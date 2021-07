Taux de l’or aujourd’hui, prix de l’or le 29 juillet 2021 : l’or atteint son plus haut niveau en une semaine ; comment trader l’or MCX, l’argent MCX, l’or COMEX – Prévision du prix de l’or, Perspectives du prix de l’or

in

L’or au comptant s’est remis d’un creux hebdomadaire, la Réserve fédérale américaine n’ayant pas donné de calendrier pour la réduction des activités de relance économique

Prix ​​de l’or aujourd’hui, perspectives de prix de l’or, prévisions de prix de l’or : Les prix de l’or en Inde ont atteint un sommet d’une semaine jeudi, suivant les tendances du marché international. Sur Multi Commodity Exchange, les contrats à terme sur l’or d’août se négociaient à Rs 194, soit 0,41%, à Rs 47 780 pour 10 grammes, contre la clôture précédente de Rs 47 577. Les contrats à terme sur l’argent de septembre régnaient à 67 203 Rs par kg, en hausse de 813 Rs ou 122%. Lors de la session précédente, les contrats à terme sur l’argent se sont établis à Rs 66 390 le kg. À l’échelle mondiale, le métal jaune a atteint son plus haut niveau en plus d’une semaine jeudi après que la Réserve fédérale américaine n’a pas donné de calendrier pour ses plans de réduction et a déclaré qu’elle était “bien loin” d’envisager une augmentation des taux d’intérêt, selon .. L’or au comptant a augmenté de 0,5% à 1 815,56 $ l’once, après avoir atteint un sommet depuis le 20 juillet à 1 817,35 $. Les contrats à terme sur l’or américain ont grimpé de 0,9% à 1 815,30 $ l’once.

Hareesh V, responsable de la recherche sur les matières premières, Geojit Financial Services

L’or au comptant s’est remis d’un creux hebdomadaire, la Réserve fédérale américaine n’ayant pas donné de calendrier pour la réduction des activités de relance économique. La déclaration de politique a pesé sur le dollar américain, ce qui a rendu l’or moins cher pour les détenteurs d’autres devises. Les inquiétudes suscitées par l’augmentation des nouveaux cas de virus ont également soutenu le produit. Si le support de 1800 $ reste, il y a des chances que la reprise remonte vers 1845 $, suivie de niveaux de 1880 $. Cependant, une chute inattendue en dessous de 1765 $ est un signal précoce de pression de liquidation.

NS Ramaswamy, responsable des matières premières, Ventura Securities

Aujourd’hui, nous nous attendons à ce que les prix MCX Gold Aug se négocient avec un biais positif. Les prix oscillent près des moyennes clés sur le graphique journalier. La moyenne mobile sur 20 jours est vue au niveau de 47 765. A la hausse, la résistance clé pour l’intraday est vue au niveau de 48.000. En cassant au-dessus de ce niveau, nous pourrions voir les prix se diriger vers le niveau de 48 500 pour l’infrajournalier. À la baisse, le support clé se situe autour du niveau 47 300. Sur le front du Comex, les prix de l’or se maintiennent au-dessus du niveau clé de 1800 $/once. En cassant au-dessus de 1820 $/once, nous pouvons nous attendre à ce que les prix se dirigent vers 1850 $/once en intrajournalier. Les prix du MCX SILVER Sep devraient également être positifs pour l’intraday. Sur le graphique horaire, les prix doivent se maintenir au-dessus du niveau de 67 100, ce qui correspond au niveau 100 EMA sur le graphique horaire. Nous pourrions voir les prix se diriger vers le niveau de 68 000 en intrajournalier si les prix parviennent à se maintenir au-dessus de ce niveau.

Sur le front du Comex, la résistance immédiate est de 25,50 $/once. En cassant au-dessus de ce niveau, nous pourrions voir les prix se diriger vers le niveau de 26 $/once.

Sandeep Matta, fondateur, conseiller en placement TRADEIT

Les prix de l’or devraient être poussés à la hausse, car la Fed n’a pas levé les taux d’intérêt à un niveau proche de zéro et a réitéré que les États-Unis n’avaient pas atteint “de nouveaux progrès substantiels” pour commencer à limiter les 120 milliards de dollars d’achats d’actifs par mois de la banque centrale. 1800 $ serviront de support majeur tandis que 1835 $ seront un obstacle majeur que le métal précieux doit franchir pour entrer dans une trajectoire haussière. L’or sur MCX devrait se négocier du côté positif, mais le dollar fort, le risque d’une Fed belliciste pèsera sur l’or et le maintiendra sur le côté jusqu’à ce qu’il se brise et se maintienne au-dessus des niveaux de Rs 48200. Le contrat d’or actuel sur MCX approche également de l’expiration et fonctionnera avec une volatilité élevée.

Niveau clé pour le contrat GOLD AUG – 47579

Acheter la zone ci-dessus – 47580 pour la cible de 47700-48000

Zone de vente ci-dessous – 47550 pour la cible de 47468-47320

