Taux de l’or aujourd’hui, prix de l’or le 28 septembre 2021 : l’or tombe sur un dollar américain plus fort ; susceptibles de se négocier dans la fourchette de Rs 45500-46500 – Prévisions du prix de l’or, Perspectives du prix de l’or

L’or avait connu des difficultés après l’événement de la Fed, le résultat net d’une Fed plus belliciste ayant entraîné une hausse importante des rendements des bons du Trésor à 10 ans

Prix ​​de l’or aujourd’hui, perspectives de prix de l’or, prévisions de prix de l’or : Les prix de l’or ont chuté en Inde mardi, reflétant les tendances internationales sur un dollar plus fort. Sur Multi Commodity Exchange, les contrats à terme sur l’or d’octobre se négociaient en baisse de 88 Rs à 45 981 pour 10 grammes par rapport à la clôture précédente de 46 069 Rs. Les contrats à terme sur l’argent de décembre ont chuté de 134 Rs ou 0,22% à 60 500 Rs par kg, par rapport à la clôture précédente de 60 634 Rs par kg. À l’échelle mondiale, les prix des métaux jaunes se sont détendus, affectés par un dollar plus fort et la hausse des rendements du Trésor américain, tandis que les investisseurs attendaient plus d’informations des responsables de la Réserve fédérale sur le changement de politique monétaire de la banque centrale, selon .. L’or au comptant a chuté de 0,1% à 1 748,01 $ l’once, tandis que les contrats à terme sur l’or américain ont baissé de 0,3% à 1 747,50 $.

Tapan Patel, analyste principal (matières premières), HDFC Securities

Les prix de l’or sont restés stables, les prix de l’or au comptant du COMEX se situant au-dessus de 1750 $ l’once mardi matin. Les prix de l’or sont restés bloqués dans une fourchette proche de 1750 $ en raison d’indices mondiaux mitigés concernant l’affaiblissement de la FED américaine et la crise de la dette d’Evergrande en Chine. La hausse des rendements obligataires américains a mis la pression sur les prix de l’or. Les rendements du Trésor américain à 10 ans ont augmenté à 1,48% lundi. Les acteurs du marché attendaient le témoignage de la présidente de la FED américaine et de la secrétaire au Trésor américaine Jenet Yellen, où les commentaires sur les prévisions économiques seront cruciaux.

Nous nous attendons à ce que les prix de l’or se négocient latéralement à la baisse pour la journée avec le support de l’or au comptant du COMEX à 1740 $ et la résistance à 1770 $ l’once. Le support MCX Gold October se situe à Rs. 45800 et résistance à Rs. 46300 par 10 grammes.

Bhavik Patel, analyste de recherche technique principal, Tradebulls Securities

L’or avait connu des difficultés après l’événement de la Fed, le résultat net d’une Fed plus belliciste ayant entraîné une hausse importante des rendements des bons du Trésor à 10 ans, ce qui soutient également le dollar américain. Le taux 10 ans américain atteint 1,5% pour la première fois depuis juin. SPR GOLD ETF a reculé de 3,2 tonnes. Le sentiment est faible. Cette semaine, les traders d’or se concentrent sur les dépenses du gouvernement américain. Une certaine anxiété sur le marché pourrait faire surface à la fin de la semaine s’il apparaît que le gouvernement américain pourrait en partie fermer ses portes. 45700-45500 continue d’être un support pour le marché et nous ne prévoyons pas de mouvement haussier majeur à moins que le plafond de la dette ne soit pas relevé. Historiquement, nous avons vu que le congrès l’approuve même si cela peut prendre un jour ou deux. Ainsi, toute hausse de l’or ne devrait pas se maintenir plus longtemps. L’or devrait s’échanger dans une fourchette de 45 500 à 46 500 au cours des prochains jours. Nous pourrions assister à des accès de volatilité car il y a des discours importants de responsables de la Fed, y compris le président lors de son témoignage devant le Congrès.

Ravindra Rao, CMT, EPAT, vice-président – Responsable de la recherche sur les matières premières chez Kotak Securities

Les échanges d’or du COMEX ont peu changé près de 1753 $/oz après une clôture stable lors de la session précédente. L’or est limité dans la fourchette car le soutien des inquiétudes liées à la croissance mondiale et à la montée des inquiétudes inflationnistes au milieu de la crise énergétique est contrecarré par la fermeté du dollar américain et les attentes accrues de resserrement monétaire de la Fed et d’autres banques centrales. Les sorties d’ETF montrent également un intérêt plus faible des investisseurs. L’or pourrait rester instable car les achats de valeurs refuges seront compensés par les attentes de hausse des taux de la Fed

Sandeep Matta, Fondateur – Conseiller en investissement TRADEIT

Les prix de l’or sont restés pour la plupart stables avec des signes précurseurs de couverture courte par les commerçants, mais la tendance à court terme est toujours baissière. La réserve fédérale continuera à rester focalisée, qui a contenu tout mouvement important dans le métal précieux en raison de ses commentaires mis à jour sur la diminution. Les prix de l’or sont sous pression en raison des rendements obligataires qui se négocient à trois mois de plus et du dollar robuste. L’or sur MCX a également clôturé pratiquement inchangé et devrait rester limité jusqu’à ce qu’il franchisse et se maintienne au-dessus de 1791 $/oz sur le marché américain.

Niveau clé pour le contrat GOLD AUG – 46064

Acheter la zone ci-dessus – 46090 pour la cible de 46200-46337

Zone de vente ci-dessous – 46050 pour la cible de 45900-45765

(Les opinions exprimées dans cette histoire sont exprimées par les experts respectifs de la société de recherche et de courtage. Financial Express Online n’assume aucune responsabilité pour leurs conseils. Veuillez consulter votre conseiller en investissement avant d’investir.)

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.