Taux de l’or aujourd’hui, prix de l’or le 17 août 2021 : l’or MCX est stable alors même que les prix mondiaux approchent du sommet d’une semaine – Prévisions du prix de l’or, perspectives du prix de l’or

À l’échelle mondiale, les prix des métaux jaunes sont restés stables, le soutien de la demande de valeur refuge dans un contexte d’augmentation des cas de variantes Delta compensant la pression d’un dollar plus ferme

Prix ​​de l’or aujourd’hui, perspectives de prix de l’or, prévisions de prix de l’or : Les prix de l’or s’échangeaient à plat mardi, alors que les taux internationaux sont restés stables, oscillant près d’un pic de plus d’une semaine. Sur Multi Commodity Exchange, les contrats à terme sur l’or d’octobre s’échangeaient de 14 Rs à 47 239 Rs pour 10 grammes, contre 47 225 Rs à la clôture précédente. Les contrats à terme sur l’argent de septembre régnaient à 63 650 roupies par kg. Lors de la session précédente, les contrats à terme sur l’argent se sont terminés à Rs 63 457 par kg. À l’échelle mondiale, les prix des métaux jaunes sont restés stables, le soutien de la demande de valeur refuge dans le cadre de la hausse des cas de variantes de Delta compensant la pression d’un dollar plus ferme. L’or au comptant a peu changé à 1 787,90 $ l’once, après avoir atteint son plus haut niveau depuis le 6 août à 1 788,97 $ lundi, selon .. Les contrats à terme sur l’or américain ont baissé de 0,1% à 1 788,40 $.

Bhavik Patel, analyste de recherche technique principal, Tradebulls Securities

Les prix de l’or se sont arrêtés à près de 1785 $ et doivent franchir les 1800 $ pour que les participants soient longs sur l’or. La reprise la semaine dernière a été forte pour l’or après avoir dépassé les 1700 $ en raison de données NFP solides. Les minutes du FOMC de juillet devraient être publiées mercredi et les minutes du FOMC sont susceptibles de déterminer la prochaine direction à court terme de l’or, où un rapport belliciste pourrait faire chuter l’or une fois de plus. Des données économiques plus faibles que prévu en provenance de Chine lundi ont également incité les commerçants et les investisseurs à se tourner vers l’or à partir d’autres actifs plus risqués, car la variante en hausse de Delta pourrait probablement freiner la croissance économique de la Chine. Rs. 47500 est la prochaine résistance tandis que Rs 46500 est le support. À moins que l’or ne dépasse pas 1750 $, la stratégie d’achat sur creux doit être utilisée.

Sandeep Matta, fondateur, conseiller en placement TRADEIT

Le métal précieux a de nouveau atteint sa zone de résistance clé de 1790 $/oz, les niveaux qu’il se maintenait avant la forte baisse. L’or a réussi à se remettre d’un niveau de 1700 $/oz avec une forte action sur les prix au milieu d’une légère anxiété sur le marché. La demande de la banque centrale, en particulier en Inde et au Brésil, est en croissance, ce qui fonctionnera comme un soutien supplémentaire des prix tandis que les marchés boursiers mondiaux positifs, le buzz crypto conserveront le métal précieux pour prendre de grands mouvements et le maintenir dans la fourchette de 1760 $ à 1835 $. Le sentiment dans MCX Gold est positif et devrait rester dans la fourchette 47000-48000 à court terme. Les participants qui ont une position stratégique sont invités à la couvrir tandis que les positions tactiques prises à des niveaux inférieurs peuvent être empochées.

Niveau clé pour le contrat GOLD AUG – 47107

Acheter la zone ci-dessus – 47110 pour la cible de 47398-47500

Zone de vente ci-dessous – 47100 pour la cible de 46934-46700

Ravindra Rao, CMT, EPAT, vice-président – Responsable de la recherche sur les matières premières chez Kotak Securities

L’or du COMEX se négocie légèrement en baisse à près de 1788 $/oz après un gain de 0,7% hier. L’or est mis sous pression par certains commentaires bellicistes de la Fed, la force persistante des actions américaines et la poursuite des sorties d’ETF. Cependant, le soutien du prix de l’or déçoit les données économiques américaines et chinoises, l’augmentation des cas de virus et l’augmentation des tensions liées à l’Afghanistan. L’or peut rester soutenu par des défis économiques croissants et des risques géopolitiques, mais nous devons voir une cassure au-dessus de 1800 $/oz pour une hausse soutenue.

Abhishek Chauhan, responsable des matières premières et des devises, Swastika Investmart

L’or s’est redressé du jour au lendemain grâce à la baisse des rendements obligataires et de l’indice du dollar, mais a ouvert sur une note plate. Mais il pourrait rester volatile avant le discours de Jerome Powell aujourd’hui et les résultats de la réunion du FOMC demain. Techniquement, COMEX Gold a une zone d’approvisionnement critique dans une zone de 1790 $ à 1800 $ alors que 47300-47500 est une zone d’approvisionnement pour MCX Gold et il y a un risque de vente de cette zone, mais s’il parvient à dépasser cette zone, nous pouvons nous attendre à une couverture courte rallye vers le niveau 48000. À la baisse, 47000 est un niveau de support immédiat tandis que 46800/46600 seront les prochains niveaux de support.

(Les opinions exprimées dans cette histoire sont exprimées par les experts respectifs de la société de recherche et de courtage. Financial Express Online n’assume aucune responsabilité pour leurs conseils. Veuillez consulter votre conseiller en investissement avant d’investir.)

