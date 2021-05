Taux de l’or aujourd’hui, prix de l’or le 27 mai 2021: les prix de l’or chutent après avoir atteint Rs 49 000; vérifier le support, les niveaux de résistance – Prévisions du prix de l’or, perspectives du prix de l’or

Il y a une certaine volatilité de l’or sur la hausse du dollar alors que les investisseurs attendent le rapport de consommation personnelle aux États-Unis pour mesurer la pression inflationniste. Image: .

Prix ​​de l’or aujourd’hui, perspectives du prix de l’or, prévisions du prix de l’or: Les prix de l’or ont été vus en difficulté sur le marché intérieur jeudi, un jour après avoir franchi Rs 49 000 pour 10 grammes dans les transactions intrajournalières. Sur Multi Commodity Exchange, les contrats à terme sur l’or de juin se négociaient de manière volatile à Rs 48 795 pour 10 grammes, contre la clôture précédente de Rs 48 784. Les contrats à terme sur l’argent de juillet se négociaient faiblement à Rs 71 374 le kg, en baisse de Rs 37, par rapport à la dernière clôture de Rs 71 411. L’or du COMEX s’échangeait 0,4 pour cent de moins à près de 1893 $ / once après un gain de 0,2 pour cent à la session précédente. Sur le marché mondial, les prix de l’or ont reculé par rapport à un sommet de 4-1 / 2 mois en raison d’une hausse du dollar américain et des rendements obligataires, tandis que les investisseurs attendaient les principales lectures économiques des États-Unis cette semaine. L’or au comptant a baissé de 0,1% à 1894,88 $ l’once après avoir atteint son plus haut niveau depuis le 8 janvier 2021 à 1912,50 $ mercredi. Les contrats à terme sur l’or américains ont reculé de 0,3% à 1 898 $ l’once, selon ..

Bhavik Patel, analyste de recherche technique principal, Tradebulls Securities

L’or a grimpé hier au-dessus de 1900 $ mais est passé sous les 1900 $ pendant les heures de fermeture. Toute correction pourrait être superficielle et de courte durée, au mieux, car les principaux moteurs fondamentaux qui ont pris l’or beaucoup plus haut sont absolument toujours en jeu. L’or a un support solide à 1848 $, soit une moyenne mobile de 200 jours. Il convient également de noter que dans le COMEX, l’or a connu un croisement en or entre les moyennes mobiles exponentielles de 50 à 100 jours. La dernière fois que l’or a tenté de casser et de clôturer au-dessus de 1900 $, c’était en janvier et il reste toujours un niveau de résistance clé. Dans MCX, l’or a réussi à passer au-dessus de sa moyenne mobile exponentielle de 200 jours, mais doit encore donner une clôture au-dessus. Rs 48,200-47,900 est un bon niveau de support pour l’or et toute baisse probable autour de ce niveau est une bonne opportunité d’aller long avec un stop loss de Rs 47,200 et un objectif de Rs 49,600. La prochaine résistance pour l’or se situe entre Rs 49,500-49,700.

Rahul Gupta, responsable de la recherche sur les devises chez Emkay Global Financial Services

Il y a une certaine volatilité de l’or sur la hausse du dollar alors que les investisseurs attendent le rapport sur la consommation personnelle aux États-Unis pour évaluer la pression inflationniste, le PIB américain et les données sur les demandes de chômage, toutes attendues plus tard dans la journée. La demande de valeur refuge restera intacte, mais tout point de données optimiste peut exercer une pression à la hausse sur le dollar, donc si l’or MCX brise le support crucial de Rs 48,600, nous pourrions voir une chute vers Rs 47,900, tandis que Rs 50,000 agira comme une résistance cruciale. .

Ravindra Rao, CMT, EPAT, VP- Head Commodity Research chez Kotak Securities

L’or s’est corrigé par rapport aux sommets de janvier dans un contexte de reprise du dollar américain et de prises de bénéfices par les investisseurs en FNB. Cependant, le prix de soutien est la saccade des marchés boursiers, la politique monétaire souple des principales banques centrales et les efforts de la Chine pour limiter les prix des matières premières. L’or a fortement rebondi ces derniers jours et connaît désormais des prises de bénéfices qui pourraient se prolonger si le dollar américain se redresse davantage ou si les marchés boursiers se stabilisent. »

