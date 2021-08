Taux de l’or aujourd’hui, prix de l’or le 4 août 2021 : l’or augmente alors que le dollar américain baisse ; peut rester lié à la plage ; vérifier la stratégie de trading – Gold Price Forecast, Gold Price Outlook

Les analystes disent que pour l’intraday, le futur MCX Gold October devrait rester limité dans la fourchette. (Photo : REUTERS)

Prix ​​de l’or aujourd’hui, perspectives de prix de l’or, prévisions de prix de l’or : Les prix de l’or ont légèrement augmenté en Inde mercredi, à la suite des marchés mondiaux aidés par un dollar faible avant les données sur l’emploi aux États-Unis. Sur Multi Commodity Exchange, les contrats à terme sur l’or d’octobre ont augmenté de 65 Rs ou 0,14% à 47 929 Rs pour 10 grammes, contre la clôture précédente de 47 916 Rs. Les contrats à terme sur l’argent de septembre ont été vus au-dessus de Rs 68 000, augmentant de Rs 186 ou 0,27% à Rs 68 100 par kg. Lors de la session précédente, l’argent s’est terminé à Rs 67 914 par kg. À l’échelle mondiale, les prix de l’or ont augmenté, mais ont fluctué dans une fourchette étroite alors que les investisseurs attendaient des signaux des données sur l’emploi aux États-Unis sur la reprise du marché du travail. L’or au comptant a augmenté de 0,2% à 1 814,27 $ l’once, tandis que les contrats à terme sur l’or américain ont augmenté de 0,1% à 1 816,00 $.

Bhavik Patel, analyste de recherche technique principal, Tradebulls Securities

Les acteurs du marché attendent le prochain grand événement sous la forme de données sur l’emploi du département américain du Travail vendredi. Les prix de l’or se sont consolidés dans une fourchette étroite, les récentes actions ayant été au mieux atténuées. Après le rallye de la semaine dernière de 1803 $ à 1831 $, l’or souffre d’un manque de conviction alors qu’une pression de vente renouvelée est évidente près de 1830 $. Le métal précieux ne trouve aucun support dans un dollar américain plus faible ou des rendements obligataires faibles. Dans MCX, l’or a un support autour de Rs. 47800 suivi de Rs. 47500 et Rs. 47300. Tant que Rs.47000 n’est pas dépassé, le biais reste haussier avec l’objectif attendu de Rs. 48300. Pour l’intraday, nous recommandons une stratégie d’achat en cas de creux avec un stoploss de 47500.

Jigar Trivedi, analyste en recherche fondamentale, Anand Rathi Shares and Stock Brokers

Pour l’intraday, le futur MCX Gold October devrait rester limité dans la fourchette. Le marché de l’or semble bloqué. Les contrats à terme sur lingots se négocient dans une fourchette de plus en plus étroite, la différence entre les prix quotidiens les plus élevés et les plus bas diminuant. Le métal est pris dans un bras de fer alors que les traders envisagent une chute des taux d’intérêt ajustés en fonction de l’inflation qui soutiennent l’or contre les craintes que la Réserve fédérale ne commence bientôt à réduire son programme de relance économique massif, et beaucoup attendent de voir si Le rapport sur les salaires aux États-Unis de vendredi influencera la politique monétaire et contribuera à sortir de l’impasse.

La détention du SPDR Gold Trust, le plus grand fonds négocié en bourse adossé à de l’or au monde, a chuté de 0,2% à 1 027,97 tonnes mardi contre 1 029,71 tonnes lundi. Les données sur les emplois d’ADP attendues plus tard dans la journée pourraient préparer le terrain pour les chiffres de la masse salariale non agricoles américains tant attendus de vendredi. MCX Gold October Future peut rester dans une fourchette de Rs. 47 750 à Rs. 48 100 par 10 grammes.

Ravindra Rao, CMT, EPAT, vice-président – Responsable de la recherche sur les matières premières, Kotak Securities

L’or du COMEX se négocie légèrement à la hausse près de 1816 $/oz après une baisse de 0,4% mercredi. L’or a continué de s’échanger dans une fourchette au-dessus de 1800 $/oz dans un contexte d’instabilité des actions et du dollar américain et d’incertitude à l’approche du rapport sur l’emploi aux États-Unis. Cependant, les prix de soutien sont une augmentation des cas de virus, des inquiétudes concernant l’économie chinoise et une reprise économique inégale. Les sorties d’ETF montrent cependant un intérêt plus faible des investisseurs. L’or peut rester instable ainsi que les actions, mais les inquiétudes croissantes concernant la Chine et la propagation du virus pourraient maintenir les prix soutenus.

Sandeep Matta, fondateur, conseiller en placement TRADEIT

Les prix de l’or continuent de s’échanger sous pression et de s’échanger en dessous de tous les principaux indicateurs de dynamique, maintenant un support crucial à 1790 $ l’once. Les acteurs du marché lorgnent sur les données sur les salaires non agricoles aux États-Unis qui seront publiées ce vendredi, tandis que le métal précieux s’échangerait sans direction en l’absence de tout nouveau catalyseur.

L’or sur MCX est négocié négativement et clôturé en dessous du niveau psychologique clé de 48000 tout en ignorant complètement le scénario de faible croissance et d’inflation élevée à l’échelle mondiale. Les indices boursiers indiens ont atteint un niveau record, ce qui rend les participants au marché des métaux précieux un peu nerveux. Notre point de vue sur l’or est neutre aujourd’hui car les prix ne vont nulle part et deviennent purement le jeu d’un day trader tout en respectant tous les niveaux clés des deux côtés.

Niveau clé pour le contrat GOLD AUG – 47886

Acheter la zone ci-dessus – 47900 pour la cible de 47998-48078

Zone de vente inférieure à 47875 pour la cible de 47782-47705

(Les opinions exprimées dans cette histoire sont exprimées par les experts respectifs des sociétés de recherche et de courtage. Financial Express Online n’assume aucune responsabilité pour leurs conseils. Veuillez consulter votre conseiller en investissement avant d’investir.)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.