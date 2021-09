Taux de l’or aujourd’hui, prix de l’or le 29 septembre 2021 : l’or se rapproche du plus bas de 7 semaines ; susceptibles de se négocier dans la gamme Rs 45700-46200 – Prévisions du prix de l’or, Perspectives du prix de l’or

Le marché de l’or est en difficulté après les commentaires de Yellen sur le plafond de la dette alors que les rendements du Trésor américain ont atteint des sommets de trois mois. Image : .

Prix ​​de l’or aujourd’hui, perspectives de prix de l’or, prévisions de prix de l’or : Les prix de l’or s’échangeaient à plat avec un certain biais positif mercredi, alors que les taux mondiaux languissaient près d’un creux de sept semaines. Sur Multi Commodity Exchange, les contrats à terme sur l’or de décembre s’échangeaient de 19 Rs à 45 959 Rs pour 10 grammes, contre 45 956 Rs à la clôture précédente. Les contrats à terme sur l’argent de décembre se négociaient à 112 Rs à 60 351 Rs le kg. À l’échelle mondiale, le métal jaune a subi la pression d’une hausse du dollar et des rendements du Trésor américain en raison des attentes croissantes d’un décollage des taux d’intérêt plus tôt que prévu. L’or au comptant était stable à 1 735,17 $ l’once. Mardi, les prix sont tombés à leur plus bas niveau depuis le 11 août à 1 726,19 $. Les contrats à terme sur l’or américain ont peu changé à 1 735,90 $, selon ..

Bhavik Patel, analyste de recherche technique principal, Tradebulls Securities

Le marché de l’or est en difficulté après les commentaires de Yellen sur le plafond de la dette alors que les rendements du Trésor américain ont atteint des sommets de trois mois. La confirmation de Powell d’une diminution de novembre jusqu’au milieu de l’année prochaine devant le congrès a également mis la pression sur les prix de l’or. Les prix de l’or ont baissé pendant quatre semaines consécutives. Les prix ont également franchi le support de 1750 $ et s’attendent à ce qu’ils restent sous pression. MCX Gold a un certain support sous la forme d’une faible roupie indienne, alors attendez-vous à un coussin autour de 45600. La fourchette d’aujourd’hui devrait être de 45700-46200.

Amit Khare, AVP- Research Commodities, Ganganagar Commodity

Techniquement, les ours à terme sur l’or de décembre ont l’avantage technique global à court terme. Une tendance à la baisse des prix vieille de trois semaines est en place sur le graphique à barres quotidien. Le prochain objectif de prix haussier des Bulls est de produire une clôture au-dessus de la résistance solide au plus haut de la semaine dernière de 1 788,40 $. Le prochain objectif de prix baissier à court terme de Bears est de pousser les prix à terme en dessous d’un support technique solide à 1 700,00 $. La première résistance est vue à 1 750,00 $, puis au plus haut de cette semaine à 1 760,90 $. Le premier support est vu au plus bas d’aujourd’hui à 1 727,80 $, puis à 1 715,00 $.

Hier, nous avons vu des achats au plus bas d’or et d’argent, ce qui pourrait se poursuivre pour les prochaines séances de bourse. , ce qui signifie que chaque fois que nous pouvons voir un bon rallye de couverture à découvert dans les deux métaux, il est donc conseillé aux traders de créer de nouvelles positions longues sur l’or et l’argent dans de petites baisses, les traders doivent se concentrer sur les niveaux techniques importants indiqués ci-dessous pour la journée.

Support d’or d’octobre : Rs 45650-45500, Résistance : Rs 46100- 46380

Support d’argent de décembre : Rs 59800- 59300, Résistance : Rs 61100- 61700.

Ravindra Rao, CMT, EPAT, vice-président – Responsable de la recherche sur les matières premières, Kotak Securities

Le commerce de l’or du COMEX a peu changé près de 1736 $/oz après une baisse de 0,8% hier lorsqu’il a atteint un creux de 7 semaines. La fermeté du dollar américain, les attentes accrues de resserrement monétaire de la Fed et la poursuite des sorties d’ETF pèsent sur le prix de l’or. Cependant, le soutien des prix constitue un défi croissant pour l’économie mondiale dans un contexte de pression inflationniste croissante, d’inquiétudes concernant la santé de l’économie chinoise et de données économiques mitigées des principales économies et de querelles politiques sur le plafond de la dette américaine. L’or a testé de nouveaux plus bas indiquant un sentiment plus faible, mais l’aversion mondiale pour le risque pourrait maintenir un plancher sur les prix.

