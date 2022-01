Taux de l’or aujourd’hui, prix de l’or le 4 janvier 2022 : or MCX en baisse de 15 % par rapport aux sommets historiques, argent 26 % ; est-ce le bon moment pour acheter ?

Taux de l’or aujourd’hui, prix de l’or en Inde le 4 janvier 2022 : les prix de l’or ont augmenté en Inde mardi, à la suite des prix internationaux.

Prix ​​de l’or aujourd’hui, perspectives des prix de l’or, prévisions des prix de l’or : les prix de l’or ont augmenté en Inde mardi, à la suite des prix internationaux. Sur le Multi Commodity Exchange, les contrats à terme sur l’or de février s’échangeaient de 77 Rs à 47 793 Rs pour 10 grammes, contre 47 716 Rs à la clôture précédente. Les contrats à terme sur l’argent de mars étaient faibles à Rs 61 650, en baisse de Rs 91, par rapport à la dernière clôture de Rs 61 741 par kg. Les prix de l’or MCX ont généré un rendement négatif de plus de 4 %, et l’argent MCX a chuté de plus de 8 % au cours de l’CY2021. Même le premier jour de bourse de CY22, l’or et l’argent se sont échangés à la baisse en raison de la forte hausse des rendements du dollar américain et du Trésor américain.

Quel est l’attrait de bosselage de lingots?

Les analystes disent que l’or et l’argent se sont échangés à la baisse en raison de la forte hausse des rendements du dollar américain et du Trésor américain. Le dollar américain a atteint un sommet d’un mois contre le yen en raison de la hausse des bons du Trésor américain, les traders pariant sur une hausse anticipée des taux d’intérêt de la Réserve fédérale malgré l’augmentation des cas de COVID-19. De plus, le marché des actions s’échangeait à la hausse, ce qui suggère l’aversion au risque des investisseurs. Les marchés monétaires ont pleinement intégré une première augmentation des taux américains d’ici mai, et deux autres d’ici la fin de 2022, a déclaré à Financial Express Online Bhavik Patel, analyste en matières premières et devises, Tradebull Securities.

Est-ce le bon moment pour acheter de l’or et de l’argent ?

Aux niveaux actuels, l’or MCX est à 15 % ou 8 398 Rs par 10 grammes par rapport à son niveau record de 56 191 Rs par 10 grammes atteint en août 2020. Alors que l’argent MCX a plongé de 26,4 % ou 16 299 Rs par kg par rapport à sa totalité. temps record de Rs 77 949 par kg. Bhavik Patel pense que l’or et l’argent connaîtront d’autres inconvénients car ils n’ont pas pu surpasser leur résistance. « L’or devrait être accumulé autour de 47000 niveaux tandis que l’argent devrait être accumulé autour de 60000 niveaux. Nous vous recommandons d’attendre quelques corrections avant d’acheter », a ajouté Patel.

Anuj Gupta, vice-président — Recherche, matières premières et devises, IIFL Securities estime que malgré un rendement négatif de plus de 4 %, la tendance à long terme de l’or semble être à la hausse. L’or MCX a un support solide à 47000. «Nous recommandons d’acheter de l’or autour de Rs 46800-47000 avec le stop loss de 46200 niveaux pour l’objectif de 48500 niveaux. Attendez d’autres corrections pour acheter alors que l’indice du dollar se renforce », a conseillé Gupta. Il a également ajouté que la demande d’investissement et les pressions inflationnistes pourraient soutenir les prix de l’or à l’avenir.

Au milieu de la hausse du dollar, le métal jaune pourrait chuter au cours de la journée, a déclaré un autre analyste. Les rendements des bons du Trésor et les indices boursiers ont augmenté avec le retour de l’appétit pour le risque sur les marchés. Les investisseurs restent optimistes quant au fait qu’Omicron ne ferait pas dérailler la reprise économique, car le nombre de décès et d’hospitalisations dus à la nouvelle variante de COVID-19 est relativement faible. « Du point de vue de l’investissement, on peut commencer à acheter lentement par tranches. Alors que les traders doivent attendre une baisse d’environ Rs 47 100 pour 10 grammes », a déclaré à Financial Express Online Jigar Trivedi, Manager – Non-Agro Fundamental Research, Anand Rathi Shares & Stock Brokers.

Que disent les graphiques techniques pour l’or et l’argent MCX ?

Techniquement, les métaux précieux se négocient dans une fourchette. L’or a une fourchette de négociation de 48350-47570, où il a un support immédiat à 47520-47530 qui coïncide avec son niveau 200 SMA, a déclaré un analyste. « Une hausse de vente à suivre s’il dépasse le niveau de 47500, car il pourrait continuer sa vente jusqu’à la zone 47200-47100 alors qu’un élan positif n’est attendu que lorsqu’il parvient à négocier et clôture au-dessus du niveau de 48400. L’argent se négocie également dans une fourchette étroite de 61200-62300, s’il brise le support critique de 61200, il peut alors tester les niveaux de 60000 qui seront une bonne zone d’achat alors que la vente peut se faire aux niveaux de 62300 », Abhishek Chauhan , responsable des produits de base et des devises, Swastika Investmart, a déclaré à Financial Express Online.

MCX Gold vu à Rs 49000 à la fin janvier

Ravi Singh, vice-président et chef de la recherche, ShareIndia Securities a déclaré à Financial Express Online que l’or est dans un cycle de plus haut et plus bas plus élevé à partir de l’oscillation des niveaux de Rs 47800 indiquant la force inhérente du compteur sur le graphique quotidien, dans un passé récent, après avoir atteint un sommet de Rs 48280 niveaux. La structure graphique globale du compteur semble haussière par rapport aux niveaux actuels et assiste à un rebond depuis la zone de support des niveaux de Rs 47500, a ajouté Singh. « Cela pourrait déclencher un nouveau cycle d’achat pour porter l’or aux niveaux de Rs 48800-49000 jusqu’à la fin janvier 2022. Sur la bande de Bollinger (20,2), le prix de l’or se négocie au-dessus de la moyenne avec la bande supérieure tournée vers dans le sens haussier indiquant que le prix augmentera. Du côté de l’oscillateur, le RSI (14) se négocie dans une zone confortable indiquant la tendance haussière intacte de l’or. Nous nous attendons à ce que l’or poursuive également sa surperformance au cours des prochains jours de bourse et qu’il puisse évoluer vers 49000 Rs. Toute correction vers le support récent de 47500 Rs peut être utilisée pour faire la moyenne des positions », a déclaré Ravi Singh.

(Les opinions exprimées dans cette histoire sont exprimées par les experts respectifs de la société de recherche et de courtage. Financial Express Online n’assume aucune responsabilité pour leurs conseils. Veuillez consulter votre conseiller en investissement avant d’investir.)

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.