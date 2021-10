Taux de l’or aujourd’hui, prix de l’or le 21 octobre 2021 : MCX Gold pourrait évoluer vers Rs 47750 ; vérifier le support, la résistance – Prévision du prix de l’or, Perspectives du prix de l’or

L’or a un bon support à 1750 $ et le plancher à court terme a été placé. Image : .

Prix ​​de l’or aujourd’hui, perspectives de prix de l’or, prévisions de prix de l’or : Les prix de l’or s’échangeaient à la hausse en Inde jeudi, reflétant les tendances mondiales positives. Sur Multi Commodity Exchange, les contrats à terme sur l’or de décembre régnaient à 47 554 Rs par 10 grammes, en hausse de 55 Rs, tandis que les contrats à terme sur l’argent de décembre se négociaient à 118 Rs ou 0,18% à 65 725 Rs par kg. À l’échelle mondiale, les prix des métaux jaunes ont légèrement augmenté, prolongeant les gains dans une troisième session sur un dollar plus faible. L’or au comptant a augmenté de 0,2% à 1 784,96 $ l’once. Les contrats à terme sur l’or américain ont peu changé à 1 784,60 $.

Bhavik Patel, analyste de recherche technique principal, Tradebulls Securities

Les prix de l’or se sont échangés latéralement hier alors que les actions mondiales étaient pour la plupart plus élevées du jour au lendemain. L’une des raisons de la sous-performance de l’or par rapport à l’argent était la hausse du Bitcoin qui s’est échangé bien au-dessus de 64 000 $, atteignant un niveau record. L’IPC de la ZONE EURO a rapporté 0,5% et nous pourrions voir le côté long du marché des matières premières se poursuivre en raison des goulots d’étranglement de l’offre. L’or sera bénéfique pour cette pression inflationniste et nous ne pensons pas que l’inflation soit transitoire comme le croient les banques centrales. L’or a un bon support à 1750 $ et le plancher à court terme a été placé. Nous pensons que le plancher à moyen terme sera en place une fois que la Fed aura lancé son programme de réduction des actifs. Aujourd’hui, nous recommandons l’achat d’or avec un stop loss de 47200 et un objectif attendu de 47750.

Tapan Patel, analyste principal, matières premières, HDFC Securities

Les prix de l’or se sont échangés à la hausse jeudi avec les prix de l’or au comptant du COMEX s’échangeant de 0,39% en hausse de près de 1789 $ l’once dans le commerce du matin. Les prix de l’or ont prolongé leurs gains soutenus par un dollar plus faible malgré une hausse des rendements obligataires américains. Les prix de l’or se sont échangés à la hausse en raison des inquiétudes liées à l’inflation et des inquiétudes renouvelées liées à la crise de la dette d’Evergrande en Chine. Nous nous attendons à ce que les prix de l’or s’échangent pour la journée avec le support de l’or au comptant du COMEX à 1770 $ et la résistance à 1800 $ l’once. Le support MCX Gold de décembre se situe à Rs. 47200 et résistance à Rs. 47800 par 10 grammes.

Jigar Trivedi, analyste de recherche – Fondamentaux des matières premières, Anand Rathi Shares & Stock Brokers

L’inflation continue, entraînée par les prix élevés de l’énergie et les contraintes d’approvisionnement dans le monde, a fait craindre que les hausses de taux ne surviennent plus tôt que prévu, une perspective douloureuse pour l’or. Mais les données récentes qui ont montré une production industrielle plus faible et des ventes de logements plus faibles que prévu aux États-Unis soulèvent des doutes quant à des hausses de taux précoces, ont amélioré les sentiments pour les lingots. Les investisseurs pourraient surveiller attentivement les données hebdomadaires sur le chômage attendues aujourd’hui et un discours du président de la Fed, Jerome Powell, avant la réunion de la banque centrale le mois prochain. Les contrats à terme MCX Gold de décembre pourraient atteindre 47 700 roupies par 10 grammes pour la journée.

Ravi Singh, vice-président – ​​Responsable de la recherche, Share India Securities

Gold MCX semble plus fort de jour en jour sur les graphiques. Au début de la saison des fêtes indiennes et de la saison des mariages, nous pourrions voir des achats stables d’or et d’argent. Le gouverneur de la Fed, Christopher Waller, a déclaré que si l’inflation continue d’augmenter à son rythme actuel au cours des prochains mois, les décideurs de la Fed pourraient devoir adopter « une réponse politique plus agressive » l’année prochaine. Nous conseillons aux traders de créer de nouvelles positions longues sur l’or et l’argent en cas de creux.

Zone d’achat – 47400 pour la cible de 47650

Zone de vente ci-dessous – 47200 pour l’objectif de 47000

Ravindra Rao, CMT, EPAT, vice-président – Responsable de la recherche sur les matières premières, Kotak Securities

L’or du COMEX se négocie légèrement à la hausse près de 1788 $/oz après un gain de 0,8% hier. L’or est soutenu par l’affaiblissement du dollar américain, les préoccupations croissantes en matière d’inflation, les données économiques décevantes des États-Unis et de la Chine et les inquiétudes concernant le marché immobilier chinois. Cependant, le manque d’achats des investisseurs et les rendements obligataires plus élevés qui pèsent sur les prix, reflètent les attentes accrues selon lesquelles la Fed pourrait bientôt commencer un resserrement monétaire. L’or a légèrement augmenté après une brève consolidation près du niveau de 1770 $/oz, mais le prix n’a pas encore dépassé le récent sommet de près de 1800 $/oz. Le biais général pourrait être à la hausse dans un contexte de défis croissants pour l’économie mondiale.

Amit Khare, AVP- Research Commodities, Ganganagar Commodity

Hier, nous avons vu des valeurs refuges acheter des lingots à des niveaux inférieurs, en particulier l’argent. Dans l’ensemble, les graphiques techniques de l’or et de l’argent sont solides. L’indicateur de momentum RSI indique également la même chose. Ainsi, il est conseillé aux traders de prendre de nouvelles positions longues sur l’or et l’argent dans de petites baisses près des niveaux de support donnés, les traders doivent se concentrer sur les niveaux techniques importants indiqués ci-dessous pour la journée.

Support or de décembre : Rs 47300-47000, Résistance : Rs 47675-47900

Support d’argent de décembre : Rs 65200-64800, Résistance : Rs 66000-66600

