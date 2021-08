Taux de l’or aujourd’hui, prix de l’or le 25 août 2021 : l’or MCX devance le symposium de la Fed ; peut tomber à Rs 47 100 – Prévisions du prix de l’or, Perspectives du prix de l’or

L’or n’a de nouveau pas réussi à se maintenir au-dessus de 1800 $ et a récupéré à 1794 $.

Prix ​​de l’or aujourd’hui, perspectives de prix de l’or, prévisions de prix de l’or : Les prix de l’or ont chuté en Inde mercredi, en raison de la faiblesse des indices mondiaux. Sur Multi Commodity Exchange, les contrats à terme sur l’or d’octobre se négociaient à Rs 258, soit 0,54 % de baisse à Rs 47 354 par 10 grammes, contre la clôture précédente de Rs 47 612. Les contrats à terme sur l’argent de septembre ont également chuté de 412 Rs ou 0,65% à 63 062 Rs le kg. Lors de la session précédente, les contrats à terme sur l’argent se sont terminés à Rs 63 474. À l’échelle mondiale, les prix des métaux jaunes ont chuté alors que le dollar augmentait, les investisseurs attendant le discours du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell cette semaine, pour des orientations possibles sur la réduction de la relance de l’ère pandémique. L’or au comptant a chuté de 0,4% à 1 796,03 $ l’once, tandis que les contrats à terme sur l’or américain de 0,6% à 1 797,50 $, selon ..

Bhavik Patel, analyste de recherche technique principal, Tradebulls Securities

L’or n’a de nouveau pas réussi à se maintenir au-dessus de 1800 $ et a récupéré à 1794 $. À l’heure actuelle, les prises de bénéfices sont évidentes avant le symposium de Jackson Hole ce week-end et si l’or sort du plus bas de 1776 $ de lundi, nous pourrions assister à de nouvelles ventes techniques. L’or doit se maintenir au-dessus de 1810 $ et nous pensons qu’il ne viendra qu’après la conclusion du symposium de Jackson Hole. L’environnement économique qui a poussé les prix de l’or à des sommets records l’année dernière reste fermement en place, mais l’or peine à court terme alors que les marchés se préparent à un changement de politique monétaire américaine. Nous nous attendons à ce que l’or teste les plus bas de 47200-47100 où une nouvelle position longue peut être prise avec un stoploss de 46850 et un objectif attendu de 47500-47700.

Abhishek Chauhan, responsable des matières premières et des devises, Swastika Investmart

L’or du Comex parvient à franchir la barre de résistance des 1800 grâce à une certaine faiblesse de l’indice du dollar, mais il a quand même une résistance dans la zone d’approvisionnement 1805-1835, il existe donc un risque de prise de bénéfices à partir d’ici. 1790 sera le niveau de support immédiat tandis que 1775 est un niveau de support critique et avant le Symposium de Jackson Hole vendredi, une dynamique positive peut être observée. L’or MCX a une résistance immédiate à 47800 alors que le support peut être vu à 47450-47500 et en dessous de 47000 sera le niveau de support principal.

Ravindra Rao, CMT, EPAT, vice-président – Responsable de la recherche sur les matières premières chez Kotak Securities

L’or du COMEX se négocie en baisse de 0,7% près de 1795 $/oz après un gain de 0,1% hier. L’or a chuté après avoir échoué à tirer parti des gains au-dessus du niveau de 1800 $/oz. L’or pèse sur une certaine reprise de l’indice du dollar américain après les pertes récentes, l’amélioration de l’appétit pour le risque et la poursuite des sorties d’ETF. Cependant, les prix de soutien sont des données économiques américaines mitigées, des risques de virus persistants et des tensions géopolitiques liées à l’Afghanistan. L’or est repassé sous les 1800$/oz en raison de l’incertitude de la Fed, mais les risques croissants pour l’économie mondiale pourraient maintenir les prix soutenus.

Sandeep Matta, fondateur, conseiller en placement TRADEIT

L’or oscille autour du niveau de 1800$/oz tandis que le manque de participation est clairement visible alors que les acteurs du marché attendent le discours du président de la Fed qui pourrait décider de la direction des prix de chaque côté. L’or se négocie toujours en dessous du niveau 100 DEMA qui est à 1810 $ et une résistance technique majeure à franchir. L’or sur MCX s’est également négocié à un niveau modérément élevé tout au long de la journée, mais l’action des volumes n’est pas encourageante. Les indicateurs de dynamique sont plus élevés et suggèrent une prise de bénéfices à partir de ces niveaux. Par conséquent, nos perspectives pour aujourd’hui sont négatives.

Niveau clé pour le contrat GOLD AUG – 47605

Acheter la zone ci-dessus – 47610 pour la cible de 47738-47864

Vendre la zone ci-dessous – 47605 pour la cible de 47400-47200

