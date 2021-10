Taux de l’or aujourd’hui, prix de l’or le 20 octobre 2021 : l’or MCX à échanger latéralement pourrait tomber à 47 000 Rs ; vérifier le support, la résistance – Prévision du prix de l’or, Perspectives du prix de l’or

Les graphiques techniques globaux de l’or et de l’argent sont solides, l’indicateur de dynamique RSI indiquant également la même chose, ce qui signifie un potentiel de hausse plus important pour les lingots. Image : .

Prix ​​de l’or aujourd’hui, perspectives de prix de l’or, prévisions de prix de l’or : Les prix de l’or en Inde s’échangeaient à la hausse mercredi, alors même que le métal jaune baissait sur les marchés mondiaux. Sur Multi Commodity Exchange, les contrats à terme sur l’or de décembre s’échangeaient à 117 Rs ou 0,25 % en hausse à 47 397 Rs pour 10 grammes, par rapport à la clôture précédente de 47 280 Rs. Les contrats à terme sur l’argent de décembre se sont maintenus à 64 505 Rs le kg. À l’échelle mondiale, le métal jaune a légèrement baissé, car la flambée des rendements obligataires américains a réduit l’attrait du métal et les paris sur des bénéfices d’entreprise optimistes ont levé le sentiment de risque, selon .. L’or au comptant a chuté de 0,1% à 1 767,71 $ l’once. Le métal a augmenté jusqu’à 1,2% mardi avant d’abandonner la plupart de ces gains alors que les rendements du Trésor se sont redressés. Les contrats à terme sur l’or américain ont chuté de 0,1% à 1 768,40 $.

Tapan Patel, analyste principal, matières premières, HDFC Securities

Les prix de l’or se sont négociés stables mercredi, les prix de l’or au comptant au COMEX se négociant à près de 1774 $ l’once dans le commerce du matin. Les prix de l’or se sont négociés à la hausse, limitant les gains avec la hausse des rendements obligataires américains. Les prix de l’or ont fluctué en raison de la spéculation avant les commentaires des responsables de la FED avec la possibilité d’une réduction plus rapide de la FED. Nous nous attendons à ce que les prix de l’or s’échangent latéralement pour augmenter pour la journée avec le support de l’or au comptant du COMEX à 1760 $ et la résistance à 1790 $ l’once. Le support MCX Gold de décembre se situe à Rs. 47000 et résistance à Rs. 47600 par 10 grammes.

Jigar Trivedi, analyste de recherche – Fondamentaux des matières premières, Anand Rathi Shares & Stock Brokers

Aujourd’hui, les contrats à terme MCX Gold December peuvent baisser à Rs. 47 100 pour 10 grammes, alors que le dollar américain devrait augmenter après que le gouverneur de la Réserve fédérale, Christopher Waller, a déclaré que la banque centrale devrait commencer à réduire ses achats mensuels de 120 milliards de dollars d’actifs liés au Trésor et aux hypothèques le mois prochain, affirmant les attentes du marché pour un réduction des programmes qui ont été lancés au plus fort de la pandémie mais qui étaient considérés comme inutiles. Une faible nuance dans les métaux de base pourrait exercer une pression supplémentaire sur l’argent, car l’argent de décembre pourrait chuter à Rs. 64 100 par kg.

Ravi Singh, vice-président – ​​Responsable de la recherche, Share India Securities

L’or MCX s’est échangé hier dans une zone de range en s’inspirant du marché mondial. Cependant, la volatilité était plus élevée en raison du mouvement du dollar américain. Nous nous attendons à ce que l’or se négocie latéralement pour augmenter au cours de la semaine à venir. Dans MCX, l’or a un support à 46900 et une résistance à 47650.

Acheter la zone ci-dessus – 47300 pour la cible de 47650

Zone de vente ci-dessous – 46900 pour l’objectif de 46600

Amit Khare, vice-président adjoint – Recherche sur les produits de base, Ganganagar Commodity

Hier, nous avons vu des valeurs refuges acheter des lingots à des niveaux inférieurs, en particulier l’argent. Les graphiques techniques globaux de l’or et de l’argent sont solides. L’indicateur de dynamique RSI indique également la même chose, ce qui signifie plus de potentiel de hausse pour les lingots. Il est donc conseillé aux traders de prendre de nouvelles positions longues sur l’or et l’argent lors de petites baisses, les traders doivent se concentrer sur les niveaux techniques importants indiqués ci-dessous pour la journée :

Cours de clôture de l’or en décembre 47280, Support 1 – 47150, Support 2 – 47000, Résistance 1 – 47400, Résistance 2 – 47650.

Cours de clôture de l’argent en décembre 64450, support 1 – 63500, support 2 – 62600, résistance 1 – 65000, résistance 2 – 65500.

(Les opinions exprimées dans cette histoire sont exprimées par les experts respectifs de la société de recherche et de courtage. Financial Express Online n’assume aucune responsabilité pour leurs conseils. Veuillez consulter votre conseiller en investissement avant d’investir.)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.