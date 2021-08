Taux de l’or aujourd’hui, prix de l’or le 5 août 2021 : l’or chute alors que les entreprises en dollars américains ; support à Rs 47,300, acheter sur dips – Gold Price Forecast, Gold Price Outlook

L’or pourrait continuer à vaciller au milieu des actions agitées, mais l’incertitude économique croissante pourrait maintenir les prix soutenus.

Prix ​​de l’or aujourd’hui, perspectives de prix de l’or, prévisions de prix de l’or : Les prix de l’or s’échangeaient faiblement en Inde jeudi, à la suite des taux internationaux, le dollar étant resté ferme après que les remarques d’un haut responsable de la Réserve fédérale américaine ont signalé la possibilité d’un resserrement de la politique. Sur Multi Commodity Exchange, les contrats à terme sur l’or d’octobre ont baissé de 12 Rs à 47 880 pour 10 g. Lors de la séance précédente, le métal jaune s’est échangé à la hausse mais a terminé la séance sur une note plate. Les contrats à terme sur l’argent de septembre régnaient à 67 498 Rs par kg, en baisse de 103 Rs. À l’échelle mondiale, l’or au comptant a chuté de 0,1% à 1 809,96 $ l’once, tandis que les contrats à terme sur l’or américain étaient en baisse de 0,1% à 1 812,80 $.

Bhavik Patel, analyste de recherche technique principal, Tradebulls Securities

Hier, ce fut un tour de montagnes russes pour l’or, car les rapports sur l’emploi d’ADP étaient bien en deçà des attentes et l’or a bondi à 1831 $ avant d’abandonner presque tous ses gains pour clôturer, essentiellement inchangés. La raison pour laquelle l’or a abandonné tous ses gains était meilleure que les données attendues de l’Institute of Supply Management (ISM). Les participants au marché se concentreront intensément sur les chiffres de vendredi. Il y a des prévisions de chiffres forts vendredi, mais si le rapport sur les données est aussi faible que le rapport ADP, nous pouvons nous attendre à ce que la Réserve fédérale continue de maintenir sa politique monétaire extrêmement accommodante et accommodante, ce qui serait haussier pour les prix de l’or. Les traders d’or doivent être agiles dans l’environnement de marché actuel où ils doivent être sur leurs gardes en raison des mouvements extrêmement rapides en peu de temps. Le marché de l’or a subi un autre coup après que le vice-président de la Réserve fédérale, Richard Clarida, a déclaré qu’il soutenait l’augmentation des taux d’intérêt en 2023. Nous restons optimistes sur l’or et que les baisses devraient être achetées avec 47300 pour être considérées comme un support.

Ravindra Rao, CMT, EPAT, vice-président – Responsable de la recherche sur les matières premières, Kotak Securities

L’or du COMEX se négocie légèrement en baisse à près de 1812 $/oz après une clôture quasi stable hier. L’or est mis sous pression par la fermeté du dollar américain au milieu de certains commentaires bellicistes de la Fed. L’intérêt plus faible des investisseurs et la faiblesse des achats au détail ont également exercé une pression sur les prix. Cependant, le prix de soutien est un achat refuge au milieu de l’augmentation des cas de virus, d’une reprise économique inégale et des inquiétudes concernant l’économie chinoise. L’or pourrait continuer à vaciller au milieu des actions agitées, mais l’incertitude économique croissante pourrait maintenir les prix soutenus.

Hareesh V, responsable de la recherche sur les matières premières, Geojit Financial Services

L’or au comptant s’est corrigé d’un sommet hebdomadaire sur un dollar américain plus fort et des commentaires du plus haut responsable de la Réserve fédérale américaine sur la possibilité d’une réduction progressive des mesures de relance économique. Pendant ce temps, une publication économique mitigée du pays et des inquiétudes concernant la variante Delta de Covid 19 continuent de soutenir les prix. Le prix de l’or doit franchir les 1835 $ pour continuer sur la lancée positive. Ou bien, il y a des chances de vente corrective, mais une liquidation majeure n’est observée que s’il y a une clôture en dessous de 1765 $.

Sandeep Matta, fondateur, conseiller en placement TRADEIT

Les 200 DEMA ont plafonné les rallyes alors que le métal précieux a été touché par une certaine pression de vente et est à nouveau martelé autour des niveaux de 1835 $ et a clôturé pratiquement inchangé. L’or a abandonné tous ses gains quotidiens alors que la dynamique dans le secteur des services était plus forte que prévu en juillet, sur la base des dernières données de l’ISM. L’or sur MCX a également abandonné tout son gain journalier et a clôturé en dessous de 48 000 niveaux. Le compteur est collé à la fourchette et va être sensible aux indicateurs de dynamique, aux devises, aux rendements obligataires et aux chiffres de la croissance économique, tandis que son incapacité à maintenir le gain est préoccupante. Les perspectives d’aujourd’hui pour les métaux précieux sont légèrement baissières en raison de la surperformance du marché boursier indien.

Niveau clé pour le contrat GOLD AUG – 48005

Vendre la zone ci-dessous – 48000 pour la cible de 4653-47415

Acheter la zone ci-dessus – 48025 pour la cible de 48245-48375

(Les opinions exprimées dans cette histoire sont exprimées par les experts respectifs des sociétés de recherche et de courtage. Financial Express Online n’assume aucune responsabilité pour leurs conseils. Veuillez consulter votre conseiller en investissement avant d’investir.)

