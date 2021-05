Taux de l’or aujourd’hui, prix de l’or le 18 mai 2021: le métal jaune se négocie faible, l’argent MCX dépasse Rs 74 000; L’or atteindra bientôt Rs 50,500 – Prévisions du prix de l’or, perspectives

L’or a tendance à surperformer lorsque les données économiques s’affaiblissent et sous-performer lorsque les perspectives économiques s’améliorent. Image: .

Prix ​​de l’or aujourd’hui, perspectives du prix de l’or, prévisions du prix de l’or: les prix de l’or en Inde s’échangeaient à la baisse mardi, alors même que les prix au comptant internationaux atteignaient des sommets de trois mois et demi sur un dollar américain faible et une pression inflationniste croissante qui a soulevé l’attrait couverture d’inflation. Sur Multi Commodity Exchange, les contrats à terme sur l’or de juin s’échangeaient 67 roupies à 48 407 roupies les 10 grammes, contre la clôture précédente de 48 474 roupies. Les contrats à terme sur l’argent de juillet, en revanche, ont bondi de 728 roupies, soit près d’un pour cent, pour atteindre 74 052 roupies par kg. Les contrats à terme sur l’argent s’établissaient à Rs 73,324 par kg lors de la session précédente. La menace d’une hausse de l’inflation, associée à l’incertitude économique suite à des chiffres décevants de l’emploi et des particuliers aux États-Unis, incite les investisseurs à trouver à nouveau des actifs refuges, a déclaré un analyste.

L’or a tendance à surperformer lorsque les données économiques s’affaiblissent et sous-performer lorsque les perspectives économiques s’améliorent. “La chute du marché de la crypto-monnaie a également aidé l’or à donner un fort rally hier”, a déclaré Bhavik Patel, analyste de recherche technique principal, Tradebulls Securities, à Financial Express Online. Les gérants de hedge funds ont commencé à augmenter leurs positions longues spéculatives et à réduire leurs positions courtes. «Nous sommes optimistes pour l’or et nous nous attendons à ce que l’or teste Rs 48,800-49,400 cette semaine. Toute chute proche de Rs 47 900 est un niveau idéal pour prendre des positions longues avec un stop loss de Rs 47 400 », a ajouté Patel.

Les prix de l’or et de l’argent du MCX se négociaient à des niveaux élevés de près de quatre mois. La faiblesse du dollar et les tensions géopolitiques entre Israël et Gaza soutiennent les prix du lingot. «Nous nous attendons à ce que l’or et l’argent se rallient davantage. Les traders peuvent acheter de l’or MCX à 48300 niveaux avec un stop loss de 48000 niveaux pour l’objectif de 49000 niveaux. L’argent peut être acheté à 73500 niveaux pour un objectif de 75000 niveaux », a déclaré Anuj Gupta, vice-président – Recherche sur les matières premières et les devises, IIFL Securities, à Financial Express Online.

Même si les prix de l’or du MCX se négociaient en sourdine dans le commerce de mardi, les analystes s’attendent à ce qu’il évolue en territoire positif. Lors de la session précédente, l’or MCX a cassé la résistance clé de Rs 48 400 sur une base de clôture quotidienne. «Nous nous attendons à ce que le prix se dirige vers une moyenne mobile de 200 jours qui se situe autour de Rs 49 000», a déclaré NS Ramaswamy, responsable des produits de base chez Ventura Securities. D’autre part, les indicateurs de dynamique RSI négociant dans la zone positive vont encore soutenir le prix de l’or MCX sur le côté plus élevé. «À l’avenir, la moyenne mobile simple de 200 jours agira comme une forte zone d’obstacle pour le prix de l’or MCX dans les prochains jours, et au-dessus de laquelle la prochaine étape du rallye se dirigera vers Rs 50,000-50,500 dans les prochaines séances de trading.

À l’échelle mondiale, l’or au comptant a augmenté de 0,2% à 1868,89 $ l’once, après avoir atteint son plus haut niveau depuis le 1er février 2021 au début du commerce asiatique. Les contrats à terme sur l’or aux États-Unis ont augmenté de 0,1 pour cent à 1 869,40 $ l’once. Le dollar a basculé près des plus bas de plusieurs mois par rapport aux devises européennes. Un billet vert plus faible rend l’or plus attrayant pour les autres détenteurs de devises, selon ..

