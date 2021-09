Taux de l’or aujourd’hui, prix de l’or le 2 septembre 2021 : l’or peut tarder dans la fourchette Rs 46900-47200 ; Données sur l’emploi aux États-Unis – Prévisions du prix de l’or, Perspectives du prix de l’or

L’avenir de l’or MCX en octobre pourrait rester dans une fourchette étroite, les traders se concentrant vivement sur les données de vendredi sur les salaires non agricoles aux États-Unis

Prix ​​de l’or aujourd’hui, perspectives de prix de l’or, prévisions de prix de l’or : Les prix de l’or s’échangeaient à plat jeudi alors que les taux mondiaux restaient stables. Sur Multi Commodity Exchange, les contrats à terme sur l’or d’octobre se négociaient en baisse de 14 Rs à 47 054 Rs pour 10 grammes, contre 47 068 Rs à la clôture précédente. Les contrats à terme sur l’argent de décembre régnaient à 63 768 Rs par kg, en baisse de 72 Rs. Lors de la session précédente, les contrats à terme sur l’argent se terminaient à 63 840 Rs. À l’échelle mondiale, les prix des métaux jaunes sont restés stables avant les données sur les salaires non agricoles aux États-Unis, cruciales pour la Réserve fédérale. plan dégressif, alors même qu’un rapport de paie privé n’a pas répondu aux attentes, selon .. L’or au comptant était stable à 1 814,54 $ l’once, tandis que les contrats à terme sur l’or américain ont peu changé à 1 817,20 $.

Jigar Trivedi, analyste de recherche – Fondamentaux des matières premières, Anand Rathi Shares & Stock Brokers

L’avenir de l’or MCX en octobre pourrait rester dans une fourchette étroite, car les traders se concentrent vivement sur les données de vendredi sur les salaires non agricoles aux États-Unis, car cela devrait aider à façonner la position de la Fed sur la politique monétaire, en particulier après que le prévisionniste privé ADP a déçu la rue. Pendant ce temps, la demande d’investissement n’a cessé de baisser au cours du dernier mois. Aujourd’hui, les contrats à terme d’octobre de MCX Gold peuvent rester dans une fourchette de 46 900 à 47 200 roupies au milieu de la publication de données économiques en provenance des États-Unis, telles que les commandes d’usine pour juillet et les demandes de chômage hebdomadaires.

Ravindra Rao, CMT, EPAT, vice-président – Responsable de la recherche sur les matières premières, Kotak Securities

Les échanges d’or du COMEX ont peu changé près de 1815 $/oz après une baisse de 0,1% hier. L’or est limité au milieu du débat continu sur la politique monétaire de la Fed. Également soutenu par les inquiétudes liées au virus, les données économiques mitigées des principales économies et les tensions en Afghanistan sont contrecarrés par la poursuite des sorties d’ETF et la tendance générale positive des actions. L’or peut rester volatil au milieu de l’incertitude de la Fed, mais les inquiétudes liées à la croissance mondiale et à l’inflation pourraient continuer de soutenir.

Bhavik Patel, analyste de recherche technique principal, Tradebulls Securities

Le prix de l’or est resté assez stable et continue de se négocier au-dessus de 1800 $ l’once. La rupture nette de l’or s’est produite vendredi après que le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a pris la parole lors du symposium économique virtuel. Actuellement, l’or continue d’être dans la fourchette avant le nombre d’emplois d’août demain. Hier, les données hebdomadaires sur l’emploi sont devenues plus faibles que prévu, ce qui a aidé les prix de l’or à se redresser, car auparavant, les prix de l’or étaient sous pression en raison d’un nombre de fabrication ISM plus élevé que prévu. Demain, si les chiffres de l’emploi déçoivent, nous pourrions voir l’or dépasser les 1830 $. Auparavant, l’or n’était pas en mesure de franchir les 1800 $ et il est maintenant de 1830 $. L’or a un support autour de 46800-46750 et une résistance à 47600-47700. Dans MCX, il se négocie également dans cette fourchette donnée et nous pourrions avoir une image claire demain après les données sur l’emploi.

NS Ramaswamy, responsable des matières premières, Ventura Securities

Aujourd’hui, nous nous attendons à ce que les prix MCX Gold Oct évoluent latéralement. Les prix n’ont pas été en mesure de casser la résistance clé de 100 EMA sur le graphique journalier sur une base de clôture qui est placée près de la barre des 47 500. À la baisse également, les prix ne franchissent pas la barre des 46 800 au cours des dernières séances de bourse. Une cassure de chaque côté pourrait amorcer une nouvelle étape du mouvement pour les prix MCX GOLD. Sur un graphique horaire, si les prix parviennent à se maintenir au-dessus de la barre des 47 400 sur une base horaire de clôture, nous pourrions voir une dynamique haussière pour la journée.

Sur le front du Comex, les prix ont du mal à se maintenir au-dessus de la barre des 1800 $/once. La résistance clé est de 1810 $/once sur une base de clôture. À la baisse, le support clé est vu au niveau de 1770 $/once.

Les prix MCX SILVER Sep sont également susceptibles de s’échanger latéralement pour l’intraday. Sur le graphique horaire, les prix doivent se maintenir au-dessus de la barre des 64 300 sur une base horaire de clôture. Nous pouvons nous attendre à ce que les prix se dirigent vers le niveau de 65 500 après cette cassure.

Sur le front Comex, la résistance immédiate est de 24,50 $/once. En cassant au-dessus de ce niveau, les prix pourraient se diriger vers le niveau de 25,00 $/once.

Sandeep Matta, fondateur, conseiller en placement TRADEIT

Le mouvement terne de l’or se poursuit et parvient d’une manière ou d’une autre à se négocier au-dessus des principaux indicateurs de dynamique. Les acteurs du marché lorgnent sur les données sur l’emploi qui seront publiées vendredi, qui devraient être plus basses que prévu. La baisse des données sur l’emploi pourrait avoir des nuances haussières pour l’or et baissière pour le dollar et les métaux précieux pourraient trouver un nouveau catalyseur pour briser sa zone de résistance clé de 1835 $ à 1845 $/oz. L’or sur MCX s’est également échangé dans la fourchette étroite à la fois latéralement et a clôturé pratiquement inchangé. Les marchés boursiers atteignent quotidiennement de nouveaux sommets et obtiennent plus de traction que la valeur refuge. Les perspectives pour l’or devraient être limitées au cours de la journée et offriront des opportunités aux traders des deux côtés.

Niveau clé pour le contrat GOLD AUG – 47108

Acheter la zone ci-dessus – 47115 pour la cible de 47236-47404

Zone de vente ci-dessous – 47090 pour la cible de 46960-46812

