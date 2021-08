Taux de l’or aujourd’hui, prix de l’or le 24 août 2021 : l’or MCX chute, reflétant les tendances mondiales ; les taux supérieurs à 47600 conduiront à un rallye à 48000 – Prévisions du prix de l’or, Perspectives du prix de l’or

in

En franchissant le niveau de 47 600 sur une base horaire de clôture, nous nous attendons à ce que les prix se dirigent vers le niveau de 48 000.

Taux de l’or aujourd’hui, prix de l’or aujourd’hui en Inde : Les prix de l’or en Inde ont chuté mardi, reflétant les tendances mondiales. Sur Multi Commodity Exchange, les contrats à terme sur l’or d’octobre se négociaient à 100 Rs ou 0,21 % de baisse à 47 485 Rs pour 10 grammes, contre la clôture précédente de 47 584 Rs. Les contrats à terme sur l’argent de septembre ont chuté de Rs 147 ou 0,23 pour cent à Rs 62 780 par kg. Lors de la session précédente, les contrats à terme sur l’argent ont clôturé à 62 927 Rs par kg. À l’échelle mondiale, l’or au comptant a baissé de 0,2% à 1 801,78 $ l’once, après avoir bondi d’environ 1,4% lors de la session précédente. Les contrats à terme sur l’or américain ont peu changé à 1 804,90 $.

Bhavik Patel, analyste de recherche technique principal, Tradebulls Securities

L’or a finalement réussi à franchir les 1800 $ hier après que l’indice décevant des directeurs d’achats manufacturiers américains ait affaibli le dollar américain. Les hedge funds ont également abandonné leurs positions courtes et augmenté leurs positions longues avant le sommet de Jackson Hole cette semaine. L’enthousiasme pour l’or s’est accru chez les hedge funds et les détaillants en raison des doutes que la banque centrale américaine prendra des mesures convaincantes pour réduire son programme d’achat d’actifs alors que l’économie est confrontée à la pression de la quatrième vague de Covid. La position longue nette de l’or est en hausse de 66% par rapport à la semaine précédente. Dans le MCX, en raison de la forte roupie, nous pourrions ne pas voir l’or bondir autant que dans le COMEX, mais la tendance reste toujours positive et les traders devraient adapter leur stratégie d’achat en cas de creux. Rs. 47700-47800 seront une résistance pour aujourd’hui tandis que le support se situe à proximité de Rs. 47150-47000.

Ravindra Rao, CMT, EPAT, vice-président – Responsable de la recherche sur les matières premières chez Kotak Securities

L’or du COMEX se négocie légèrement en baisse à près de 1805 $/oz après un gain de 1,3% hier. L’or s’est stabilisé alors que l’indice du dollar américain faisait une pause après la baisse d’hier. Les prix de soutien sont les attentes réduites du resserrement monétaire de la Fed après les commentaires du président de la Fed de Dallas, Robert Kaplan, les données économiques mitigées des principales économies, les tensions liées à l’Afghanistan et les inquiétudes persistantes concernant le virus. La poursuite des sorties d’ETF et la reprise des marchés actions pèsent sur le prix. La cassure de l’or au-dessus de 1800 $/oz montre un élan positif, mais les gains peuvent être limités si les taureaux tombent en le maintenant au-dessus de 1800 $/oz.

NS Ramaswamy, responsable des matières premières, Ventura Securities

Aujourd’hui, nous nous attendons à ce que les prix MCX Gold Oct se négocient avec un biais positif, car les prix ont réussi à franchir les moyennes clés sur le graphique journalier hier. Les prix se sont négociés au-dessus du niveau 100 EMA sur le graphique journalier hier. Sur le graphique horaire, le niveau de support clé est vu au niveau 47 300. En franchissant le niveau de 47 600 sur une base horaire de clôture, nous nous attendons à ce que les prix se dirigent vers le niveau de 48 000.

Du côté du Comex, les cours ont franchi hier le niveau clé de 1800$/once. En cassant au-dessus de 1810 $/once, nous pouvons nous attendre à ce que les prix testent la prochaine résistance du niveau de 1840 $/once.

Les prix MCX SILVER Sep sont également susceptibles de s’échanger avec un biais positif pour l’intraday. Sur le graphique horaire, les prix doivent se maintenir au-dessus de la barre des 63 000 sur une base horaire de clôture. L’indicateur RSI sur le graphique horaire indique la force de l’élan à la hausse pour les prix de l’argent. Nous pourrions voir les prix se diriger vers la barre des 64 000 pour l’intraday.

Abhishek Chauhan, responsable des matières premières et des devises, Swastika Investmart

L’or du Comex parvient à franchir la barre de résistance de 1800 grâce à une certaine faiblesse de l’indice du dollar, mais il a quand même une résistance dans la zone d’approvisionnement de 1805-1835, il existe donc un risque de prise de profit à partir d’ici. 1790 sera le niveau de support immédiat tandis que 1775 est un niveau de support critique. L’or MCX a une zone d’approvisionnement de 47750-48000 et 47300 est un niveau de support immédiat tandis que 47000 sera un niveau de support crucial.

