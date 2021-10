Taux de l’or aujourd’hui, prix de l’or le 19 octobre 2021 : l’or MCX se négocie dans la fourchette de Rs 47100-47500 ; Novembre-décembre haussier pour le métal jaune – Prévisions du prix de l’or, Perspectives du prix de l’or

Tant que les rendements continueront d’augmenter, les vents contraires qui en découleront continueront de pousser l’or à baisser les prix.

Prix ​​de l’or aujourd’hui, perspectives de prix de l’or, prévisions de prix de l’or : Les prix de l’or en Inde s’échangeaient à plat mardi, alors même que les indices mondiaux restaient positifs. Sur Multi Commodity Exchange, les contrats à terme sur l’or de décembre régnaient à Rs 47 324, en hausse de Rs 33, contre la clôture précédente de Rs 47 291 pour 10 grammes. Les contrats à terme sur l’argent de décembre se négociaient à plus d’un demi pour cent ou Rs 336 de plus à Rs 63 602 par kg. Dans le précédent, l’argent finissait à Rs 63 266 le kg. À l’échelle mondiale, les prix de l’or ont légèrement augmenté alors que la baisse du dollar et les rendements obligataires américains ont apporté un certain soutien au métal précieux, selon .. L’or au comptant a augmenté de 0,2% à 1 767,91 $ l’once, et les contrats à terme sur l’or américain ont augmenté de 0,2% à 1 769,6 $.

Jigar Trivedi, analyste de recherche – Fondamentaux des matières premières, Anand Rathi Shares & Stock Brokers

Les pourparlers sur la stagflation sont de retour après que deux des plus grandes économies du monde – les États-Unis et la Chine aient affiché lundi une production industrielle plus faible que prévu pour le mois de septembre. L’inflation américaine, qui a déjà atteint des sommets pluriannuels, ne devrait pas s’estomper de sitôt, car un hiver froid pourrait faire grimper encore plus les prix de l’énergie. La Fed va probablement annoncer une réduction lors de la réunion de novembre, mais la stagflation craint que les couples avec une demande de détail en raison des fêtes de fin d’année ne soutiennent le métal jaune à court terme. Aujourd’hui, les contrats à terme MCX Gold December pourraient augmenter vers Rs. 47 500 pour 10 grammes, dans un contexte de faiblesse des rendements du Trésor américain et du dollar.

Tapan Patel, analyste principal, matières premières, HDFC Securities

Les prix de l’or se sont négociés ferme mardi, les prix de l’or au comptant au COMEX se négociant à près de 1774 $ l’once dans le commerce du matin. Les prix de l’or se sont échangés à la hausse, soutenus par un dollar plus faible et des rendements obligataires américains plus faibles. La baisse des indices actions a également stimulé les achats d’or. L’indice du dollar s’échangeait autour de 0,22% de moins pour la journée tandis que les rendements du Trésor américain à 10 ans sont tombés à 1,577% dans le commerce du matin. Nous nous attendons à ce que les prix de l’or s’échangent latéralement pour augmenter pour la journée avec un support spot du COMEX à 1750 $ et une résistance à 1790 $ l’once. Le support MCX Gold de décembre se situe à Rs. 47100 et résistance à Rs. 47500 par 10 grammes.

Bhavik Patel, analyste de recherche technique principal, Tradebulls Securities

L’or a du mal à dépasser les 1800 $ en raison de la hausse des rendements du Trésor américain. Le sentiment du marché continue de reposer sur l’hypothèse que dès la mi-novembre, la Réserve fédérale commencera à réduire ses achats d’actifs de 120 milliards de dollars par mois. Tant que les rendements continueront d’augmenter, les vents contraires qui en découleront continueront de pousser l’or à baisser les prix. Le joker qui pourrait actuellement être très favorable et haussier pour l’or est une vente possible des actions américaines. Bitcoin remplace également l’or en tant que véhicule spéculatif ou de couverture contre l’inflation alors qu’il approche de ses niveaux les plus élevés. Bien que les prix de l’or aient réussi à maintenir son support de 1750 $, il n’a pas attiré suffisamment d’investisseurs pour pousser les prix au-dessus de 1800 $. Nous nous attendons à ce que l’or se négocie latéralement aujourd’hui dans une fourchette de 47100-47500. Acheter sur les creux devrait être la stratégie aujourd’hui avec un stoploss de 47100.

Ravi Singh, vice-président – ​​Responsable de la recherche, Share India Securities

Les contrats à terme sur l’or se sont négociés légèrement à la hausse hier, s’inspirant de la demande croissante d’or à l’échelle mondiale. Cependant, la hausse des rendements du Trésor américain exerce une pression continue sur les prix de l’or et limite le mouvement haussier. Après la forte réservation de bénéfices, les perspectives de l’or sont toujours positives et il est conseillé aux investisseurs d’être longs sur chaque correction des contrats à terme sur l’or.

Acheter la zone ci-dessus – 47300 pour l’objectif de 47500

Vendre la zone ci-dessous – 47100 pour l’objectif de 46900

NS Ramaswamy, responsable des matières premières, Ventura Securities

Les prix du MCX GOLD DEC ont dépassé les moyennes clés sur le graphique journalier. Les prix ont dépassé les niveaux de moyenne mobile de 50 et 200 jours. Actuellement, les prix prennent un support proche de la moyenne mobile à 200 jours. L’indicateur RSI suggère que les prix se consolident à partir de niveaux de surachat. Les prix de l’or devraient être moins volatils aujourd’hui. La résistance près de 47550 agit comme une résistance importante. Le support immédiat des prix est proche de 47100.

Manoj Dalmia, fondateur et directeur, Proficient Equities

L’or était dans une tendance baissière primaire jusqu’à récemment, mais maintenant les ours s’épuisent lentement et il pourrait entrer dans un territoire haussier, en attendant la confirmation. Il y a une résistance surplombée de 100 jours en moyenne pour l’or à 47650 niveaux et l’inversion de la tendance baissière ne sera confirmée qu’à la clôture au-dessus de cette marque. Si cela se produit, on peut acheter de l’or à des prix plus élevés comme 48500 ou au-delà. Novembre et décembre sont également traditionnellement haussiers pour l’or du point de vue de la saisonnalité et, par conséquent, une cassure par rapport aux niveaux actuels semble raisonnable.

