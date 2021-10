Taux de l’or aujourd’hui, prix de l’or le 26 octobre 2021 : MCX Gold tombe sur des indices mondiaux faibles ; peut continuer à se négocier agitée – Prévisions du prix de l’or, Perspectives du prix de l’or

L’or se négocie au-dessus de 1800 $ alors que les inquiétudes d’hyperinflation s’emparent du marché

Prix ​​de l’or aujourd’hui, perspectives de prix de l’or, prévisions de prix de l’or : Les prix de l’or se négociaient à la baisse en Inde mardi, reflétant les taux internationaux. Sur Multi Commodity Exchange, les contrats à terme sur l’or de décembre se négociaient à 80 Rs, soit 0,16 % de baisse, à 48 140 Rs pour 10 grammes, par rapport à la clôture précédente de 48 200 Rs. Les contrats à terme sur l’argent de décembre régnaient à 65 960 roupies par kg, en baisse de 180 roupies ou 0,27%. Lors de la session précédente, les contrats à terme sur l’argent ont terminé à Rs 66 139 le kg. À l’échelle mondiale, le métal jaune a légèrement baissé, plombé par une légère hausse du dollar alors que les investisseurs envisagent les prochaines réunions clés des banques centrales cette semaine. L’or au comptant a chuté de 0,1% à 1 805,96 $ l’once. Les contrats à terme sur l’or américain sont restés stables à 1 806,60 $.

Bhavik Patel, analyste de recherche technique principal, Tradebulls Securities

L’or se négocie au-dessus de 1800 $ alors que les craintes d’hyperinflation s’emparent du marché. Bien que la Fed américaine ait déclaré que l’inflation est transitoire, les acteurs du marché ne voient pas la Fed se placer devant la courbe d’inflation. En mai, alors que l’inflation augmentait, la Fed américaine a déclaré que l’inflation est transitoire et qu’elle disparaîtra d’ici la fin de cette année. va en bénéficier. Il n’y a rien que la Réserve fédérale puisse faire pour réparer la chaîne d’approvisionnement car il ne s’agit pas d’une inflation entraînée par la demande des consommateurs mais par des contraintes d’approvisionnement. Ce n’est qu’une question de temps avant que l’or n’implose au-dessus de 1835 $. La seule raison pour laquelle l’or n’est pas au-dessus de 1815 $ est que les fonds spéculatifs hésitent maintenant à se lancer dans l’or. Leurs positions nettes longues restent inchangées par rapport à la semaine dernière, si clairement que les spéculateurs attendent une confirmation supplémentaire avant de se lancer dans le métal précieux. Dans MCX, le support intraday se situe autour de 47900 tandis que la résistance se situe à 48300. Le biais est toujours du côté long et les participants ne peuvent que leurs positions longues avec un stoploss de 47900.

Ravindra Rao, CMT, EPAT, vice-président – Responsable de la recherche sur les matières premières, Kotak Securities

L’or du COMEX se négocie légèrement en baisse à près de 1805 $/oz après un gain de 0,6% hier. L’or s’est redimensionné à 1800 $/oz, indiquant une dynamique à la hausse et reste soutenu par les inquiétudes en matière d’inflation, de croissance et de nouvelles inquiétudes liées aux virus. Cependant, la force persistante des marchés boursiers et l’intérêt plus faible des investisseurs pèsent sur les prix, comme en témoignent les sorties d’ETF. L’or pourrait continuer d’être le théâtre d’échanges agités en raison de facteurs mitigés, mais le biais général pourrait être à la hausse en raison des défis croissants auxquels l’économie mondiale est confrontée.

Ravi Singh, vice-président et chef de la recherche, Share India Securities

L’or MCX est techniquement dans une très forte tendance haussière s’inspirant de l’or du Comex, qui a également été soutenu par les inquiétudes croissantes concernant l’inflation problématique des prix aux États-Unis. La demande croissante d’or domestique en raison de l’amélioration des achats au détail et de la fréquentation croissante dans les salles d’exposition de bijoux en raison de remises et d’offres lucratives a maintenu les prix.

Zone d’achat – 48000 pour la cible de 48350

Zone de vente ci-dessous – 47900 pour l’objectif de 47600

Acheter la zone ci-dessus – 47300 pour l’objectif de 47500

Zone de vente ci-dessous – 47100 pour l’objectif de 46900

