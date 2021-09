Taux de l’or aujourd’hui, prix de l’or le 3 septembre 2021 : MCX Gold peut se négocier dans la fourchette 46850-47150 ; comment trader l’argent MCX, l’or COMEX – Prévision du prix de l’or, Perspectives du prix de l’or

in

Les contrats à terme MCX Gold October peuvent rester dans une fourchette de Rs 46 850 à Rs. 47 150 par 10 grammes pendant la journée. Image : .

Prix ​​de l’or aujourd’hui, perspectives de prix de l’or, prévisions de prix de l’or : Les prix de l’or en Inde étaient fermes vendredi, alors que les taux mondiaux ont augmenté, soutenus par un dollar plus faible. Sur Multi Commodity Exchange, les contrats à terme sur l’or d’octobre se négociaient à 47 070 Rs pour 10 grammes, en hausse de 80 Rs ou 0,17%. Alors que les contrats à terme sur l’argent de décembre n’ont augmenté que de 53 Rs à 63 338 Rs par kg. Lors de la session précédente, l’or a terminé à Rs 46 991 et l’argent à Rs 63285. À l’échelle mondiale, les prix des métaux jaunes ont enregistré de légers gains vendredi, grâce à un dollar plus faible, les investisseurs attendant les données sur l’emploi aux États-Unis pour évaluer les plans de la Réserve fédérale pour commencer à réduire les achats d’actifs, selon .. L’or au comptant a augmenté de 0,1% à 1 811,79 $ l’once, mais se dirigeait vers sa première baisse hebdomadaire en quatre. Les contrats à terme sur l’or américain ont gagné 0,2% à 1 814,80 $.

Jigar Trivedi, analyste de recherche – Fondamentaux des matières premières, Anand Rathi Shares & Stock Brokers

L’or au comptant à Londres a terminé légèrement en baisse à 1 809,66 $ l’once, est tombé en dessous de 1810 $ l’once, mais n’est toujours pas loin d’un sommet de 4 semaines, alors que les traders attendent la publication des salaires vendredi pour une mise à jour sur la reprise du marché du travail américain. L’avenir de l’or MCX en octobre pourrait rester dans une fourchette étroite, car les traders se concentrent vivement sur les données de la masse salariale non agricole aux États-Unis. Le département du Travail publiera le rapport sur les salaires non agricoles pour le mois d’août à 18 h 00 IST. Une reprise solide de l’emploi est un critère important pour que la banque centrale américaine commence à réduire les mesures de relance de l’ère pandémique. Nous nous attendons à ce que la séance du soir soit plus volatile pour le métal jaune. Cependant, les contrats à terme MCX Gold October peuvent rester dans une fourchette de Rs 46 850 à Rs. 47 150 par 10 grammes pendant la session de jour. MCX Bulldex pour septembre peut s’apprécier à Rs. 14 200 depuis que le sentiment est positif avant les principales données économiques américaines.

Ravindra Rao, CMT, EPAT, vice-président – Responsable de la recherche sur les matières premières, Kotak Securities

L’or du COMEX se négocie légèrement à la hausse près de 1815 $/oz après une baisse de 0,2% hier. L’or se négocie à la hausse, soutenu par un dollar américain plus faible et des achats de valeurs refuges dans un contexte de données économiques mitigées, de ralentissement en Chine, de risques de virus persistants et de pression inflationniste croissante. Cependant, ce qui pèse sur le prix, c’est l’intérêt plus faible des investisseurs, comme en témoignent les sorties continues d’ETF. La fermeté des actions a également réduit l’attrait de l’or en tant qu’actif alternatif. L’or peut rester instable au milieu de l’incertitude de la Fed, mais les risques croissants pour la reprise économique mondiale pourraient maintenir les prix soutenus.

Abhishek Chauhan, responsable des matières premières et des devises, Swastika Investmart

Les taux de l’or du COMEX sont stables devant les données sur la masse salariale non agricole aux États-Unis, car ils sont essentiels au plan de réduction de la Réserve fédérale et se négocient dans sa zone latérale face à une résistance à 1820 $ alors que le support à court terme est à 1800 $. Dans MCX, l’or se négocie sur une note positive mais sur une note latérale où la résistance immédiate est à 47350 et le support à 46900.

Amit Khare, AVP- Research Commodities, Ganganagar Commodities

Les graphiques d’or et d’argent montrent la force dans le graphique quotidien et l’indicateur Momentum RSI donne également un signal positif, l’or montre plus de force par rapport à l’argent. niveaux techniques importants indiqués ci-dessous pour la journée :

Cours de clôture de l’or en octobre : Rs 46991, Support : 46800 – 46650, Résistance : 47170 – 47350.

Cours de clôture de l’argent de décembre : Rs 63285, Support : 62600 – 62000, Résistance : 63900 – 64400.

Sandeep Matta, fondateur, conseiller en placement TRADEIT

Les prix de l’or continuent de lutter pour trouver de l’élan malgré de nombreux sentiments haussiers tels que l’affaiblissement du dollar, la baisse des rendements et les commentaires positifs de la Fed. Les taureaux ont un certain avantage technique, mais produire une clôture au-dessus de 1835 $/oz reste un défi pour les acteurs du marché.

L’or sur MCX est également tombé en dessous de 47000 et a du mal à se maintenir au-dessus de 47500. La publication des données sur l’emploi aux États-Unis est l’événement clé pour les acteurs du marché, qui devrait être inférieur aux attentes et pourrait donner une nouvelle vie aux prix de l’or. Les participants qui ont une position stratégique sont invités à la couvrir tandis que les positions tactiques doivent être alignées sur les niveaux clés de chaque côté de manière proactive pendant la journée.

Niveau clé pour l’OR – 47033

Acheter la zone ci-dessus – 47050 pour la cible de 47166-47341

Zone de vente ci-dessous – 47025 pour la cible de 46858-46714

