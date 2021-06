Taux de l’or aujourd’hui, prix de l’or le 17 juin 2021 : le prix de l’or atteint son plus bas niveau d’un mois après le résultat du FOMC américain ; Argent MCX en dessous de Rs 71 000 – – Prévisions du prix de l’or, Perspectives du prix de l’or

Les prix de l’or ont connu une forte baisse et ont perdu plus de 40 $ après que le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a parlé de l’inflation

Prix ​​de l’or aujourd’hui, perspectives de prix de l’or, prévisions de prix de l’or : Les prix de l’or en Inde ont plongé jeudi à un plus bas d’un mois, à la suite d’un krach du jour au lendemain sur les marchés internationaux. Les contrats à terme sur l’or d’août ont cédé 48 000 Rs pour 10 grammes, chutant de 782 Rs ou 1,61 % à 47 724 Rs. Lors de la session précédente, il a clôturé à Rs 48 506. Les contrats à terme sur l’argent de juillet ont chuté en dessous de 71 000 Rs par kg et régnaient sur 1 1175 Rs, soit 1,64 %, à 70 293 Rs par kg. À l’échelle mondiale, les prix des métaux jaunes oscillaient près d’un creux de plus d’un mois alors que le dollar et les rendements du Trésor américain ont bondi après que les responsables de la Réserve fédérale aient prévu des hausses des taux d’intérêt plus tôt que prévu. Après une baisse de 2,5% lors de la session précédente à son plus bas niveau depuis le 6 mai à 1 803,79 $ l’once, l’or au comptant a légèrement augmenté de 0,2%. Les contrats à terme sur l’or américain ont baissé de 2,4% à 1 816,90 $ l’once. L’indice du dollar a bondi à son plus haut niveau en deux mois face à ses rivaux, selon ..

Bhavik Patel, analyste de recherche technique principal, Tradebulls Securities

Les prix de l’or ont connu une forte baisse et ont perdu plus de 40 $ après que le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a parlé de l’inflation, du diagramme de points de la Fed et a clarifié les plans de réduction. Les prix de l’or ont réagi à une hausse du rendement du Trésor américain à 10 ans, qui a grimpé à 1,58%. Le marché a réagi à la nouvelle selon laquelle une inflation plus élevée devrait rester pour cette année et une possibilité de deux hausses de taux dès 2023. En mars 2021, il n’y avait aucune projection de hausse des taux d’intérêt en 2023 et il y a maintenant une possibilité de 2 taux d’intérêt hausse en 2023. Nous pensons que l’or essaiera de trouver un équilibre autour du niveau actuel, car le niveau de 1800 $ n’a pas été dépassé hier et essaiera de se consolider autour de 1830 $ à 1850 $. Toutes les positions longues peuvent être sorties en dessous de 1800 $. Dans MCX, 47000 est une zone de support clé et tomber en dessous de ce qui ferait passer le sentiment de l’or de positif à négatif. Ainsi, l’achat échelonné peut être initié avec un stoploss de 47000 dans MCX.

Rahul Gupta, responsable de la recherche-devises chez Emkay Global Financial Services

La Fed hawkish a fait chuter les prix de l’or. Les prix de l’or MCX ont ouvert avec une baisse d’environ 1,50% aujourd’hui. L’or est généralement considéré comme une couverture contre l’inflation, mais les indices d’une augmentation des taux de la Fed ont terni l’attrait du lingot. Les perspectives pour le compteur resteront négatives jusqu’à ce que les prix se négocient sous les niveaux de 48110 en cours de journée. Le rebond fera face à une résistance jusque-là et les pertes s’étendront vers les zones 47500/47000. Les prix doivent enregistrer une clôture au-dessus de 48250 pour une forte inversion au cours des prochaines sessions. Seul un trading constant au-dessus de 48200 ouvrira des portes pour 48550-48600.

Ravindra Rao, CMT, EPAT, vice-président – Responsable de la recherche sur les matières premières chez Kotak Securities

L’or du COMEX s’échange d’environ 2% en baisse à près de 1823 $/oz et a testé le niveau le plus bas depuis début mai. L’or est mis sous pression par la forte hausse de l’indice du dollar américain et des rendements obligataires en réaction à la projection de la Fed de hausses anticipées des taux d’intérêt. Les investisseurs des ETF sur l’or sont restés sur la touche, mais les prix sont soutenus par les inquiétudes en matière d’inflation et une reprise économique mondiale inégale. La position de la Fed est négative pour l’or, mais la réaction du marché pourrait s’atténuer car la banque centrale n’envisage aucune mesure imminente.

NS Ramaswamy, responsable des matières premières, Ventura Securities

Techniquement, les prix de l’or MCX en août semblent faibles en intraday. Actuellement, les cours se négocient en dessous de la moyenne mobile de 50 jours (48 010), ce qui suggère que la tendance à court terme est passée à la baisse. D’un autre côté, l’indicateur RSI sur le graphique journalier suggère une force de l’élan à la baisse. À l’avenir, nous nous attendons à ce qu’il atteigne un support solide à 47 700 niveaux et tombe en dessous duquel le prix peut glisser vers 47 300 à 47 200 au cours des prochaines sessions. Du côté haussier, nous nous attendons à ce que l’écart d’ouverture agisse comme une forte résistance qui se situe autour de 48 200 niveaux pour l’intraday. Pour l’intraday, le prix MCX July SILVER semble faible. Sur un graphique horaire, MCX July Silver a cassé les niveaux de support du cou de la double configuration de la tête et des épaules. Selon le modèle, le prix glissera vers le niveau cible de 67 500 à 67 300 niveaux au cours des prochaines séances de bourse. A la hausse, il fera face à une forte résistance au niveau de la ligne de cou qui se situe autour de 70 900 niveaux environ.

(Les opinions exprimées dans cette histoire sont exprimées par les experts respectifs des sociétés de recherche et de courtage. Financial Express Online n’assume aucune responsabilité pour leurs conseils. Veuillez consulter votre conseiller en investissement avant d’investir.)

