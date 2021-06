Taux de l’or aujourd’hui, prix de l’or le 22 juin 2021 : l’or augmente pour le 2e jour après avoir chuté de 4 % la semaine dernière ; pourrait atteindre Rs 48 000 la semaine prochaine – Prévisions du prix de l’or, Perspectives du prix de l’or

La semaine précédente, l’or MCX a chuté de 4,3% et dans le COMEX, il a baissé de plus de 5,5%.

Prix ​​de l’or aujourd’hui, perspectives de prix de l’or, prévisions de prix de l’or : Les prix de l’or en Inde ont augmenté pour la deuxième journée consécutive mardi, à la suite de tendances mondiales positives où un recul du dollar a stimulé la demande pour le métal refuge. Sur le Multi Commodity Exchange, les contrats à terme sur l’or d’août se négociaient à 97 Rs ou 0,21 par cent jusqu’à Rs 47 171 par 10 grammes, par rapport à la clôture précédente de Rs 47 074 par 10 grammes. Les contrats à terme sur l’argent de juillet se négociaient à plat à Rs 67 722 par kg. La semaine précédente, l’or MCX a chuté de 4,3% et dans le COMEX, il a baissé de plus de 5,5%. À l’échelle mondiale, l’or au comptant a augmenté de 0,1% à 1 784,83 $ l’once, et les contrats à terme sur l’or américain ont gagné 0,1% à 1 783,90 $ l’once. L’indice du dollar a reculé par rapport à ses sommets de deux mois par rapport à ses rivaux, selon ..

Bhavik Patel, analyste de recherche technique principal chez Tradebulls Securities

L’annonce de la semaine dernière par la Réserve fédérale qu’elle pourrait procéder à deux hausses de taux d’intérêt en 2023 et le fait de parler d’un calendrier pour réduire leurs achats d’actifs ont entraîné l’effondrement des marchés des actions et des métaux précieux la semaine dernière. Mais maintenant, nous assistons à un retournement complet des actions et des métaux précieux, car ils ont commencé à générer de solides gains. Cela a été provoqué après que la Fed américaine a clairement indiqué qu’elle continuerait à laisser l’inflation monter en flèche par rapport à son mandat monétaire précédent et que le marché pense maintenant que la Réserve fédérale aura moins de marge pour augmenter les taux très loin une fois que le cycle de hausse commencera en raison de la forte inflation. . L’or trouve également le soutien de la BCE car la banque centrale n’est pas prête à envisager un resserrement de sa politique monétaire de si tôt.

Au COMEX, la correction de l’or de la semaine dernière de plus de 5,5% joue également en sa faveur car le positionnement technique s’améliore. L’or a franchi sa résistance de 178 $ dans le COMEX et la prochaine résistance serait de 1800 $. Dans MCX, nous pensons que le gros des ventes est terminé et que l’or devrait s’échanger à la hausse à l’avenir et retrouver des niveaux de 48 000 d’ici le début de la semaine prochaine. L’achat sur dips est recommandé avec un stoploss de 46600.

Rahul Gupta, responsable de la recherche-devises chez Emkay Global Financial Services

La récente lenteur de l’or est due au manque de nouveaux catalyseurs ainsi qu’aux défis de l’accord commercial américano-chinois. L’indice du dollar redonne du territoire alors que les traders attendent d’en savoir plus sur le témoignage de Powell de la Fed attendu plus tard dans la journée. Tout Powell à tendance conciliante peut donner lieu à de nouveaux achats d’or. Cependant, une tendance haussière pourrait se prolonger vers 47750-48450. Les zones autour de 46900 sont supportées. Le compteur peut étendre les pertes vers 46500-46100.

Ravindra Rao, CMT, EPAT, vice-président – Responsable de la recherche sur les matières premières chez Kotak Securities

L’or du COMEX s’échange à près de 1789 $/oz après un gain de 0,8% hier. L’or s’est remis des récents creux alors que l’indice du dollar américain a perdu une partie de ses gains. Les prix sont également soutenus par les préoccupations croissantes en matière d’inflation, les risques de virus et une reprise inégale. L’activité des ETF montre cependant un manque de confiance envers les investisseurs. Les prévisions de la Fed concernant des hausses de taux anticipées pèsent également sur les prix. L’or connaît un certain soulagement, mais il pourrait ne pas se poursuivre longtemps car le dollar américain pourrait bénéficier des perspectives divergentes de la politique monétaire.

Sriram Iyer, analyste de recherche principal chez Reliance Securities

L’or et l’argent domestiques ont connu un rebond lundi, suivant les prix à l’étranger. Les participants au marché vont maintenant écouter les discours au Congrès d’un certain nombre de responsables de la banque centrale américaine, dont le président de la Fed, Jerome Powell, qui doit s’exprimer mardi. Sur le plan national, les supports MCX Gold August sont à Rs 46 753 et Rs 46 432. Les résistances sont à Rs 47 275 et Rs 47 476. MCX Silver July détient un support proche de Rs 66 942 et Rs 66 122. Les résistances sont à Rs 68 268 et Rs 68 774.

(Les opinions exprimées dans cette histoire sont exprimées par les experts respectifs des sociétés de recherche et de courtage. Financial Express Online n’assume aucune responsabilité pour leurs conseils. Veuillez consulter votre conseiller en investissement avant d’investir.)

