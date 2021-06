Taux de l’or aujourd’hui, prix de l’or le 2 juin 2021 : l’or tombe sur une roupie forte, des tendances internationales faibles ; vérifier la stratégie intraday – Gold Price Forecast, Gold Price Outlook Keywords: prix de l’or, cours de l’or, cours de l’or aujourd’hui, cours de l’or le {date}, cours de l’or le {date}, cours de l’or

Malgré un léger recul, les haussiers de l’or ont un avantage technique proche, selon un analyste

Prix ​​de l’or aujourd’hui, perspectives de prix de l’or, prévisions de prix de l’or : Les prix de l’or ont chuté en Inde mercredi sur fond de tendances internationales modérées, où le métal jaune a reculé d’un sommet de 5 mois en raison de la hausse des rendements obligataires. Sur MCX, les contrats à terme sur l’or d’août se négociaient à 67 Rs ou 0,14 % en baisse à 49 358 Rs pour 10 grammes. Alors que les contrats à terme sur l’argent de juillet régnaient à 71 820 Rs par kg, en baisse de 428 Rs ou 0,59%. Lors de la session précédente, les contrats à terme sur l’or se sont terminés à 49 425 Rs et l’argent à 72 248 Rs par kg. À l’échelle mondiale, l’or au comptant a baissé de 0,1% à 1 898,58 $ l’once, après avoir atteint son plus haut niveau depuis le 8 janvier à 1 916,40 $ mardi. Les contrats à terme sur l’or américain ont baissé de 0,2% à 1 901,90 $ l’once, selon .. Les avoirs du SPDR Gold Trust ont augmenté de 0,3% à 1 045,83 tonnes mardi contre 1 043,21 tonnes vendredi.

Bhavik Patel, analyste de recherche technique principal, Tradebulls Securities

L’or est tombé en dessous de 1900 $ et bien que la faiblesse du dollar ait contribué à des vents arrières fractionnaires, il n’a pas suffi à l’or de clôturer positivement hier. Malgré un léger recul, les haussiers de l’or ont un avantage technique proche. Une tendance à la hausse des prix vieille de deux mois est en place sur le graphique à barres quotidien. La prochaine résistance pour l’or se situe autour de 1959 $, un niveau vu pour la dernière fois en décembre 2020. Le support immédiat de l’or dans le COMEX est à 1885 $. Dans MCX, les prix sont toujours au-dessus de sa moyenne mobile de 200 jours et nous recommandons de retirer certains bénéfices de la table car l’or dans le COMEX se négocie dans une zone de surachat tandis que dans MCX, les prix de l’or en raison de la forte roupie (il a sous-performé par rapport au COMEX) vient entré en zone de surachat. Il y aurait une opportunité d’aller long autour de 48800 avec un stoploss de 48200. Attendez une baisse avant de prendre de nouvelles positions longues mais la tendance sous-jacente reste toujours positive.

Ravindra Rao, CMT, EPAT, vice-président – Responsable de la recherche sur les matières premières chez Kotak Securities

L’or du COMEX se négocie dans une fourchette étroite proche de 1900 $/oz après une clôture quasi plate lors de la session précédente. L’or est agité à près de 1900 $ l’once, reflétant la volatilité du dollar américain et du marché boursier alors que les acteurs du marché évaluent la politique monétaire dans un contexte de croissance économique et de pression inflationniste croissante. Les flux entrants d’ETF ont indiqué un certain intérêt d’achat de la part des investisseurs, mais cela est contrebalancé par une demande plus faible des consommateurs en Inde en raison des restrictions liées aux virus. L’or peut connaître des échanges agités avec le dollar américain et le marché boursier, mais le biais général peut être à la hausse jusqu’à ce que le dollar américain se rétablisse de manière significative.

Anuj Gupta, vice-président – ​​Recherche sur les matières premières et les devises, IIFL Securities

Pour aujourd’hui, le trader peut acheter un contrat aug d’or à 49300 niveaux avec le stoploss de 49000 niveaux pour l’objectif de 49800 niveaux. Ils peuvent également acheter de l’argent à 71600 niveaux avec le stoploss de 71000 niveaux pour l’objectif de 71800 niveaux. Nous pensons que l’or pourrait tester de 1930 $ à 1950 $ très bientôt

Jigar Trivedi, analyste en recherche fondamentale, Anand Rathi Shares and Stock Brokers

L’or du Comex a perdu 0,25% ou 4,85 $ et a clôturé à 1 900 $ l’once, après avoir atteint son plus haut niveau depuis le 8 janvier à 1 916,4 $ l’once. Hier, l’or a reculé alors que les bonnes données économiques américaines ont incité le retour à des actifs plus risqués. Hier, le future Gold July à l’India International Exchange (India INX) a clôturé à 1 903 $ l’once alors que l’élan sur le marché international était faible au cours de la séance du soir. En l’absence de données majeures aujourd’hui, les participants au marché se concentreront cette semaine sur les données sur les salaires américains attendues vendredi pour plus de clarté sur la reprise économique et l’action politique à court terme de la Réserve fédérale. Étant donné que les données économiques solides ont soutenu un rebond du dollar américain, le métal jaune pourrait chuter au cours de l’intraday.

(Les opinions exprimées dans cette histoire sont exprimées par les experts respectifs des sociétés de recherche et de courtage. Financial Express Online n’assume aucune responsabilité pour leurs conseils. Veuillez consulter votre conseiller en investissement avant d’investir.)

