un trading constant au-dessus de 48750, poussera l’or MCX à 49400-49700.

Ravindra Rao, CMT, EPAT, vice-président – Responsable de la recherche sur les matières premières, Kotak Securities

L’or du COMEX se négocie légèrement en baisse à près de 1827 $/oz. après une hausse de 0,2% lors de la session précédente. L’or a atteint 1833,1 $/oz. dans le commerce intraday hier, le plus haut niveau depuis la mi-juin. L’or a augmenté dans les échanges intrajournaliers hier au milieu d’un dollar américain plus faible et d’un affaiblissement des États-Unis sur 10 ans. les rendements obligataires alors que l’incertitude sur la position de la Fed sur la réduction des achats d’obligations pèse. Les rendements du Trésor américain ont poursuivi leur chute alors qu’ils tombaient à leur plus bas niveau d’une semaine alors que le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, dans son témoignage devant le Congrès, pour la deuxième journée, a affirmé que la hausse de l’inflation serait probablement transitoire et que la banque centrale américaine continuerait l’économie. Bien que le biais général soit à la hausse, il faut être prudent car toute hausse du dollar pourrait faire pression sur l’or.

Amit Khare, AVP- Research Commodities, Ganganagar Commodities

Techniquement, MCX Gold se négocie près d’un niveau de résistance psychologique important de 49000, de nouveaux achats ne seront visibles qu’au-dessus de 49000, hier, l’or a atteint un sommet de 48501 puis un plus bas de 48160. comme graphique horaire. Ainsi, les traders sont invités à créer une position courte sur l’or et l’argent près des niveaux de résistance, les traders doivent également se concentrer sur les niveaux techniques importants indiqués ci-dessous pour la journée :

Support d’or d’août : Rs 48200-47900, Résistance : Rs 48600-49000.

Support Silver de septembre : Rs 69400-69000, Résistance : Rs 70000-70500.

Sandeep Matta, fondateur, conseiller en placement TRADEIT

L’or assiste à des achats de suivi au cours de la journée et s’échange près de son niveau de 100 DEMA dans la déclaration de base du président de la Fed selon laquelle les pressions inflationnistes croissantes sont transitoires. Le métal jaune entre dans une période de demande saisonnière et tentera de trouver un support fondamental dans un scénario d’intérêt bas. Les prix de l’or trouveront un nouvel élan et un intérêt spéculatif une fois qu’il commencera à clôturer au-dessus de 1835 $ l’once. L’or sur MCX se négocie également positivement et envisage de franchir le niveau des 48500. Les sentiments sont haussiers mais nous conseillons aux nouveaux entrants d’attendre une correction avant de faire une nouvelle entrée. Les participants au marché existants doivent suivre leur stop loss et/ou doivent avoir une couverture contre leur position d’achat.

Niveau clé pour le contrat GOLD AUG – 48354

Acheter la zone ci-dessus – 48360 pour la cible de 48510-48625

Zone de vente ci-dessous – 48350 pour la cible de 48225-48175

