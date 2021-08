Taux de l’or aujourd’hui, prix de l’or le 3 août 2021 : l’or tombe sur des indices mondiaux faibles ; vérifier la stratégie de négociation intrajournalière pour l’or MCX – Prévision du prix de l’or, Perspectives du prix de l’or

Nous nous attendons à ce que les prix MCX Gold Aug évoluent latéralement. Les prix oscillent près des moyennes clés sur le graphique journalier.

Prix ​​de l’or aujourd’hui, perspectives de prix de l’or, prévisions de prix de l’or : Les prix de l’or ont chuté en Inde mardi, s’inspirant du marché international alors que le dollar se maintenait tandis que les investisseurs évitaient de prendre des positions importantes avant les principales données sur les salaires non agricoles aux États-Unis, attendues plus tard cette semaine. Sur Multi Commodity Exchange, les contrats à terme sur l’or d’octobre ont glissé de 136 Rs ou 0,3% à 47 950 Rs pour 10 grammes. Lors de la séance précédente, les prix de l’or ont terminé sur une note plate sur le retracement du dollar américain et les rendements des bons du Trésor. Les contrats à terme sur l’argent de septembre ont chuté de 347 Rs ou 0,51% à 67 542 Rs par kg. À l’échelle mondiale, l’or au comptant a chuté de 0,2% à 1 810,56 $ l’once tandis que les contrats à terme sur l’or américain ont chuté de 0,5% à 1 813,80 $.

NS Ramaswamy, responsable des matières premières, Ventura Securities

Nous nous attendons à ce que les prix MCX Gold Aug évoluent latéralement. Les prix oscillent près des moyennes clés sur le graphique journalier. La moyenne mobile sur 20 jours est vue au niveau de 48 080. La moyenne mobile sur 100 jours est vue au niveau de 47 970. Le support clé pour l’intraday est vu au niveau de 47 800. En cassant en dessous de ce niveau, nous pourrions voir les prix baisser vers le niveau de 47 500. À la hausse, en dépassant le niveau de 48 100, nous pourrions voir les prix se diriger vers le niveau de 48 500.

Les prix MCX SILVER Sep sont également susceptibles de s’échanger latéralement pour l’intraday. Sur le graphique journalier, les prix se négocient en dessous de toutes les moyennes clés. Le support clé pour intraday est vu au niveau 67.400. En cassant en dessous de ce niveau, nous pourrions voir les prix baisser vers le niveau de 66 500. A la hausse, la résistance clé est au niveau de 68 000. Si les prix parviennent à franchir ce niveau, nous pourrions voir une nouvelle hausse vers le niveau de 69 000 pour l’intraday.

Ravindra Rao, CMT, EPAT, vice-président de la recherche sur les matières premières, Kotak Securities

L’or du COMEX se négocie légèrement en baisse à près de 1815 $/oz après un gain de 0,3% hier. L’or est agité mais sa fourchette dépasse les 1800 $/oz au milieu de la volatilité des actions et du dollar américain et alors que les acteurs du marché évaluent l’orientation de la politique monétaire de la Fed. Cependant, les prix de soutien augmentent les inquiétudes liées au virus, les inquiétudes concernant le ralentissement de l’économie chinoise et les données économiques mitigées des principales économies. L’or peut rester instable avec des marchés financiers plus importants, mais les inquiétudes liées au virus et à la croissance mondiale peuvent maintenir les prix soutenus.

Le brut NYMEX se négocie légèrement en hausse à près de 71,5 $/b après une forte baisse de 3,6% hier. Le brut a légèrement augmenté dans un contexte de tensions croissantes liées à l’Iran et de vacillement du dollar américain. Cependant, les inquiétudes de la demande pèsent sur les prix au milieu de l’augmentation des cas de virus, du ralentissement du secteur manufacturier et des inquiétudes concernant la santé de l’économie chinoise. La forte baisse du pétrole brut a ébranlé le sentiment du marché, mais nous ne verrons peut-être pas beaucoup de baisse avant le rapport sur les stocks

Amit Khare, AVP- Research Commodities, Ganganagar Commodities

Hier octobre, l’or a atteint un minimum de 47816 puis un maximum de 48150, et l’argent a atteint un maximum de 68177 puis un minimum de 67512. Hier, nous avons constaté un petit mouvement de l’or et de l’argent, le graphique technique quotidien montre encore plus de réservation de bénéfices. , indicateur de dynamique RSI indiquant également la même chose sur le graphique horaire. Il est donc conseillé aux traders de créer une nouvelle position courte près d’une résistance donnée, les traders doivent également se concentrer sur les niveaux techniques importants indiqués ci-dessous pour la journée

Support d’or d’août : 47900-47600, Résistance : 48200-48300

Support d’argent de septembre : 67500-67000, Résistance : 68300-68800

