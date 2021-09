Taux de l’or aujourd’hui, prix de l’or le 21 septembre 2021: l’or MCX pourrait s’échanger dans la zone 46500-45800 avant la réunion de la Fed américaine – Gold Price Forecast, Gold Price Outlook

À l’échelle mondiale, les prix des métaux jaunes sont restés stables, les investisseurs ayant adopté une position d’aversion au risque dans un contexte de prudence avant la réunion de politique de la Réserve fédérale américaine

Prix ​​de l’or aujourd’hui, perspectives de prix de l’or, prévisions de prix de l’or : Les prix de l’or en Inde ont chuté mardi, reflétant les tendances mondiales avant la réunion de la Réserve fédérale américaine. Sur Multi Commodity Exchange, les contrats à terme sur l’or d’octobre ont chuté de Rs 66 ou 0,14% à Rs 46212, contre la clôture précédente de Rs 46278 pour 10 grammes. Les contrats à terme sur l’argent de décembre se négociaient à 59645 Rs par kg, en hausse de 36 Rs. Lors de la session précédente, les contrats à terme sur l’argent se sont terminés à 59609 Rs par kg. À l’échelle mondiale, les prix des métaux jaunes sont restés stables, les investisseurs ayant adopté une position d’aversion au risque dans un contexte de prudence avant la réunion de politique de la Réserve fédérale américaine, où la banque centrale devrait indiquer quand elle commencera à réduire ses achats d’actifs, selon .. L’or au comptant était stable à 1 763,60 $ l’once, les contrats à terme sur l’or américain étaient stables à 1 764,40 $.

Jigar Trivedi, analyste de recherche – Fondamentaux des matières premières, Anand Rathi Shares & Stock Brokers

Le futur de l’or MCX en octobre pourrait progresser en raison de la demande croissante d’actifs refuges au milieu des inquiétudes concernant les effets d’entraînement de la crise de la dette du développeur China Evergrande Group et de la répression de Pékin sur le secteur immobilier. Pendant ce temps, la Fed devrait fournir une prévision sur le moment et la fréquence à laquelle elle pense que l’économie aura besoin d’une hausse des taux d’intérêt au cours des trois prochaines années lorsqu’elle publiera de nouvelles prévisions lors de sa réunion politique de mercredi. Le futur MCX Gold October peut s’apprécier à Rs 46 450 par 10 grammes.

Tapan Patel, analyste principal (matières premières), HDFC Securities

Les prix de l’or se sont maintenus avec le COMEX Les prix de l’or au comptant se sont maintenus au-dessus de 1760 $, près de 1763 $ l’once dans le commerce du matin. Le métal jaune a récupéré des niveaux de 1750 $ soutenus par la crise immobilière en Chine avec la chute du géant Evergrande. La réunion de deux jours du FOMC américain commencera aujourd’hui et les acteurs du marché attendront les commentaires des responsables de la FED pour évaluer les indices de réduction de la FED. La faiblesse des indices boursiers pourrait limiter la baisse des prix de l’or pour la journée. Nous nous attendons à ce que les prix de l’or s’échangent latéralement pour augmenter pour la journée avec le support de l’or au comptant du COMEX à 1750 $ et la résistance à 1775 $ l’once. Le support MCX Gold October se situe à Rs. 45900 et résistance à Rs. 46700 par 10 grammes.

Bhavik Patel, analyste de recherche technique principal, Tradebulls Securities

L’or avait déjà été sous le marteau en raison de la force du dollar américain qui a augmenté dans l’attente d’un ralentissement de la relance et maintenant les inquiétudes immobilières chinoises ont donné plus de force au dollar américain alors que les investisseurs accumulent des actifs refuges, notamment le dollar américain et le yen japonais. Les prix de l’or se sont redressés hier après que les actions mondiales aient connu une liquidation en raison des inquiétudes concernant la solvabilité du groupe immobilier chinois Evergrande. À un moment donné, le Dow Jones était en baisse de 900 points avant de se redresser, mais finissait toujours dans le rouge de plus de 1 et demi pour cent. La vente massive a déclenché une fuite vers les actifs refuges, mais les gains ont été limités par la force du dollar avant la réunion de politique générale de la Réserve fédérale américaine. L’or trouvera une direction plus claire après la politique de la Fed américaine de demain, lorsqu’il y aura plus de certitude quant aux mesures que la Fed prendra en ce qui concerne leurs achats mensuels actuels d’actifs. Il y a un signal mitigé concernant la situation économique des États-Unis, car les données sur l’emploi sont décevantes, mais les dépenses de consommation ont augmenté bien plus que prévu. Nous nous attendons à un mouvement lié au range aujourd’hui dans MCX Gold (46500-45800) et recommandons aux investisseurs de rester légers dans leurs positions en raison de la politique à venir de la Fed américaine.

Amit Khare, AVP- Research Commodities, Ganganagar Commodities

Selon le graphique technique, les deux métaux se négocient dans une zone de survente, ce qui signifie à tout moment que nous pouvons voir un bon rallye couvrant les lingots. L’indicateur de dynamique RSI indique également la même chose et crée une forte divergence positive dans le graphique 4 heures ainsi que le graphique journalier. Il est donc conseillé aux traders de créer de nouvelles positions d’achat sur l’or et l’argent.

Support or d’octobre : Rs 46000-45800, Résistance : Rs 46550-46800.

Support d’argent de décembre : Rs 59000 – 58000, Résistance : Rs 60150 – 60700.

Abhishek Chauhan, responsable des matières premières et des devises, Swastika Investmart

Les prix de l’or et de l’argent ont connu un certain recul en raison de problèmes dans le secteur immobilier chinois, mais avant la réunion du FOMC, un mouvement latéral peut être observé. L’or a un support à 46600, ce qui peut donner un rebond vers les niveaux 46500. Cependant, la hausse pourrait rester limitée en raison de la force de l’indice dollar.

