Taux de l’or aujourd’hui, prix de l’or le 29 juin 2021 : l’or reste inférieur à 47 000 roupies en raison de la faiblesse des indices mondiaux ; tendance à court terme latérale – Prévision du prix de l’or, Perspectives du prix de l’or

La dynamique à court terme de l'or restera latérale jusqu'à la publication des données NFP américaines vendredi, a déclaré un analyste.

Prix ​​de l’or aujourd’hui, perspectives de prix de l’or, prévisions de prix de l’or : Les prix de l’or se négociaient faiblement en Inde mardi, alors que le métal jaune sur le marché mondial s’est détendu sur un dollar plus ferme. Sur Multi Commodity Exchange, les contrats à terme sur l’or d’août se négociaient à 76 Rs, soit 0,16 % de baisse, à 46 932 Rs pour 10 grammes, contre 47 008 Rs à la dernière clôture. Les contrats à terme sur l’argent régnaient à 68 937 Rs par kg, en baisse de 305 Rs ou 0,44%, par rapport à une clôture précédente de 69 233 Rs. À l’échelle mondiale, l’or au comptant a baissé de 0,2% à 1 775,42 $ l’once. Les contrats à terme sur l’or américain ont chuté de 0,2% à 1 776,40 $. L’indice du dollar s’est renforcé de 0,1% par rapport à ses rivaux. L’or est considéré comme une protection contre l’inflation, bien qu’une hausse des taux de la Fed augmentera le coût d’opportunité de la détention de lingots et en atténuera l’attrait, selon ..

Rahul Gupta, responsable de la recherche-devises chez Emkay Global Financial Services

Les prix de l’or MCX n’ont pas pu se maintenir après avoir atteint un sommet de 47118 niveaux hier. Le compteur s’est ouvert avec un biais négatif aujourd’hui et la faiblesse intrajournalière en dessous de 46800 étendra les pertes vers les zones 46633/46450. Les prix doivent se redresser et s’échanger au-dessus des niveaux 47030 pour voir un nouveau test des niveaux 47150/47300. La dynamique à court terme de l’or restera latérale jusqu’à la publication des données NFP américaines vendredi. Les données NFP étroitement surveillées pourraient indiquer une forte demande de main-d’œuvre et de nouveaux indices sur l’économie et la prochaine décision politique de la Fed. Si les données sont inférieures aux attentes, nous pourrions voir le MCX GOLD s’élever vers la zone 48100, 46150 étant le support crucial.

Bhavik Patel, analyste de recherche technique principal chez Tradebulls Securities

Les prix de l’or semblent se consolider et former une base autour de Rs.46800-46700. Bien que techniquement, la tendance soit sous pression car à l’échelle quotidienne, les prix sont inférieurs à la moyenne mobile exponentielle de 20, 50 et 200. Une grande partie de l’action récente sur l’or, qui a été terne, peut être attribuée aux fortes hausses des actions américaines, associées à la baisse du volume indiquant un déplacement de l’intérêt des participants pour les actions par rapport à l’or. Nous surveillons de près le dollar américain, les rendements du Trésor américain et les données macroéconomiques américaines, car ce sont les principaux moteurs de l’or. Le prochain niveau de résistance de l’or dans le COMEX est d’environ 1 818 $, puis 1 833 $, tandis que le support se situe à 1 775 $ et 1 755 $. Dans MCX, l’or a un support autour de 46600 et une résistance à 47400 et 48000. Le grand événement de cette semaine sera le rapport sur les salaires non agricoles américains qui devrait être publié vendredi. Ce qui fait que le rapport sur le travail américain de juin est au centre des préoccupations cette semaine, c’est que l’économie continue de croître et que la pression inflationniste devrait rester élevée plus longtemps que prévu, la principale déception est la reprise plus lente que prévu de l’emploi. Ainsi, le marché rechercherait des données du travail américaines meilleures que prévu. D’ici là, nous ne nous attendons pas à un mouvement majeur de l’or et nous nous attendons à ce qu’il reste latéral.

NS Ramaswamy, responsable des matières premières, Ventura Securities

Nous nous attendons à ce que les prix MCX Gold Aug se négocient avec un biais négatif. Un support solide immédiat est vu au niveau de 46.600. En cassant en dessous de ce niveau, les prix devraient baisser vers le niveau de 46.000. L’indicateur RSI sur le graphique journalier se négocie également dans une zone baissière, ce qui pourrait entraîner des prix encore plus bas au cours des prochaines sessions. Sur le front du Comex, les prix de l’or font face à une résistance à 1800$/once. Tant que les prix se négocient en dessous de ce niveau, nous pouvons voir les prix se consolider à la baisse. Les prix MCX SILVER Jul sont également susceptibles de se négocier avec un biais négatif. La résistance clé pour les prix est vue au niveau 100 EMA sur le graphique journalier qui est maintenant placé près du niveau 69 800. Tant que les prix se négocient en dessous de ce niveau à la clôture, nous pouvons voir les prix baisser en dessous du niveau de 68 000. Sur le front du Comex, la résistance clé pour les prix de l’argent est vue à 26,50 $/once sur la base de la clôture. Tant que les prix se négocient en dessous de ce niveau, nous pouvons voir les prix se consolider à la baisse.

(Les opinions exprimées dans cette histoire sont exprimées par les experts respectifs des sociétés de recherche et de courtage. Financial Express Online n'assume aucune responsabilité pour leurs conseils. Veuillez consulter votre conseiller en investissement avant d'investir.)

