Taux de l’or aujourd’hui, prix de l’or le 19 mai 2021: l’or se négocie à plat, l’argent MCX cède Rs 73 000; Les analystes disent “ acheter en cas de baisse ”

La résurgence de la pandémie de COVID-19 dans certains pays d’Asie nuit aux sentiments du marché mondial

Prix ​​de l’or aujourd’hui, perspectives du prix de l’or, prévisions: Les prix de l’or s’échangeaient à plat en Inde mercredi, alors même que le spot international s’échangeait avec des gains sur un dollar américain plus faible. De plus, une baisse des rendements des bons du Trésor américain a favorisé le mouvement haussier du métal jaune. La faiblesse des données américaines a contribué à apaiser les craintes d’inflation incontrôlable et de paris que les États-Unis ont, a déclaré un analyste. Sur Multi Commodity Exchange, les contrats à terme sur l’or de juin se négociaient sur une note plate à Rs 48 309 pour 10 grammes, contre la dernière clôture de Rs 48 307. Les contrats à terme sur l’argent de juillet régnaient Rs 456 ou 0,62 pour cent à Rs 72 740 par kg, glissant sous la barre cruciale de 73 000. Lors de la session précédente, les contrats à terme sur l’argent se sont terminés à Rs 73.196 par kg. «Les contrats à terme MCX Gold June ont ouvert sur une note négative et se négociaient au-dessus de la zone de résistance de 47900-48150. Si les prix se négocient à la baisse, alors les niveaux de 48 200 à 48 000 peuvent être testés. Cette baisse pourrait constituer une opportunité d’achat pour les investisseurs », a déclaré Kshitij Purohit, Lead Commodities & Currency chez CapitalVia Global Research, à Financial Express Online.

Sur le marché international, l’or a continué de gagner et a atteint un sommet de quatre mois de 1875,04 $ plus tôt dans la séance, la faiblesse du dollar américain et la hausse de la pression sur les prix ayant soulevé l’attrait des lingots comme couverture contre l’inflation. Cependant, une augmentation des rendements du Trésor américain à 10 ans à 1,65% de gains limités, a déclaré un analyste. «Les inquiétudes concernant l’accélération de l’inflation et la prudence avant le procès-verbal de la réunion du FOMC vont probablement peser sur l’appétit pour le risque lors de la session d’aujourd’hui», a déclaré Jigar Trivedi, analyste de recherche fondamentale chez Anand Rathi Shares and Stock Brokers, à Financial Express Online.

De plus, la résurgence de la pandémie du COVID-19 dans certains pays asiatiques nuit aux sentiments du marché mondial. «Les investisseurs surveilleront de près les minutes du FOMC aujourd’hui pour avoir un aperçu des perspectives de la politique de la Réserve fédérale après une forte hausse de l’inflation aux États-Unis à des niveaux de 12 ans en avril. Ainsi, nous pouvons voir des gains en or aujourd’hui sur valeur refuge », a ajouté Trivedi.

Sur le front du COMEX, l’or s’échangeait légèrement plus bas près de 1866 $ / once après une clôture quasi plate lors de la session précédente. L’or s’est corrigé après avoir testé les plus hauts de février mardi alors que les acteurs du marché se positionnaient pour le FOMC quelques minutes plus tard dans la journée, ce qui pourrait clarifier la politique monétaire de la Fed, a déclaré Ravindra Rao, CMT, EPAT, VP – Head Commodity Research, Kotak Securities Ltd. également déplacé à l’écart. «Cependant, les prix de soutien sont les tensions au Moyen-Orient et les données économiques mitigées des principales économies. L’or pourrait rester sur le côté pour baisser car la position accommodante de la Fed est largement anticipée », a-t-il ajouté.

