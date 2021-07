Taux de l’or aujourd’hui, prix de l’or le 27 juillet 2021 : l’or sous pression avant la réunion de la Fed ; acheter sur les creux pour l’objectif de Rs 48 500 – Prévisions du prix de l’or, Perspectives du prix de l’or

Dans MCX, l’or a un support autour de 47300 puis 46800

Prix ​​de l’or aujourd’hui, perspectives de prix de l’or, prévisions de prix de l’or : Les prix de l’or se négociaient à la baisse en Inde mardi, alors que les taux mondiaux sont restés stables avant la réunion de la Réserve fédérale américaine. Sur Multi Commodity Exchange, les contrats à terme sur l’or d’août se négociaient en baisse de 11 Rs à 47 450 Rs pour 10 grammes, contre 47 461 Rs à la clôture précédente. Les contrats à terme sur l’argent de septembre régnaient sur Rs 102 à Rs 67 019 par kg. Lors de la session précédente, les contrats à terme sur l’argent ont terminé le commerce à Rs 67 121 par kg. À l’échelle mondiale, les prix jaunes étaient stables mardi, coincés sous le niveau clé de 1 800 $ l’once, alors que les investisseurs sont devenus prudents avant le résultat de la réunion de la Réserve fédérale américaine de cette semaine pour savoir quand la banque centrale pourrait freiner ses politiques monétaires accommodantes. L’or au comptant était stable à 1 798,61 $ l’once. Les contrats à terme sur l’or américain ont chuté de 0,1% à 1 797,80 $ l’once.

Rahul Gupta, responsable de la recherche-devises, Emkay Global Financial Services

Dans l’ensemble, l’accent est mis sur la décision politique de la Fed pour obtenir d’autres indices sur la prochaine décision de la banque centrale en matière de relance et les perspectives économiques américaines. Les traders d’or peuvent rester réticents à prendre une nouvelle position importante devant la Fed, car cela pourrait modifier le sentiment du trader. Devant la Fed, l’indice du dollar est modéré, encourageant les haussiers de l’or. Tout indice conciliant sera positif pour l’or. Les prix de l’or MCX ont abandonné leurs gains intrajournaliers après avoir atteint un sommet de 47784 niveaux hier et le compteur a clôturé avec une perte marginale. Les prix doivent s’échanger au-dessus des niveaux 47650 aujourd’hui pour voir un nouveau test des niveaux 47800/47955. Le rebond intrajournalier devra faire face à une résistance jusque-là. La faiblesse en dessous des niveaux 47400 sur une base cohérente ouvrira des objectifs de niveaux 47265/47045 pour le compteur. A court terme, 46900 est le support crucial, au-dessus duquel chaque baisse est une opportunité d’achat pour un objectif de 48000-48500. Si les prix tombent en dessous de 46900, un support solide se situe autour de 46500-46300.

Bhavik Patel, analyste de recherche technique principal, Tradebulls Securities

L’or est bloqué à 1800 $ alors que les acteurs du marché attendent les commentaires de la Fed Powell américaine cette semaine. Le déclencheur pour l’or serait le sujet du tapering et maintenant avec une inquiétude croissante quant au ralentissement de l’économie américaine au second semestre, le tapering pourrait ne pas être aussi urgent que prévu le mois dernier. Si la Fed américaine ne donne aucune indication sur la réduction, le dollar américain s’affaiblira et profitera finalement à l’or. Les hedge funds ont couvert leurs positions courtes, aidant le marché à rebondir à partir de 1782 $. Cependant, les hedge funds ont également réduit leurs positions longues, car l’or est bloqué autour de 1800 $ et ils ne se penchent donc pas non plus sur les positions longues. À l’heure actuelle, l’or est un marché qui cherche son prochain moteur. Jusqu’à ce que la tendance soit claire, personne n’allouera beaucoup de capital dans les métaux précieux et c’est pourquoi l’or est coincé dans les limbes. Dans MCX, l’or a un support autour de 47300 puis 46800. La résistance se situe autour de 47750-47800 et la tendance est neutre sans direction claire. Le résultat de la rencontre de la Fed américaine donnera une orientation claire sur le marché intérieur, donc pour l’instant il faut attendre et regarder.

NS Ramaswamy, responsable des matières premières, Ventura Securities

Nous nous attendons à ce que les prix de l’or MCX en août s’échangent avec un biais négatif. Un support solide immédiat est vu au niveau de 47 300 sur le graphique journalier. En cassant en dessous de ce niveau, nous pourrions voir les prix baisser vers le niveau 47.000. Les prix sont confrontés à une résistance au niveau 100 EMA sur le graphique journalier qui se situe maintenant autour du niveau 47 700. Tant que les prix se négocient en dessous de ce niveau à la clôture, nous pouvons voir les prix baisser. Les prix MCX SILVER Sep sont également susceptibles de s’échanger avec un biais négatif pour la journée. Sur les graphiques quotidiens et hebdomadaires, les prix se négocient en dessous des moyennes clés. La résistance immédiate est vue au niveau de 68.500. Tant que les prix se négocient en dessous de ce niveau à la clôture, nous pouvons voir les prix baisser vers le niveau de 66 000.

Ravindra Rao, CMT, EPAT, vice-président – Responsable de la recherche sur les matières premières, Kotak Securities

L’or du COMEX se négocie légèrement en baisse à près de 1796 $/oz après une baisse de 0,1% hier. L’or est sous pression en raison de la vigueur persistante du marché boursier américain, de l’incertitude concernant la politique monétaire de la Fed et de la poursuite des sorties d’ETF. Cependant, les prix de soutien sont une augmentation des cas de virus, des données économiques décevantes, des inquiétudes concernant l’économie chinoise et des tensions accrues entre les États-Unis et la Chine et un bond des importations chinoises. L’or pourrait connaître des échanges agités dans un contexte de positionnement avant la décision de la Fed, mais les inquiétudes liées à la croissance mondiale et les inquiétudes liées aux virus pourraient maintenir le prix à près de 1800 $/oz.

(Les opinions exprimées dans cette histoire sont exprimées par les experts respectifs des sociétés de recherche et de courtage. Financial Express Online n’assume aucune responsabilité pour leurs conseils. Veuillez consulter votre conseiller en investissement avant d’investir.)

