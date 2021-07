Taux de l’or aujourd’hui, prix de l’or le 20 juillet 2021 : l’or a baissé de près de 8 100 roupies par rapport au record ; support à Rs 47 500 par 10 g – Prévision du prix de l’or, Perspectives du prix de l’or

L’or a gagné au cours des quatre dernières semaines consécutives; et a bondi de plus de 3% ou Rs 1 451 pour 10 grammes jusqu’à présent en juillet.

Prix ​​de l’or aujourd’hui, perspectives de prix de l’or, prévisions de prix de l’or : Les prix de l’or s’échangeaient à la hausse en Inde mardi, alors même que le métal jaune s’échangeait à plat sur le marché international. L’or a gagné au cours des quatre dernières semaines consécutives et a bondi de plus de 3% ou Rs 1 451 pour 10 grammes jusqu’à présent en juillet. Sur Multi Commodity Exchange, les contrats à terme sur l’or d’août se négociaient à Rs 185 ou 0,4% en hausse à Rs 48 279 pour 10 grammes. Lors de la session précédente, il s’est terminé à Rs 48 094 pour 10 grammes. Les contrats à terme sur l’argent de septembre ont gagné Rs 219 ou 0,3% à Rs 67 465 par kg, contre la dernière clôture de Rs 67 246 par kg. Les prix de l’or sont toujours en baisse de Rs 8 097 par rapport à son record de 56 191 pour 10 grammes, atteint l’année dernière en août.

À l’échelle mondiale, les prix de l’or étaient stables mardi, car une baisse des rendements du Trésor américain a compensé un dollar plus ferme au milieu des inquiétudes des investisseurs concernant une vague incessante de la variante du coronavirus Delta qui pourrait menacer les perspectives de reprise économique mondiale. L’or au comptant était stable à 1 813,15 $ l’once, après avoir chuté à un plus bas d’une semaine à 1 794,06 $ lors de la session précédente. Les contrats à terme sur l’or américain ont légèrement augmenté de 0,3% à 1 813,80 $, selon ..

Bhavik Patel, analyste de recherche technique principal, Tradebulls Securities

Les prix de l’or sont brièvement passés en dessous de 1800 $ avant de rebondir et de s’échanger près de 1816 $ en raison de la baisse des rendements du Trésor américain qui se négocie près de son plus bas niveau depuis cinq mois. En général, la baisse des rendements est positive pour l’or, mais hier, l’or était sous pression car le dollar américain s’échangeait près de son plus haut niveau depuis trois mois et demi. L’augmentation des cas de virus corona dans le monde et l’émergence de la troisième vague ont effrayé les marchés boursiers, le Dow américain affichant son pire jour en neuf mois, chutant de 2% du jour au lendemain. Les hedge funds continuent d’investir dans l’or, mais le sentiment haussier pourrait changer car le métal précieux voit peu de nouvel élan malgré une baisse soutenue des rendements obligataires. La position longue nette de l’or est en hausse de 10,6% par rapport à la semaine dernière. 47500 continue d’être le support du marché et 48500 est la résistance. Nous sommes haussiers sur l’or malgré la résistance du dollar américain fort bien que nous ne voyions pas de forte reprise. La nouvelle base de l’or dans le COMEX est de 1800 $ et les positions longues peuvent être détenues jusqu’à ce qu’elle se négocie au-dessus de 1800 $

Rahul Gupta, responsable de la recherche-devises, Emkay Global Financial Services

Les prix de l’or MCX ont effacé leurs pertes intrajournalières après avoir atteint un plus bas de 47780 niveaux hier et le compteur a clôturé à 48094. Les prix ont ouvert avec un biais positif aujourd’hui. Un nouveau test de résistance entre les niveaux 48400-48500 devrait être observé jusqu’à ce que le support autour de 48050 se maintienne intraday. La faiblesse en dessous de ce niveau verra les prix glisser à nouveau vers les niveaux de 47845/47780. Une nouvelle cassure haussière ne sera déclenchée que si les prix se négocient régulièrement au-dessus de 48550. Alors que l’indice du dollar capitalise sur les flux de valeurs refuges, les traders s’éloignent de l’or. Mais l’or est aussi une réserve de valeur et au milieu de la propagation rapide du coronavirus, les commerçants se mettront à l’abri de l’or refuge. Donc, dans l’ensemble, tant que les prix se négocient au-dessus de 47500, chaque baisse est une opportunité d’achat à long terme avec un objectif de 48750.

Ravindra Rao, CMT, EPAT, vice-président – Responsable de la recherche sur les matières premières, Kotak Securities

L’or du COMEX se négocie de 0,5% en plus près de 1819 $/oz après une baisse de 0,3% lors de la session précédente. L’or se négocie à la hausse, soutenu par des rendements obligataires plus faibles et des achats de valeurs refuges dans un contexte d’augmentation des cas de virus, de tensions américano-chinoises et d’inquiétudes inflationnistes croissantes. Cependant, la fermeté du dollar américain et la faiblesse de la demande des investisseurs et des consommateurs pèsent sur les prix. L’or a réussi à se maintenir au-dessus du niveau de 1800 $/oz et peut bénéficier d’achats de valeur refuge, mais toute hausse majeure sera remise en cause par un dollar américain plus fort.

Abhishek Chauhan, responsable des matières premières et des devises, Swastika Investmart

Les prix de l’or ont ouvert aujourd’hui à Rs 48260. Les métaux précieux perdent leur élan haussier et la correction des prix pourrait se poursuivre aujourd’hui. Les prix de l’or semblent faibles aux niveaux actuels au milieu de la force du dollar qui mesure le panier des principales devises. Dans MCX, toute hausse des prix de l’or vers 48400 peut être témoin d’une pression de vente alors qu’il a un support à 47700 en dessous de ce niveau, il peut tester les niveaux 47400. Les prix de l’argent semblent faibles et une nouvelle pression de vente pourrait être observée si les prix montent vers des niveaux de résistance immédiats. Il a une résistance à 68000 et un support à 66600. La pression de vente sur l’argent pourrait prendre de l’ampleur sous les niveaux de 66600.

(Les opinions exprimées dans cette histoire sont exprimées par les experts respectifs des sociétés de recherche et de courtage. Financial Express Online n'assume aucune responsabilité pour leurs conseils. Veuillez consulter votre conseiller en investissement avant d'investir.)

