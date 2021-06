Taux de l’or aujourd’hui, prix de l’or le 3 juin 2021 : gains pour le 3e mois consécutif en mai, qui devraient atteindre Rs 60 000 ; devriez-vous acheter? – Prévision du prix de l’or, Perspectives du prix de l’or

En mai, l’or s’est renforcé en raison des craintes inflationnistes croissantes, d’un dollar américain faible et du krach de la crypto-monnaie du 19 mai 2021

Prix ​​de l’or aujourd’hui, perspectives de prix de l’or, prévisions de prix de l’or : Les prix de l’or étaient en difficulté sur le marché intérieur jeudi, alors même que le métal jaune sur le marché international oscillait près de son plus haut niveau depuis cinq mois en raison d’un recul des rendements du Trésor américain. Sur MCX, les contrats à terme sur l’or d’août se négociaient en baisse de 59 Rs à 49 542 Rs pour 10 grammes, contre 49 601 Rs à la dernière clôture. Les contrats à terme sur l’argent de juillet étaient fermes, en hausse de 82 Rs à 72 760 Rs par kg. Lors de la session précédente, les contrats à terme sur l’argent se sont établis à Rs 72 678 par kg. Parallèlement aux tendances internationales, l’or MCX a affiché des gains pour le troisième mois consécutif en mai. L’or MCX a augmenté de 5,58 % en mai, de 4 % en avril et de 2,87 % en mars de cette année, tandis que depuis le début de l’année, l’or MCX a chuté de 1,09 %.

« Les deux principales forces qui ont aidé l’or à se renforcer au mois de mai sont la faiblesse du dollar et les données indiquant une hausse de l’inflation. Les rendements du Trésor ont également été modérés, ce qui a encore aidé l’or », a déclaré à Financial Express Online Bhavik Patel, analyste principal de la recherche technique, Tradebulls Securities.

Sur les marchés internationaux, à 1 852 $ l’once troy, l’or a connu sa valorisation la plus élevée depuis janvier 2021 et les prix étaient nettement supérieurs à la moyenne mensuelle de 1 761 $ l’once troy pour le mois d’avril précédent, a déclaré CARE Ratings. En mai, l’or s’est renforcé en raison des craintes inflationnistes croissantes, de la faiblesse du dollar américain et du crash de la crypto-monnaie du 19 mai 2021. Les prix intérieurs de l’or comprennent un droit d’importation de 7,5 %, une taxe agricole de 2,5 % et une TPS de 3 %. Les prix de l’or se sont élevés en moyenne à 47 921,1 roupies pour 10 grammes au cours du mois, le plus élevé depuis janvier 2021.

Que disent les graphiques pour l’or MCX ?

Le métal jaune a franchi le modèle de canal en pente descendante sur le graphique hebdomadaire avec son SMA de 200 jours à 49100 niveaux. “Cette cassure a déclenché la conviction des taureaux que la tendance pourrait encore augmenter”, a déclaré à Financial Express Online Rajesh Palviya, vice-président de la recherche (responsable technique et dérivés) chez Axis Securities. Il a déclaré que le schéma graphique indique un objectif de Rs 55 500 et que le prochain objectif est supérieur à Rs 60 000 (selon la vague d’Elliott, il suggère un rallye vers Rs 64 000). “Seule une chute en dessous de 45 000 annulerait notre vision haussière”, a-t-il ajouté.

Où se dirige l’or MCX à court terme ?

Les analystes estiment qu’il devrait y avoir une correction de 3 à 4 pour cent avant d’atteindre des sommets historiques. À court terme, nous nous attendons à un renversement des prix de l’or », a déclaré à Financial Express Online Rahul Gupta, responsable de la recherche et des devises chez Emkay Global Financial Services. Il a ajouté que le métal jaune doit s’échanger régulièrement au-dessus de Rs 49 600 pour étendre la reprise actuelle vers les zones de Rs 49 725 à 49 900. Ceux de Tradebulls Securities s’attendent à ce que l’or MCX teste 51 500 à 52 000 roupies à court terme. “L’objectif d’or MCX pour Diwali 2021 est d’environ 52 000 roupies pour 10 grammes”, a déclaré Bhavik Patel.

Faut-il acheter, conserver ou vendre de l’or ?

CARE Ratings dans un rapport a déclaré que la demande d’or pourrait augmenter une fois les restrictions de verrouillage assouplies, mais il est peu probable que la reprise soit forte étant donné que les prix de l’or ne devraient pas baisser de manière significative. La demande d’or physique est restée négligeable en mai, la plupart des bijouteries étant restées fermées en raison de fermetures intermittentes dans les États et des prix internationaux élevés de l’or.

Bhavik Patel a conseillé à ceux qui ont déjà acheté de l’or de détenir jusqu’à 52 000 roupies. Il a déclaré que de nouveaux investissements ne devraient être effectués qu’environ Rs 48 000. “Par rapport aux niveaux actuels, nous recommandons d’attendre une baisse avant d’acheter des produits frais”, a-t-il déclaré.

Rahul Gupta a déclaré qu’à court terme, “vendre à la hausse” est recommandé. Alors qu’à long terme, toute baisse sera une opportunité d’achat car la vue reste toujours haussière vers Rs 52 000. Une baisse vers Rs 49 480-49 400 sera observée jusqu’à ce que les prix se négocient en dessous de la résistance. “Tout inconvénient majeur ne sera déclenché vers 48 000 à 47 500 Rs que si les prix clôturent en dessous de 49 150 Rs”, a-t-il déclaré.

