Taux de l’or aujourd’hui, prix de l’or le 23 septembre 2021 : les prix de l’or chutent, support vu à 46100 ; vérifiez où iront les prix maintenant – Prévision du prix de l’or, Perspectives du prix de l’or

Le marché de l’or a vu ses gains du matin s’inverser alors que le président de la Fed américaine a parlé de réduire son programme d’achat d’actifs, le marché interprétant les commentaires de Powell comme optimistes en ce qui concerne l’économie américaine.

Prix ​​de l’or aujourd’hui, perspectives de prix de l’or, prévisions de prix de l’or : Les prix de l’or ont chuté en Inde jeudi, suite à de faibles signaux mondiaux alors que la Réserve fédérale américaine a signalé une hausse des taux plus rapide que prévu. Sur Multi Commodity Exchange, les contrats à terme sur l’or de décembre s’échangeaient Rs 365 ou 0,78% en baisse à Rs 46 452 pour 10 grammes, contre la clôture précédente de Rs 46 817. Les contrats à terme sur l’argent de décembre ont plongé de Rs 655 ou 1,07 pour cent à Rs 60 525 par kg. Lors de la session précédente, l’argent s’est terminé à Rs 61 180. À l’échelle mondiale, les prix de l’or ont chuté après que la Fed américaine a laissé entendre qu’elle allait assouplir ses achats mensuels d’obligations d’ici l’année prochaine et une hausse des taux d’intérêt plus tôt que prévu, ce qui pourrait augmenter le coût d’opportunité de la détention de lingots non productifs, selon .. L’or au comptant a baissé de 0,3% à 1 762,33 $ l’once, tandis que les contrats à terme sur l’or américain ont glissé de 0,9% à 1 762,10 $.

Bhavik Patel, analyste de recherche technique principal, Tradebulls Securities

Le marché de l’or a vu ses gains du matin s’inverser lorsque le président de la Fed américaine a parlé de réduire son programme d’achat d’actifs, le marché interprétant les commentaires de Powell comme optimistes en ce qui concerne l’économie américaine. Powell a déclaré qu’il s’agirait d’une diminution progressive qui se terminerait au milieu de l’année prochaine, ce qui a incité les actions d’actions à augmenter avec le dollar américain au plus haut de la journée. La contagion de la société immobilière chinoise Evergrande semble être sous contrôle pour le moment, ce qui est également négatif pour l’or. Dans MCX, l’or a bénéficié d’un certain coussin de la faiblesse de la roupie indienne, mais la tendance sera plus négative si l’or descend en dessous de 1750 $. Nous recommandons de laisser l’or se stabiliser après l’événement de la Fed et d’attendre que l’or montre une certaine direction avant de prendre une position. L’or intrajournalier a un support proche de 46100.

Tapan Patel, analyste principal (matières premières), HDFC Securities

Les prix de l’or se sont échangés faiblement jeudi avec le COMEX Les prix de l’or au comptant se négociaient en baisse de 0,23% près de 1763 $ l’once dans le commerce du matin. Les prix de l’or ont corrigé les gains de parage après avoir atteint 1785 $ suite aux commentaires de la FED américaine. La Réserve fédérale américaine a annoncé la fin du programme d’achats obligataires en novembre et une éventuelle hausse des taux d’ici la fin de 2022. L’indice du dollar et les rendements obligataires étaient en hausse, faisant pression sur les prix de l’or avec des projections plus élevées de croissance du PIB. La crise immobilière en Chine pourrait apporter un certain soutien, car les investisseurs pourraient se méfier de la croissance économique et du bilan de la FED américaine. Nous nous attendons à ce que les prix de l’or se négocient latéralement à la baisse pour la journée avec le support de l’or au comptant du COMEX à 1750 $ et la résistance à 1775 $ l’once. Le support MCX Gold October se situe à Rs. 46100 et résistance à Rs. 46800 par 10 grammes.

Abhishek Chauhan, responsable des matières premières et des devises, Swastika Investmart

Les prix de l’or du COMEX ont chuté par rapport à des niveaux plus élevés après que la Fed a signalé de réduire les achats d’obligations et d’augmenter les taux d’intérêt d’ici la fin de 2022, où elle a un support immédiat à 1755 $ face à une résistance à 1775 $. Dans MCX, l’or a ouvert à son niveau de support, s’il parvient à se maintenir aux niveaux actuels, il peut tester les niveaux de 46700, sinon 46200 peut être vu plus tard dans la journée.

Ravindra Rao, CMT, EPAT, vice-président – Responsable de la recherche sur les matières premières chez Kotak Securities

L’or du COMEX s’échange d’environ 1% en baisse à près de 1762 $/oz après une clôture quasi stable hier. Pesant sur le prix de l’or est la fermeté du dollar américain suite à la décision de la Fed alors que les projections de la banque centrale ont montré une plus grande possibilité de hausse des taux l’année prochaine. La stabilité des marchés boursiers pèse également sur le prix de l’or dans un contexte d’apaisement des inquiétudes concernant la Chine. Les investisseurs en ETF sont également passés à l’écart. L’or pourrait rester sous pression sur les projections de hausse des taux de la Fed, mais l’absence de mesures immédiates vers une réduction des obligations pourrait limiter la baisse.

(Les opinions exprimées dans cette histoire sont exprimées par les experts respectifs de la société de recherche et de courtage. Financial Express Online n’assume aucune responsabilité pour leurs conseils. Veuillez consulter votre conseiller en investissement avant d’investir.)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.