Taux de l’or aujourd’hui, prix de l’or le 28 juillet 2021 : l’or gagne avant le résultat de la Fed ; acheter sur les creux avec stoploss à Rs 47 300 – Prévisions du prix de l’or, Perspectives du prix de l’or

La direction de l’or dépendra du fait que la Fed américaine réduira ou non son programme d’achat d’actifs. Les prix de l’or se sont découplés des TIPS (obligations du Trésor liées à l’inflation) et nous ne nous attendons pas à ce que cela continue, a déclaré un analyste.

Prix ​​de l’or aujourd’hui, perspectives de prix de l’or, prévisions de prix de l’or : Les prix de l’or ont été observés à la hausse en Inde mercredi, alors même que les taux mondiaux étaient stables. Sur Multi Commodity Exchange, les contrats à terme sur l’or en août ont augmenté de 62 Rs ou 0,13% à 47 635 Rs pour 10 grammes, tandis que les contrats à terme sur l’argent en septembre ont bondi de 236 Rs ou 0,4% à 66 292 Rs le kg. Lors de la session précédente, les contrats à terme sur l’or se sont terminés à Rs 47 573 et l’argent à Rs 66 056. À l’échelle mondiale, le métal jaune était stable mercredi, se maintenant près du niveau psychologique clé de 1 800 $ l’once, alors que les investisseurs attendent la réunion de la Réserve fédérale américaine pour des conseils sur les plans de réduction de la politique. L’or au comptant est resté stable à 1 798,75 $ l’once, tandis que les contrats à terme sur l’or américain ont chuté de 0,1% à 1 798,20 $ l’once.

Bhavik Patel, analyste de recherche technique principal, Tradebulls Securities

Nous pourrions voir une confirmation de tendance aujourd’hui après la réunion du FOMC. Bien qu’il soit à peu près certain que la Réserve fédérale n’accélérera pas le calendrier pour augmenter le taux de ses fonds fédéraux, elle discutera de ses achats d’actifs actuels de 120 milliards de dollars par mois. La direction de l’or dépendra du fait que la Fed américaine réduira ou non ses programmes d’achat d’actifs. Les prix de l’or se sont découplés des TIPS (bons du Trésor liés à l’inflation) et nous ne nous attendons pas à ce que cela continue. Ce serait une question de temps avant que l’or ne rebondisse car il ne peut pas chuter dans un environnement de baisse des rendements. Le rendement du Trésor américain à 10 ans est passé de 1,366 à 1,244 en l’espace de 8 séances de bourse, mais il n’y a pas de pic des prix de l’or. Une autre raison pour laquelle les prix de l’or sont restés sous pression est que l’indice de confiance des consommateurs américains a été meilleur que prévu en juillet. Nous ne nous attendons pas à un mouvement brutal avant la conférence de presse du FOMC et l’or devrait se négocier dans la fourchette 47300-47900. En regardant les rendements en baisse, il est préférable d’approcher l’or avec une stratégie d’achat sur baisse avec un stoploss de 47300

Ravindra Rao, CMT, EPAT, vice-président – Responsable de la recherche sur les matières premières, Kotak Securities

L’or du COMEX se négocie légèrement à la hausse près de 1802 $/oz après une clôture quasi stable hier. L’or est soutenu par un dollar américain plus faible et des achats de valeur refuge dans un contexte d’augmentation des cas de virus, de reprise économique mondiale inégale et d’inquiétudes concernant l’économie chinoise. Cependant, l’incertitude avant la décision de la Fed, l’intérêt plus faible pour les ETF et la force relative du marché boursier américain ont maintenu un frein à la hausse. L’or peut rester instable avant la décision de la Fed, mais une forte baisse ne peut être observée que si la Fed semble trop belliciste

Sandeep Matta, fondateur, conseiller en placement TRADEIT

L’or se négocie presque inchangé avant le résultat du FOMC tandis que les participants au marché garderont un œil attentif sur l’inflation et les perspectives de croissance économique. Le métal précieux se négocie en dessous du point de confluence de 1800 $ et le manque d’optimisme est clairement visible sur l’action des prix. L’or sur MCX gère en quelque sorte le niveau de 47500 sur une base de clôture et la réunion du FOMC pourrait augmenter la volatilité du commerce d’aujourd’hui. Les marchés boursiers mondiaux chancelants et la baisse des rendements obligataires maintiennent également les prix de l’or aux niveaux actuels. Nos perspectives pour le commerce d’aujourd’hui sont neutres à haussières en raison du manque d’optimisme excessif des résultats de la réunion du FOMC, mais les traders devraient être prêts pour une volatilité plus élevée de chaque côté dans les prochains jours.

Niveau clé pour le contrat GOLD AUG – 47527

Acheter la zone ci-dessus – 47575 pour la cible de 47688-47988

Zone de vente ci-dessous – 47515 pour la cible de 47413-47200

