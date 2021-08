Taux de l’or aujourd’hui, prix de l’or le 18 août 2021 : les prix de l’or montent en flèche alors que la variante COVID Delta continue de s’inquiéter – Prévisions du prix de l’or, perspectives du prix de l’or

Le marché surveille de près tout indice sur le moment où la Fed pourrait commencer à réduire ses 120 milliards de dollars d’achats d’obligations par mois. Image : .

Prix ​​de l’or aujourd’hui, perspectives de prix de l’or, prévisions de prix de l’or : Les prix de l’or se négociaient à la hausse en Inde mercredi, reflétant les tendances mondiales alors que l’escalade des inquiétudes concernant les retombées économiques de la propagation de la variante Delta du coronavirus a ébranlé le sentiment envers les actifs plus risqués, augmentant l’attrait des lingots. Sur Multi Commodity Exchange, les contrats à terme sur l’or d’octobre s’échangeaient de 90 Rs ou 0,19% en hausse à 47 370 Rs pour 10 grammes, contre la clôture précédente de 47 280 Rs. Les contrats à terme sur l’argent de septembre régnaient à Rs 63 420 par kg, en hausse de Rs 194 ou 0,31%. Lors de la session précédente, les contrats à terme sur l’argent ont terminé à 63 226 roupies le kg. À l’échelle mondiale, l’or au comptant a augmenté de 0,3% à 1 791,67 $ l’once, se situant en dessous d’un sommet de plus d’une semaine de 1 795,25 touché mardi, selon .. Les contrats à terme sur l’or américain ont augmenté de 0,3% à 1 793,30 $.

Bhavik Patel, analyste de recherche technique principal, Tradebulls Securities

L’or a connu hier une certaine pression sur les bénéfices et la vente après que le président de la Fed américaine a laissé entendre qu’ils rangeaient des outils d’urgence bien que l’or ait fait un retour et soit revenu à 1790 $, mais 1800 $ restent encore insaisissables. Le marché surveille de près tout indice sur le moment où la Fed pourrait commencer à réduire ses 120 milliards de dollars d’achats d’obligations par mois. Nous pensons que le marché attendra les réunions du FOMC d’aujourd’hui avant de s’engager pour des positions longues. L’affaiblissement des achats d’obligations est l’épée suspendue à la tête des taureaux. C’est pourquoi nous n’avons pas vu de taureaux incapables de porter le prix de l’or au-dessus de 1800 $. À court terme, la tendance est toujours haussière jusqu’à ce que 1750 $ ne soient pas dépassés à la baisse. Pour l’intraday, on peut être long à n’importe quel creux avec un stoploss de 47000 et un objectif attendu de 47500 dans MCX.

Ravindra Rao, CMT, EPAT, vice-président – Responsable de la recherche sur les matières premières chez Kotak Securities

L’or du COMEX se négocie légèrement à la hausse près de 1790 $/oz après une baisse de 0,1% hier. L’or est agité au milieu des données économiques américaines mitigées et des commentaires mitigés des responsables de la Fed, qui ont ajouté à l’incertitude concernant la politique monétaire de la Fed. Le soutien des achats de valeurs refuges dans un contexte d’augmentation des cas de virus, de ralentissement en Chine et de tensions géopolitiques liées à l’Afghanistan est contrecarré par un intérêt plus faible des investisseurs dans un contexte de force continue des actions. L’or pourrait rester instable au milieu de l’incertitude concernant la politique monétaire de la Fed, mais l’incertitude mondiale croissante pourrait maintenir les prix soutenus.

Sandeep Matta, Fondateur TRADEIT, Conseiller en investissement

Le prix des métaux précieux reste soutenu et s’échange dans une fourchette étroite avec des sentiments haussiers. La variante delta de Covid a commencé à avoir un impact sur les principales économies, mais les prix de l’or devraient être tirés par la performance du dollar et alimenter les annonces à court terme. Techniquement, les taureaux ont un certain avantage à court terme et clôturer au-dessus de 1800 $/oz ajoutera une traction supplémentaire dans la valeur refuge. L’or sur MCX s’est échangé tout au long de la journée avec des sentiments positifs, mais a enregistré des bénéfices autour de 47 500 niveaux et a clôturé presque inchangé. Les perspectives pour aujourd’hui sont positives alors que nous prévoyons que l’or se dirige vers le niveau 48500-49000 à court terme.

Niveau clé pour le contrat GOLD AUG – 47337

Acheter la zone ci-dessus – 47340 pour la cible de 47492-47700

Zone de vente ci-dessous – 47300 pour la cible de 47126-46971

(Les opinions exprimées dans cette histoire sont exprimées par les experts respectifs de la société de recherche et de courtage. Financial Express Online n’assume aucune responsabilité pour leurs conseils. Veuillez consulter votre conseiller en investissement avant d’investir.)

