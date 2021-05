Taux de l’or aujourd’hui, prix de l’or le 28 mai 2021: le métal jaune tombe en dessous de 48500, en baisse de plus de 7700 Rs par rapport au niveau record – Prévisions du prix de l’or, perspectives du prix de l’or

À l’échelle mondiale, les prix de l’or sont restés stables vendredi, en raison de la hausse des rendements du dollar et des bons du Trésor américain qui ont fait pression sur les lingots. Image: .

Prix ​​de l’or aujourd’hui, perspectives du prix de l’or, prévisions du prix de l’or: Les prix de l’or s’échangeaient à la baisse en Inde vendredi, à la suite de faibles tendances internationales. Sur Multi Commodity Exchange, les contrats à terme sur l’or de juin s’échangeaient Rs 151 ou 0,31 pour cent à Rs 48 430 par 10 grammes, contre la clôture précédente de Rs 48 581. Les contrats à terme sur l’argent de juillet étaient également faibles, en baisse de 325 Rs ou 0,45 pour cent à 71 394 Rs le kg. Les contrats à terme sur l’argent se sont terminés à Rs 71 719 par kg lors de la session précédente. En août de l’année dernière, l’or avait atteint un niveau record de 56 191 roupies par 10 grammes en Inde.

À l’échelle mondiale, les prix de l’or étaient stables vendredi, en raison de la hausse des rendements du dollar et des bons du Trésor américain qui ont fait pression sur les lingots, tandis que les investisseurs attendaient des données cruciales sur l’inflation aux États-Unis plus tard dans la journée. L’or au comptant est resté pratiquement inchangé à 1 896,71 $ l’once. Le lingot a augmenté de 0,8% jusqu’à présent cette semaine et était sur la bonne voie pour son quatrième gain hebdomadaire consécutif, selon .. Les contrats à terme sur l’or américains ont légèrement augmenté de 0,1% pour s’établir à 1 899,50 $ l’once.

Anuj Gupta, VP – Recherche sur les matières premières et les devises, IIFL Securities

Le contrat MCX Gold de juin se négocie en dessous de 48 500 niveaux et sur le marché international, il se négocie autour des niveaux de 1893 $. La faiblesse du dollar et la baisse des rendements obligataires soutiennent les métaux jaunes. La baisse des taux d’intérêt et l’instabilité de la croissance aux États-Unis soutiennent les prix de l’or. Cependant, l’appréciation de la roupie pourrait freiner la forte dynamique haussière des prix de l’or. Pour aujourd’hui, les traders peuvent acheter de l’or à 48900 niveaux avec le stop loss de 48600 niveaux pour l’objectif de 49400 niveaux. Techniquement, la tendance est positive et augmentera davantage.

Ravindra Rao, CMT, EPAT, VP – Head Commodity Research chez Kotak Securities

Les échanges d’or du COMEX se sont mélangés à près de 1895 $ / oz après une baisse de 0,3% hier. Une certaine stabilité du marché boursier et du dollar américain, après de récentes pertes, a rendu l’or vulnérable aux prises de bénéfices. Les investisseurs en FNB sont également passés à l’écart. Cependant, les prix de soutien sont des problèmes de virus, une politique monétaire souple des principales banques centrales et des données économiques mitigées des principales économies. L’or peut être témoin d’un commerce instable, mais le biais peut être à la baisse si le dollar américain parvient à se redresser.

Sriram Venkataraman Iyer, analyste de recherche principal chez Reliance Securities

Techniquement, MCX Gold June pourrait se négocier latéralement pour atteindre un élan haussier marginal jusqu’à des niveaux de 48700-48900. Le support est aux niveaux 48500-48350. Techniquement, MCX Silver July si le maintien au-dessus du niveau de 71000 peut amener les prix à des niveaux de 71900-72700. Le support est aux niveaux 70800-70000. Au cours de la session précédente, l’or a fini plus faible, suivi de la faiblesse des prix d’outre-mer et d’une forte roupie.

(Les opinions dans cette histoire sont exprimées par les experts respectifs de la société de recherche et de courtage. Financial Express Online n’assume aucune responsabilité pour leurs conseils. Veuillez consulter votre conseiller en placement avant d’investir.)

