Taux de l’or aujourd’hui, prix de l’or le 22 juillet 2021 : l’or tombe sur des indices mondiaux faibles ; vérifier le support, les niveaux de résistance – Gold Price Forecast, Gold Price Outlook

Les analystes disent que les investisseurs évaluent l’impact économique de la variante Delta à propagation rapide du coronavirus,

Prix ​​de l’or aujourd’hui, perspectives de prix de l’or, prévisions de prix de l’or : Les prix de l’or s’échangeaient à la baisse en Inde jeudi, suite aux taux mondiaux alors que le dollar restait fort. Sur Multi Commodity Exchange, les contrats à terme sur l’or d’août s’échangeaient Rs 128 ou 0,27% en baisse à Rs 47 445 pour 10 grammes, contre la clôture précédente de Rs 47 573. Les contrats à terme sur l’argent de septembre ont chuté de 98 Rs ou 0,15% à 67 039 Rs le kg. Lors de la session précédente, les contrats à terme sur l’argent de septembre se sont terminés à 67 137 roupies le kg. À l’échelle mondiale, les investisseurs ont dépassé les menaces économiques liées à l’augmentation des cas de la variante du coronavirus Delta et ont plutôt opté pour des actifs plus risqués, ce qui a entraîné le métal jaune. L’or au comptant a baissé de 0,1% à 1 801,82 $ l’once, après avoir atteint un creux de plus d’une semaine à 1 793,59 $ lors de la session précédente. Les contrats à terme sur l’or américain se sont détendus de 0,1% à 1 801,90 $ l’once.

Bhavik Patel, analyste de recherche technique principal, Tradebulls Securities

L’or nage actuellement contre de forts courants, qui limitent tout mouvement haussier. Un dollar américain fort et des rendements en hausse sont ces courants forts, c’est pourquoi l’or a du mal à rester au-dessus de 1800 $ l’once. Les crypto-monnaies ont également montré des gains importants ces derniers temps. Après le fort krach baissier de lundi, le marché boursier s’est également redressé, de sorte que l’argent afflue également vers le marché boursier. Avec des marchés boursiers américains solides et le potentiel pour les crypto-monnaies d’avoir trouvé un soutien provisoire, il est plus difficile pour les prix de l’or d’augmenter. L’orientation future des prix de l’or pourrait certainement être influencée par la prochaine réunion du FOMC, qui débutera le 27 juillet. Les acteurs du marché attendent également toute annonce de la Banque centrale européenne aujourd’hui à 18 heures. Bien qu’il existe de nombreux facteurs fondamentaux à long terme qui soutiennent les prix de l’or, le vent contraire le plus important pour l’or reste le dollar américain. L’or a également franchi son support des 45500 et semble donc vulnérable à davantage de baisse. Le support suivant se situe dans la plage 47300-46800. Toute position longue ne peut être considérée qu’au-dessus de 48000 dans MCX.

Rahul Gupta, responsable de la recherche-devises, Emkay Global Financial Services

Les investisseurs évaluent l’impact économique de la variante Delta à propagation rapide du coronavirus, et un ton positif autour des marchés boursiers a agi comme un vent contraire pour l’or refuge. Seule une augmentation mondiale des cas de coronavirus soutiendra les prix de l’or. Les prix de l’or MCX ont ouvert avec un biais négatif aujourd’hui. Le compteur avait clôturé à 47573 avec une baisse d’environ 0,65% hier. La force intrajournalière au-dessus de 47600 déclenchera un rebond vers les zones 47700-47750. Tout retournement haussier majeur ne sera observé qu’au-dessus de 47750. Le biais restera négatif jusque-là et les prix étendront les pertes vers les niveaux 47340/47225. A court terme, 46900 est le support crucial, au-dessus duquel chaque creux est une opportunité d’achat pour un objectif de 48000-48500.

Abhishek Chauhan, responsable des matières premières et des devises, Swastika Investmart

L’or MCX a ouvert autour de 47400. Le dollar qui mesure le panier des principales devises, a glissé des niveaux plus élevés hier, ce qui pourrait soutenir les prix de l’or et de l’argent aux niveaux actuels. Cependant, le rebond du rendement des obligations américaines à 10 ans pourrait maintenir les prix de l’or et de l’argent sous pression. Dans MCX, l’or a un support à 47200 s’il n’est pas en mesure de casser ce niveau alors un rebond vers 48000 est attendu. Cependant, la hausse pourrait rester limitée et les prix pourraient évoluer latéralement avant la politique monétaire de la BCE prévue lors de la séance du soir d’aujourd’hui. L’argent a un support à 65000 et une résistance à 67100.

Sandeep Matta, fondateur, conseiller en placement TRADEIT

L’or a du mal à suivre ses achats près de son niveau de 100 DEMA et à devenir un marché de vente à la hausse. Cela devient un scénario baissier car les prix de l’or atteignent des sommets plus bas chaque jour et il semble que nous nous dirigeons à nouveau vers la fourchette de support critique de 1765 $ à 1750 $, à moins qu’un nouvel élément fondamental ne déclenche une tendance haussière des prix.

L’or de MCX se négocie également avec des sentiments négatifs et semble n’avoir pas réussi à percer. Avec la dépréciation de la roupie, les perspectives pour le métal jaune sont négatives et nous conseillons continuellement aux investisseurs de rester à l’écart des transactions longues des derniers jours. Nous prévoyons en outre que la volatilité relative des prix de l’or augmentera à court terme.

Niveau clé pour le contrat GOLD AUG – 47608

Zone de vente ci-dessous – 47600 pour la cible de 47465-47358

Acheter la zone ci-dessus – 47625 pour la cible de 4735-47858

(Les opinions exprimées dans cette histoire sont exprimées par les experts respectifs des sociétés de recherche et de courtage. Financial Express Online n’assume aucune responsabilité pour leurs conseils. Veuillez consulter votre conseiller en investissement avant d’investir.)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.