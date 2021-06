Taux de l’or aujourd’hui, prix de l’or le 16 juin 2021 : l’or abandonne 48 500, les échanges sont faibles avant le résultat de la rencontre de la Fed américaine – L’or abandonne 48 500, les échanges sont faibles avant l’issue de la rencontre de la Fed américaine

À l’échelle mondiale, l’or au comptant a baissé de 0,2% à 1 861,96 $ l’once, après avoir chuté à son plus bas niveau depuis le 17 mai à 1 843,99 $.

Prix ​​de l’or aujourd’hui, perspectives de prix de l’or, prévisions de prix de l’or : Les prix de l’or ont légèrement augmenté mercredi, s’inspirant des marchés mondiaux, où les investisseurs attendaient les résultats de la réunion de la Réserve fédérale américaine. Sur Multi Commodity Exchange, les contrats à terme sur l’or d’août se négociaient de 36 Rs en hausse à 48 460 Rs pour 10 grammes, contre la clôture précédente de 48 424 Rs. Les contrats à terme sur l’argent de juillet régnaient à 71 475 Rs par kg, en hausse de 227 Rs ou 0,32 %. À l’échelle mondiale, l’or au comptant a baissé de 0,2% à 1 861,96 $ l’once, après avoir chuté à son plus bas niveau depuis le 17 mai à 1 843,99 $ lundi. Les contrats à terme sur l’or américain ont baissé de 0,1% à 1 863,10 $, selon .. Le dollar s’est renforcé de 0,1% pour frôler un sommet d’un mois par rapport à ses rivaux, rendant l’or plus cher pour les autres détenteurs de devises.

Anuj Gupta, vice-président – ​​Recherche sur les matières premières et les devises, IIFL Securities

Hier, les prix de l’or se sont fortement corrigés et ont clôturé à 48424 niveaux et sur le marché international, il s’échangeait à 1855 $ l’once. La force du dollar est la principale raison de la correction des prix de l’or. La réunion de février sur les taux serait le facteur déterminant de la tendance des prix de l’or. Cependant, selon le scénario, la FED peut prendre des mesures pour réduire la liquidité qui peut être négative pour le prix de l’or. Pour aujourd’hui, les traders peuvent vendre de l’or à 48600 niveaux avec un stoploss de 48850 niveaux pour l’objectif de 48100 niveaux. Nous nous attendons à ce que l’or teste très bientôt le niveau de 1830 $ l’once.

Tapan Patel, analyste principal (matières premières), HDFC Securities

Les prix de l’or se sont échangés faiblement, les prix de l’or au comptant au COMEX s’échangeant près de 1857 $ l’once. Le métal jaune s’est échangé près des plus bas de quatre semaines alors que les commerçants et les investisseurs attendaient les résultats de la réunion du FOMC américain. La spéculation selon laquelle la FED pourrait signaler tout projet de dénouement du programme d’achat d’actifs a maintenu les prix de l’or sous pression. Les prix de l’or chez MCX ont plafonné la baisse de la dépréciation de la roupie. Nous nous attendons à ce que les prix de l’or se négocient latéralement à la baisse pour la journée avec le support de l’or du COMEX à 1840 $ et la résistance à 1870 $ l’once. Le support MCX Gold August se situe à Rs. 48000 et résistance à Rs. 48800 par 10 grammes.

Jigar Trivedi, analyste en recherche fondamentale, Anand Rathi Shares and Stock Brokers

Les perspectives sont neutres pour les matières premières en lingots. Le FOMC annoncera sa décision sur les taux d’intérêt suivie de déclarations à 11h30 IST. Il y a une nervosité croissante au sujet de la hausse de l’inflation et le sentiment sur les marchés des métaux précieux est que les banques centrales doivent commencer à réagir un peu plus agressivement à ces pressions inflationnistes. L’or MCX d’août pourrait rester dans une fourchette étroite de 48 400 à 49 500 rands au cours de la session de jour.

Ravindra Rao, CMT, EPAT, vice-président – Responsable de la recherche sur les matières premières chez Kotak Securities

Les échanges d’or du COMEX ont peu changé près de 1856 $/oz après une baisse de 0,5% hier. L’or est passé à une limite de range en tant que position des acteurs du marché pour la décision de la Fed. L’or s’est déjà corrigé dans l’attente que la Fed puisse faire allusion à un resserrement monétaire et qu’un mouvement supplémentaire puisse provenir de la position réelle. Les investisseurs en ETF sont également passés à l’écart.

