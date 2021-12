Taux de l’or aujourd’hui, prix de l’or le 29 décembre 2021 : l’or abandonne Rs 48 000, les prix de l’argent chutent également ; vérifier le support, la résistance

Taux de l’or aujourd’hui, prix de l’or en Inde le 29 décembre 2021 : les prix de l’or ont chuté en Inde mercredi alors que les taux internationaux sont restés stables.

Prix ​​de l’or aujourd’hui, perspectives des prix de l’or, prévisions des prix de l’or : les prix de l’or ont chuté en Inde mercredi alors que les taux internationaux sont restés stables. Sur Multi Commodity Exchange, les contrats à terme sur l’or de février se négociaient à 77 Rs ou 0,16 % en baisse à 47 965, contre la clôture précédente de 48 042 Rs pour 10 grammes. Les contrats à terme sur l’argent de mars se négociaient à 69 Rs, soit 0,11% de baisse, à 62 445 Rs par kg. Lors de la session précédente, les contrats à terme sur l’argent se sont terminés à 62 514 roupies le kg. À l’échelle mondiale, les prix des métaux jaunes sont restés stables dans un commerce restreint, car l’impulsion des rendements plus faibles du Trésor américain a contré l’impact d’une légère amélioration du sentiment de risque, selon Retuters. L’or au comptant a peu changé à 1 804,78 $ l’once tandis que les contrats à terme sur l’or américain ont chuté de 0,3% à 1 805,20 $.

Tapan Patel, analyste principal — Matières premières, HDFC Securities

Les prix de l’or se sont négociés stables mercredi, les prix de l’or au comptant au COMEX se négociant à près de 1807 $ l’once dans le commerce du matin. Le contrat MCX Gold de février s’est ouvert plus bas près de Rs. 48000 par 10 grammes en ligne avec la baisse des prix de l’or COMEX. Les prix de l’or ont réduit les gains précédents, les investisseurs ayant mis de côté les inquiétudes d’Omicron. Le dollar plus fort a également maintenu la pression sur le métal jaune pour la journée. Nous nous attendons à ce que les prix de l’or se négocient latéralement à la baisse pour la journée avec le support de l’or au comptant du COMEX à 1790 $ et la résistance à 1820 $ l’once. Le support MCX Gold de février se situe à Rs. 47800 et résistance à Rs. 48400 par 10 grammes.

Bhavik Patel, analyste en matières premières/devises, Tradebulls Securities

L’or et l’argent sont sous pression au cours de la séance du matin, car les actions mondiales étaient pour la plupart en hausse pendant la nuit. Les commerçants et les investisseurs continuent d’afficher des attitudes générales à l’égard du risque qui sont haussières pour les marchés boursiers, ce qui limite la hausse des métaux refuges. L’or n’a de nouveau pas réussi à s’échanger au-dessus de sa zone de résistance de 1820-1825 et nous l’avons vu à plusieurs reprises en 2021, puis à défaut de franchir l’obstacle, l’or perd de son éclat et revient en dessous de 1800 $. Dans MCX, l’or est proche de son support de 47900 et une brèche en dessous qui verrait l’or s’échanger entre 47600 et 47300. Nous continuons d’adhérer aux commerçants pour maintenir leurs échanges intrajournaliers en raison du faible volume dû à la saison des vacances et toute tendance confirmée ne peut qu’émerger la semaine prochaine.

Ravi Singh, vice-président et responsable de la recherche, ShareIndia Securities

Les prix de l’or se négociaient dans une fourchette étroite dans un contexte de faibles volumes en raison de la fin de l’année mondiale. Il pourrait rester en mode consolidation cette semaine. Cependant, les célébrations du nouvel an alimentent la possibilité d’une généralisation de l’Omicron, c’est pourquoi la majorité des pays ont déjà imposé la restriction de la célébration afin de freiner la propagation possible. Les prochaines semaines seraient cruciales pour décider de la gravité d’Omicron après la fin des vacances. Tout déclencheur se révélera être une cassure supérieure pour les prix de l’or.

Zone d’achat ci-dessus – 48100 pour l’objectif de 48300

Vendre la zone ci-dessous – 47800 pour l’objectif de 47600

Abhishek Chauhan, responsable des matières premières et des devises, Swastika Investmart

Les prix de l’or sont restés plus bas au début de 2021 en raison du niveau de surachat, mais les prix se sont redressés d’environ 6 000 roupies les 10 grammes par rapport au bas niveau de 43 300 en raison de la forte demande du marché national de la bijouterie. À la fin de 2021, les prix de l’or se négocient fermement au-dessus de 48 000 pour 10 grammes, ce qui est légèrement en baisse par rapport à décembre 2020. La poursuite de l’augmentation des cas de la variante du coronavirus Omicron et la hausse de l’inflation pourraient soutenir davantage les prix de l’or pour l’année 2022. L’énergie et les prix de l’or d’autres produits essentiels montent à nouveau en flèche en raison d’une interruption de l’approvisionnement accrue en raison d’une pandémie qui peut demander une demande de valeur refuge. Nous nous attendons à ce que les prix de l’or évoluent vers 54000 et au-delà en 2022.

(Les opinions exprimées dans cette histoire sont exprimées par les experts respectifs de la société de recherche et de courtage. Financial Express Online n’assume aucune responsabilité pour leurs conseils. Veuillez consulter votre conseiller en investissement avant d’investir.)

