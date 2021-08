L’or sera témoin d’une réaction instinctive et il est conseillé aux traders de ne pas détenir de position du jour au lendemain, mais de se concentrer sur le commerce intrajournalier

Prix ​​de l’or aujourd’hui, perspectives de prix de l’or, prévisions de prix de l’or : Les prix de l’or se négociaient à la hausse en Inde vendredi, alors même que les taux mondiaux sont restés stables alors que les investisseurs attendaient le discours du chef de la Fed, Jerome Powell. Sur Multi Commodity Exchange, les contrats à terme sur l’or d’octobre s’échangeaient à Rs 161 ou 0,34% en hausse à Rs 47 398 pour 10 grammes, contre la clôture précédente de Rs 47 237. Les contrats à terme sur l’argent de septembre ont augmenté de Rs 175 ou 0,28% à Rs 62 898 par kg. Lors de la session précédente, les contrats à terme sur l’argent se sont terminés à Rs 62 723. À l’échelle mondiale, l’or au comptant a augmenté de 0,1% à 1 793,68 $ l’once. Les contrats à terme sur l’or américain ont augmenté de 0,1% à 1 796,70 $.

Bhavik Patel, analyste de recherche technique principal, Tradebulls Securities

Les prix de l’or sont en hibernation avant le symposium de Jackson Hole. Une autre raison pour laquelle les prix sont calmes est qu’il y a moins de flux d’informations, peu de données économiques et d’anticipation de ce que le président de la Fed dira au sujet de la réduction à Jackson Hole. Les données du PIB américain pour le deuxième trimestre sont supérieures à la lecture précédente, mais sont en deçà des chiffres attendus, ce qui a aidé les prix de l’or à revenir près de 1800 $. Nous pensons que toute cassure au-dessus de 1815 $ ne viendra qu’après la conclusion du symposium de Jackson Hole. L’or sera témoin d’une réaction instinctive et il est conseillé aux traders de ne pas détenir de position du jour au lendemain, mais de se concentrer sur le commerce intrajournalier. La stratégie d’achat en cas de creux est conseillée aujourd’hui avec un support autour de 46900 et une résistance à 47700.

Ravindra Rao, CMT, EPAT, vice-président – Responsable de la recherche sur les matières premières, Kotak Securities

L’or du COMEX se négocie légèrement à la hausse près de 1800 $/oz après un gain de 0,2% hier. L’or se négocie à la hausse, soutenu par des achats de valeurs refuges dans un contexte de tensions croissantes liées à l’Afghanistan à la suite d’attaques à l’aéroport de Kaboul. Les données économiques mitigées des principales économies et l’augmentation des cas de virus ont également apporté leur soutien. Cependant, ce qui pèse sur le prix de l’or, c’est la reprise du dollar américain au milieu de certains commentaires bellicistes de la Fed, un intérêt plus faible des investisseurs et une baisse des importations d’or de la Chine. L’or pourrait continuer à se négocier en raison de l’aversion au risque sur le marché et une chute ne pourrait survenir que si le président de la Fed semble trop belliciste.

Sandeep Matta, fondateur, conseiller en placement TRADEIT

Les prix de l’or connaissent une certaine traction haussière depuis la fourchette inférieure de la fourchette et se négocient au-dessus de 50-DEMA. Les acteurs du marché s’attendent à obtenir plus de clarté et d’informations sur les métaux précieux grâce au discours du président de la Fed lors du Symposium économique de Jackson Hole. Les menaces croissantes des variantes delta sont susceptibles d’avoir un impact négatif sur la croissance économique, ce qui pourrait forcer la Réserve fédérale à prendre du recul et constituerait un point de déclenchement haussier à la fois pour l’or et l’argent.

L’or sur MCX est également clôturé pratiquement inchangé et en attente de plus de clarté sur l’échéancier de la réunion de la Fed. Les perspectives pour l’or sont positives, mais nous pourrions assister à de fortes fluctuations des prix de chaque côté en fonction des résultats de la réunion de la Fed.

Niveau clé pour le contrat GOLD AUG – 47185

Acheter la zone ci-dessus – 47185 pour la cible de 47433-47630

Zone de vente ci-dessous – 47150 pour la cible de 46987-46700

Abhishek Chauhan, responsable des matières premières et des devises, Swastika Investmart

L’or du COMEX se négocie près de sa zone de résistance de 1810-1830 et la faiblesse ne peut être vue qu’en dessous de 1775 comme étant son niveau de support critique. Avant le discours du président de la Fed américaine, Jerome Powell, au Jackson Hole Symposium, l’or pourrait rester sur le côté, tandis que l’or MCX a une résistance à 47400-47600 et peut assister à une pression de vente proche des niveaux de résistance et un support peut être vu à 47000.

(Les opinions exprimées dans cette histoire sont exprimées par les experts respectifs de la société de recherche et de courtage. Financial Express Online n’assume aucune responsabilité pour leurs conseils. Veuillez consulter votre conseiller en investissement avant d’investir.)

