Taux de l’or aujourd’hui, prix de l’or le 23 juin 2021 : le métal jaune gagne car la Fed américaine n’augmentera pas les taux ; MCX silver up – Prévision du prix de l’or, Perspectives du prix de l’or

Prix ​​de l’or aujourd’hui, perspectives de prix de l’or, prévisions de prix de l’or : Les prix de l’or en Inde ont augmenté mercredi, grâce à des signaux mondiaux positifs après que le président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, a juré de ne pas augmenter les taux d’intérêt trop rapidement. Sur Multi Commodity Exchange, les contrats à terme sur l’or d’août se négociaient à 80 Rs, soit 0,17%, à 47 091 Rs pour 10 grammes, contre 47 011 Rs à la clôture précédente. Les contrats à terme sur l’argent de juillet se négociaient à 67 819 roupies le kg. Les contrats à terme sur l’argent se sont terminés à Rs 67 515 par kg lors de la session précédente. À l’échelle mondiale, l’or au comptant a augmenté de 0,1% à 1 780,06 $ l’once. Les contrats à terme sur l’or américain sont restés stables à 1 777,60 $ l’once, selon .. La Fed Powell américaine a réaffirmé mardi l’intention de la banque centrale américaine d’encourager une reprise large et inclusive du marché du travail.

Sriram Iyer, analyste de recherche principal chez Reliance Securities

Sur le front domestique, l’or MCX d’août détient un support proche de 100-DMA qui est placé à 46 900 niveaux au-dessus, ce qui pourrait voir un mouvement haussier vers 47 200-47 350 niveaux. MCX Silver July détient un support proche de 67 000 à 65 900 niveaux. La résistance est à 68 700-69 800 niveaux.

Jigar Trivedi, analyste en recherche fondamentale, Anand Rathi Shares and Stock Brokers

Le Comex Gold a baissé de 0,25% lors de la séance de mardi alors que les traders attendaient plus de clarté sur la politique monétaire après que la banque centrale ait adopté un ton belliciste la semaine dernière. Depuis le point bas de la journée, l’or du Comex a légèrement rebondi alors que le président de la Fed américaine, Jerome Powell, a promis de ne pas augmenter les taux d’intérêt trop rapidement en se basant uniquement sur la crainte d’une inflation à venir. Le dollar a reculé même après que les États-Unis ont annoncé des ventes de maisons existantes meilleures que prévu en mai. (Réel 5,80M vs prévu 5,72M). Sur le plan intérieur, MCX Gold pour le futur d’août a clôturé à Rs 46 011 pour 10 grammes, en baisse de Rs 63, bien que la roupie se soit fortement affaiblie. Le futur MCX BULLDEX de juin a clôturé à Rs 14 495 en baisse de Rs 37. Les perspectives pour l’or en intraday sont positives puisque le président de la Fed Powell a rejeté lors de son témoignage la possibilité d’une hausse rapide des taux dans un proche avenir. L’or MCX d’août devrait s’apprécier à Rs. 47 250/10 gramme aujourd’hui.

Tapan Patel, analyste principal (matières premières), HDFC Securities

Les prix de l’or se sont négociés fermes avec les prix de l’or au comptant au COMEX se négociaient à près de 1782 $ l’once dans le commerce du matin. Le métal jaune a pris de l’ampleur après que le président de la FED, Jerome Powell, a averti que la reprise économique nécessite plus de temps avant que la relance ne se déroule. Il a réaffirmé que le resserrement de la politique monétaire est loin d’être lié aux préoccupations liées à l’inflation. Les prix de l’or oscillent dans une fourchette stable avec des fluctuations du dollar et des indices mondiaux mitigés. L’indice du dollar est tombé d’un sommet de deux mois sous la marque de 92 après le témoignage de la FED. Nous nous attendons à ce que les prix de l’or s’échangent latéralement pour augmenter pour la journée avec le support de l’or au comptant du COMEX à 1765 $ et la résistance à 1800 $ l’once. Le support MCX Gold August se situe à Rs. 46800 et résistance à Rs. 47300 par 10 grammes.

