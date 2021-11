Taux de l’or aujourd’hui, prix de l’or le 17 novembre 2021 : l’or devrait rebondir après la perte d’hier, pourrait atteindre Rs 49 300 – Prévisions du prix de l’or, perspectives du prix de l’or

À l’échelle mondiale, les prix de l’or ont légèrement augmenté, mais ont oscillé autour d’un récent creux, après qu’un bond des ventes au détail aux États-Unis a maintenu le dollar près d’un sommet de 16 mois. Image : .

Prix ​​de l’or aujourd’hui, perspectives de prix de l’or, prévisions de prix de l’or : Les prix de l’or s’échangeaient légèrement en hausse en Inde mercredi, suivant les tendances internationales. Sur Multi Commodity Exchange, les contrats à terme sur l’or de décembre s’échangeaient de 32 Rs à 49 070 Rs pour 10 grammes. Les contrats à terme sur l’argent de décembre régnaient à Rs 66 384 par kg, en hausse de Rs 150, par rapport à la clôture précédente de Rs 66 234 par kg. À l’échelle mondiale, les prix de l’or ont légèrement augmenté mais ont oscillé autour d’un creux récent, après qu’un bond des ventes au détail aux États-Unis a maintenu le dollar près d’un sommet de 16 mois, selon .. L’or au comptant a augmenté de 0,2% à 1 854,39 $ l’once, tandis que les contrats à terme sur l’or américain ont gagné 0,2% à 1 857,10 $.

Tapan Patel, analyste principal, matières premières, HDFC Securities

Les prix de l’or se négocient légèrement à la hausse mercredi, les prix de l’or au comptant au COMEX se négociant à près de 1853 $ l’once après être tombés en dessous de 1850 $ l’once lors de la session précédente. Les prix de l’or ont baissé de 1877 $ l’once à la suite de solides données sur les ventes au détail aux États-Unis. L’envolée des rendements obligataires américains a également poussé les prix à s’affaiblir. Cependant, les inquiétudes liées à l’inflation ont continué de soutenir les prix de l’or, plafonnant à près de 1855 $ l’once. Les rendements des bons du Trésor américain à 10 ans ont augmenté à 1,63% tandis que l’indice du dollar se négociait à près de 95,92 dans le commerce du matin. Nous nous attendons à ce que les prix de l’or se négocient latéralement à la baisse pour la journée après la reprise initiale avec un support à 1845 $ et une résistance à 1870 $ l’once. Le support MCX Gold de décembre se situe à Rs. 48900 et résistance à Rs. 49400 par 10 grammes.

Ravindra Rao, CMT, EPAT, vice-président – Responsable de la recherche sur les matières premières chez Kotak Securities

L’or du COMEX se négocie légèrement à la hausse près de 1855 $/oz après une baisse de 0,7% hier. L’or a bondi à de nouveaux sommets de juin hier, mais n’a pas réussi à se maintenir et a terminé plus bas. L’or a du mal à tirer parti de l’élan récent au milieu d’un débat accru sur le resserrement monétaire de la Fed au milieu de données économiques optimistes et de commentaires mitigés de la part des banques centrales. Cependant, le soutien des prix est la montée des inquiétudes en matière d’inflation, de tensions géopolitiques et de nouvelles inquiétudes liées au virus. La forte hausse de l’or l’a rendu vulnérable aux prises de bénéfices et nous pourrions assister à une correction si le dollar américain parvient à se maintenir.

Jigar Trivedi, analyste de recherche – Fondamentaux des matières premières, Anand Rathi Shares & Stock Brokers

Nous nous attendons à ce que l’or rebondisse après la baisse d’hier. Hier, l’or a chuté après qu’un responsable de la Réserve fédérale a déclaré que la banque centrale devrait accélérer la réduction de ses mesures de relance monétaire en réponse à la flambée de l’inflation. Le président de la Fed de Saint-Louis, James Bullard, a déclaré mardi que la banque centrale américaine devrait être plus agressive dans la gestion des risques liés aux pressions sur les prix. MCX Gold December peut monter à Rs. 49 300 par 10 grammes.

Abhishek Chauhan, responsable des matières premières et des devises, Swastika Investmart

L’or du Comex n’a pas réussi à se maintenir à son niveau de résistance de 1870 $ à 1880 $

car les prix des métaux précieux semblent surachetés pour une période à court terme et une correction est susceptible d’être due à court terme. Dans MCX, l’or est incapable de se maintenir au-dessus de 49400. Le RSI sur le graphique horaire donne une divergence négative. L’or a un support à 49000 s’il se brise, nous pourrions assister à un autre mouvement à la baisse.

