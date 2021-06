Taux de l’or aujourd’hui, prix de l’or le 24 juin 2021 : le métal jaune cède 47 000 roupies ; vérifier le support, les niveaux de résistance de l’or MCX – Prévision du prix de l’or, Perspectives du prix de l’or

L’or est confronté à une épée à double tranchant de pressions inflationnistes où la hausse de l’inflation est positive pour l’or à court terme, a déclaré un analyste. Image : .

Prix ​​de l’or aujourd’hui, perspectives de prix de l’or, prévisions de prix de l’or : Les prix de l’or ont chuté en Inde jeudi, sous l’effet des taux du marché international, où le dollar plus fort a affaibli l’attrait du métal jaune. Sur Multi Commodity Exchange, les contrats à terme sur l’or d’août se négociaient à 162 Rs, soit 0,34 % de moins, à 46 910 Rs par gramme, dépassant les niveaux cruciaux de 47 000 Rs à la baisse. Lors de la session précédente, les contrats à terme sur l’or se sont terminés à 47 072 Rs par 10 grammes. Les contrats à terme sur l’argent de juillet ont été jugés à 67 560 Rs par kg, en baisse de 372 Rs ou 0,55%, par rapport à une clôture précédente de 67 932 Rs sur le Multi Commodity Exchange. À l’échelle mondiale, l’or au comptant a baissé de 0,1% à 1 777,26 $ l’once, et les contrats à terme sur l’or américain ont baissé de 0,2% à 1 779,50 $ l’once. L’indice du dollar s’est maintenu en dessous d’un sommet de 11 semaines contre ses rivaux, rendant l’or plus cher pour les détenteurs d’autres devises, selon .

Bhavik Patel, analyste de recherche technique principal chez Tradebulls Securities

L’or est confronté à une épée à double tranchant de pressions inflationnistes où la hausse de l’inflation est positive pour l’or à court terme, mais la déclaration de la Fed américaine sur la hausse des taux d’intérêt en 2023 est négative pour l’or. La réaction de l’or à la conférence de presse d’hier de Powell a été au mieux tiède car l’or n’a pas réussi à maintenir sa tête au-dessus de 47300. Certains des gains peuvent être attribués à la chute des rendements américains hier. L’échec du rallye de l’or est dû aux commentaires de Jerome Powell selon lesquels l’inflation est transitoire car la demande a augmenté en raison de l’ouverture des affaires et des économies et la Fed ne mettra pas trop tôt les freins à sa politique monétaire facile. À l’heure actuelle, l’or se bat avec le marché des actions et il semble que la majeure partie de l’argent retourne vers la classe des actions, c’est pourquoi nous voyons les marchés des actions atteindre des sommets sans précédent. Les spéculateurs continuent de réduire leurs positions longues et nous pensons qu’une fois 1820 $ retirés dans le COMEX, nous pourrions voir des positions longues s’ajouter. Jusque-là, nous restons neutres sur l’or et ne recommanderons d’être long que sur l’or au-dessus de 47300. Le support de l’or se situe près de 46600-46200.

Rahul Gupta, responsable de la recherche-devises chez Emkay Global Financial Services

L’or va et vient, car l’action des prix du dollar est devenue un facteur plus important, surtout après les signaux contradictoires des responsables de la Fed. Les traders sont revenus en mode de découverte des prix, car la Fed doit affiner la date de lancement progressif. Ainsi, une augmentation à court terme de l’or peut être observée, le prix de l’or MCX peut assister à une résistance autour de 47350-47750, tandis que le support se situe autour de 46500-46100.

Ravindra Rao, CMT, EPAT, vice-président – Responsable de la recherche sur les matières premières chez Kotak Securities

L’or du COMEX se négocie légèrement en baisse à près de 1776 $/oz après un gain de 0,3% hier. L’or s’est à nouveau affaibli alors que le dollar américain s’est stabilisé au milieu des commentaires bellicistes de certains responsables de la Fed et de certaines données économiques optimistes. Les sorties d’ETF ont également montré un intérêt plus faible des investisseurs. Cependant, les prix de soutien sont les tensions accrues entre les États-Unis et la Chine et les problèmes persistants de virus. L’or peut rester instable alors que les acteurs du marché réagissent aux commentaires de la banque centrale, mais le biais général reste faible car la position divergente de la politique monétaire de la Fed et d’autres banques centrales peut soutenir le dollar américain.

NS Ramaswamy, responsable des matières premières, Ventura Securities

Techniquement, les prix MCX Gold Aug semblent négatifs pour l’intraday. Cependant, le prix va s’échanger dans un mouvement latéral pour les prochains jours (47 350 à 46 500) niveaux. À l’avenir, nous nous attendons à ce que la prochaine étape du mouvement ne commence qu’à dépasser ce niveau. D’un autre côté, l’indicateur ADX continue de dépasser les 30 niveaux, ce qui suggère qu’on peut s’attendre à encore plus de faiblesse du prix de l’or au cours des prochaines sessions. Sur un graphique horaire, le prix de l’or MCX sera confronté à une forte zone de résistance à 47350 niveaux et au-dessus de laquelle le prix peut se diriger vers la ligne du canal supérieur qui se situe autour de 47900 à 48000 niveaux. De même, à la baisse, il prendra un support solide à 46 500 et passera en dessous, ce qui peut s’attendre à plus de faiblesse du prix de l’or au cours des prochaines sessions. La tendance globale à court terme du prix de l’or est « Sideways ». Le prix de l’argent MCX a pris un support solide à une moyenne mobile de 200 jours (66 580) et à partir de là, il a rebondi. Nous nous attendons à ce que le prix de l’argent MCX s’échange dans le mouvement latéral pour l’intraday (66 580 à 69 000). À la hausse, le prix fera face à une forte résistance à une moyenne mobile de 100 jours (69 000). À l’avenir, nous prévoyons que les prix de l’argent dans les prochains jours oscilleront autour de ces deux moyennes mobiles (100 et 200 jours).

