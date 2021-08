Taux de l’or aujourd’hui, prix de l’or le 26 août 2021 : or plat avant le symposium de la Fed à Jackson Hole ; surveiller les niveaux clés – Prévision du prix de l’or, Perspectives du prix de l’or

in

Le commerce de l’or a peu changé, car les gains du dollar américain sont contrecarrés par le vacillement des actions alors que les acteurs du marché se positionnent pour les commentaires du président de la Fed lors du symposium de Jackson Hole

Prix ​​de l’or aujourd’hui, perspectives de prix de l’or, prévisions de prix de l’or : Les prix de l’or en Inde s’échangeaient à plat jeudi après les taux mondiaux alors que les investisseurs sont devenus prudents avant le discours du président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, cette semaine. Sur Multi Commodity Exchange, les contrats à terme sur l’or d’octobre s’échangeaient de 17 Rs en baisse à 47 162 Rs pour 10 grammes, contre 47 179 Rs à la clôture précédente. Les contrats à terme sur l’argent de septembre régnaient à 63 201 Rs par kg, en baisse de 71 Rs. Lors de la session précédente, les contrats à terme sur l’argent se sont terminés à 63 272 Rs par kg. À l’échelle mondiale, l’or au comptant est resté stable à 1 790,63 $ l’once. Les prix ont chuté de 0,7% lors de la session précédente, sa plus forte baisse sur une journée en plus de deux semaines, selon .. Les contrats à terme sur l’or américain ont augmenté de 0,1% à 1 793,00 $.

Abhishek Chauhan, responsable des matières premières et des devises, Swastika Investmart

L’or du COMEX a une forte résistance dans la zone 1810-1830 et nous constatons une certaine faiblesse dans cette zone où 1775 est un niveau de support critique ; toute faiblesse majeure n’est attendue qu’en dessous de ce niveau. En regardant le discours du président de la Fed Jarom Powell lors du symposium de Jackson Hole demain, l’or se négocie latéralement. En ce qui concerne l’or MCX, il a une zone de support critique dans la zone 47025-46825 et tout mouvement en dessous de cette zone peut entraîner une correction significative où 46580 sera le prochain support. A la hausse, 47300-47500 est une zone d’approvisionnement immédiat alors que 47750 est un obstacle critique.

Ravindra Rao, CMT, EPAT, vice-président – Responsable de la recherche sur les matières premières, Kotak Securities

Les échanges d’or du COMEX ont peu changé près de 1790 $/oz après une baisse de 1% hier. Les échanges de l’or ont peu changé, car les gains du dollar américain sont contrecarrés par le vacillement des actions alors que les acteurs du marché se positionnent pour les commentaires du président de la Fed lors du Symposium de Jackson Hole. Le soutien des risques de virus, les inquiétudes liées à la croissance mondiale et les tensions géopolitiques sont contrecarrés par un intérêt plus faible des investisseurs. L’or pourrait rester en retrait par rapport aux commentaires du président de la Fed, mais l’incertitude mondiale pourrait maintenir les prix soutenus.

NS Ramaswamy, responsable des matières premières, Ventura Securities

Aujourd’hui, nous nous attendons à ce que les prix MCX Gold Oct évoluent latéralement. Après avoir dépassé le niveau 100 EMA sur le graphique journalier, les prix sont de nouveau inférieurs au même niveau et oscillent désormais près de la moyenne mobile sur 20 jours. Sur le graphique horaire, les prix doivent se maintenir au-dessus de la barre des 47 400 sur une base de clôture horaire pour une nouvelle hausse. A la baisse, le support clé est vu au niveau de 47.000 en dessous duquel nous pouvons nous attendre à ce que les prix testent les niveaux de 46.700 sur une base intrajournalière.

Sur le front du Comex, les prix ont du mal à se maintenir au-dessus de la barre des 1800 $/once. La résistance clé est de 1810 $/once à la clôture. À la baisse, le support clé est vu au niveau de 1770 $/once.

Les prix MCX SILVER Sep sont également susceptibles de s’échanger latéralement pour l’intraday. Sur le graphique horaire, les prix doivent se maintenir au-dessus de la barre des 63 500 sur la base de la clôture horaire. Nous pouvons nous attendre à ce que les prix se dirigent vers le niveau de 64 500 après cette cassure.

Sur le front du Comex, la résistance immédiate est de 24 $/once. En cassant au-dessus de ce niveau, les prix pourraient se diriger vers le niveau de 25,00 $/once.

Sandeep Matta, Fondateur – TRADEIT, Conseiller en investissement

Les prix de l’or semblent en mode hibernation et fonctionnent confortablement dans la fourchette de 1770 $ à 1810 $/oz. Les acteurs du marché lorgnent de près sur le prochain symposium économique qui pourrait devenir le nouveau catalyseur de la montée en flèche de l’or. L’or sur MCX a également chuté et s’est échangé dans un stress profond tout au long de la journée. La perspective est négative jusqu’à ce qu’elle croise et se maintienne au-dessus du niveau de 47500. Les indicateurs de dynamique suggèrent des prises de bénéfices supplémentaires et il est conseillé aux acteurs du marché de suivre les niveaux pivots clés.

Niveau clé pour le contrat GOLD AUG – 47247

Acheter la zone ci-dessus – 47250 pour la cible de 47414-47600

Zone de vente ci-dessous – 47240 pour la cible de 47012-46845

(Les opinions exprimées dans cette histoire sont exprimées par les experts respectifs de la société de recherche et de courtage. Financial Express Online n’assume aucune responsabilité pour leurs conseils. Veuillez consulter votre conseiller en investissement avant d’investir.)

