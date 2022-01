Taux de l’or aujourd’hui, prix de l’or le 5 janvier 2022 : l’or restera dans la fourchette de Rs 47850-48000 ; Dollar américain, rendements obligataires, Omicron en bref

Prix ​​de l’or aujourd’hui, perspectives des prix de l’or, prévisions des prix de l’or : les prix de l’or en Inde se négociaient mercredi, reflétant les tendances mondiales.

Prix ​​de l’or aujourd’hui, perspectives des prix de l’or, prévisions des prix de l’or : les prix de l’or en Inde se négociaient mercredi, reflétant les tendances mondiales. Sur Multi Commodity Exchange, les contrats à terme sur l’or de février se négociaient à plat avec un biais positif à Rs 47959 pour 10 grammes, contre la clôture précédente de Rs 47 949. Les contrats à terme sur l’argent de mars régnaient en baisse à 62 107 Rs par kg, en baisse de 119 Rs ou 0,19% sur MCX. Lors de la session précédente, les contrats à terme sur l’argent ont clôturé à 62 226 roupies le kg. À l’échelle internationale, le métal jaune est resté stable, les traders évaluant les perspectives d’augmentation précoce des taux d’intérêt par la Réserve fédérale américaine par rapport à la flambée des infections au COVID-19 dans le monde, selon .. L’or au comptant a peu changé à 1 813,91 $ l’once tandis que les contrats à terme sur l’or américain sont restés stables à 1 813,80 $.

Jigar Trivedi est directeur — Recherche fondamentale non agronomique, Anand Rathi Shares & Stock Brokers

L’or pourrait rester volatil avant quelques données économiques importantes. La propagation du virus menace à la fois les forces de l’offre et de la demande, ce qui pourrait affecter les perspectives de croissance aux États-Unis, ce qui suggère que la Fed pourrait vouloir rester prudente jusqu’à ce que la vague omicron de cet hiver s’atténue. Les États-Unis publieront l’évolution de l’emploi ADP pour décembre et le compte rendu de la dernière réunion de la Fed sera publié après les heures d’après-marché. Le marché surveillera également attentivement les salaires non agricoles pour décembre qui viendront vendredi. Par conséquent, nous nous attendons à ce que le métal jaune reste dans une fourchette étroite de Rs 47 850 à Rs. 48 000 par 10 grammes

Anuj Gupta, vice-président — Recherche, matières premières et devises, IIFL Securities

La tendance de l’or est positive sur le dos du dollar faible sur des données américaines faibles hier. La pression inflationniste et la demande d’investissement pourraient soutenir les prix de l’or. Pour aujourd’hui, nous vous recommandons d’acheter de l’or à des niveaux de 47800 avec un stop loss de 47500 pour l’objectif de 48500. Au niveau international, il pourrait tester des niveaux de 1840 $ très bientôt.

Tapan Patel, analyste principal — Matières premières, HDFC Securities

Les prix de l’or se sont négociés ferme mercredi, les prix de l’or au comptant au COMEX s’échangeant à près de 1815 $ l’once dans le commerce du matin. MCX Gold Février a oscillé autour de Rs. 48000 par 10 grammes avec les fluctuations de la roupie. Les prix de l’or se sont redressés alors que les investisseurs revenaient sur la couverture contre l’inflation avec des données américaines faibles. La position belliciste de la FED avec une hausse des taux plus tôt a plafonné la hausse des prix de l’or. L’indice du dollar était en baisse marginale tandis que les rendements des obligations de référence étaient en baisse de 1% dans le commerce du matin. Nous nous attendons à ce que les prix de l’or s’échangent latéralement pour augmenter pour la journée avec le support de l’or au comptant du COMEX à 1800 $ et la résistance à 1830 $ l’once. Le support MCX Gold de février se situe à Rs. 47800 et résistance à Rs. 48300 par 10 grammes.

Ravindra Rao, CMT, EPAT, vice-président – Responsable de la recherche sur les matières premières chez Kotak Securities

Les échanges d’or du COMEX ont peu changé près de 1815 $/oz après un gain de 0,8% hier. L’or continue de s’inspirer du dollar américain et des rendements obligataires alors que les acteurs du marché se concentrent davantage sur la situation des virus vers les minutes du FOMC, ce qui pourrait donner plus de clarté sur la position de la politique monétaire de la Fed. L’or continue de s’échanger dans une fourchette proche de 1800 $/oz et cela pourrait continuer à moins qu’il n’y ait de nouveaux déclencheurs, cependant le resserrement des attentes de la Fed pourrait maintenir le dollar américain soutenu et cela pourrait peser sur le prix de l’or.

Abhishek Chauhan, responsable des matières premières et des devises, Swastika Investmart

Les métaux précieux ont gagné du terrain alors que l’indice du dollar reculait. Les données d’ouverture d’emplois de l’ISM manufacturier américain PMI et Jolts étaient plus faibles, soutenant les prix de l’or et de l’argent. Cependant, l’or a une résistance à 48 000 s’il se brise et se maintient au-dessus de ce niveau, il pourrait également maintenir une dynamique haussière pour aujourd’hui. Les données sur l’évolution de l’emploi non agricole de l’ADP aux États-Unis pourraient soutenir davantage les prix de l’or et de l’argent, car il a été estimé qu’ils resteraient plus faibles que la publication du mois précédent.

Ravi Singh, vice-président et responsable de la recherche, ShareIndia Securities

Sur la bande de Bollinger (20,2), le prix de l’or se négocie au-dessus de la moyenne avec la bande supérieure tournée vers le haut, indiquant que le prix va augmenter. Du côté de l’oscillateur, le RSI (14) se négocie dans une zone confortable indiquant la tendance haussière intacte de l’or. Nous nous attendons à ce que l’or continue également à surperformer au cours des prochains jours de bourse et qu’il se rapproche de Rs. 49000. Toute correction vers le soutien récent de Rs. 47500 peut être utilisé pour faire la moyenne des positions.

Acheter la zone ci-dessus – 48100 pour l’objectif de 48300

Vendre la zone ci-dessous – 47800 pour l’objectif de 47600

